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 Происшествия, За рубежом
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Все про:больница (639) Москва (2882) пожар (3187) Россия (70321)

 Масштабный пожар в Москве: пострадали 30 человек, двое - дети

Госпитализированы 11 человек - горел высотный дом.

В Москве вследствие пожара в высотном доме пострадали более 30 человек. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные скорой помощи.

Возгорание возникло в 40-этажном жилом доме на Профсоюзной улице на юго-западе российской столицы.

"Всего за медицинской помощью после пожара обратился 31 человек, среди которых шестеро детей. Из них 11 человек были направлены в больницы, в том числе двое детей", - цитируют сообщение "скорой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров

Кроме того, 20 пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Согласно информации издания, пожар в высотке комплекса "Дирижабль" возник накануне в 23:37 по Московскому времени на минус первом этаже, горели кабельные каналы на площади 54 погонных метра, из-за чего в доме возникло сильное задымление. Спустя полтора часа пожар полностью ликвидировали.

Со ссылкой на Главное управление МЧС по Москве сообщают, что пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 155 человек. Люди смогли вернуться в квартиры после проветривания лестничных площадок. Причина пожара по предварительным данным - короткое замыкание в кабеле.
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Вчера приснился сон прекрасный -Москва сгорела целиком.Пожар на площади на Красной,И тлеет бывший Избирком.Никто не выжил - все сгорели,Все Pussy, Путин и Собчак,И у стены кремлевской елиГорели о…уенно так.Ленинград - Почём звонят колокола?

https://www.youtube.com/watch?v=kp8PmgPW_AI
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репетиция поджогов хрущевок для Сабяниа - к бабке не ходи!
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Заявка на дрова весной, а дрова к Новому Году... Это столько через чиновников надо пройти бумажке?! Дренажной канавы вдоль дороги нет , - поэтому грязь. Войны давно нет, а разруха есть, но 86% довольны властью.. Вся страна - палата №6. А фото уборной- вообще символ страны.
комменты: - Разве можно в такой грязи встать с колен. Самая богатая в мире всеми ресурсами страна и такая нищета и заброшенность,безысходность. Да, Кыштовка это не кооператив "озеро". - Фоты отличные. Шедевральная Сральня. С большой буквы. Россия. XXI век.
Масштабный пожар в Москве: пострадали 30 человек, двое - дети - Цензор.НЕТ 726
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Не поиму, они ждут что кто то придет и уберет за них их дерьмо?
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Хорошие сны как- то нужно воплощать в жизнь
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Так и не понял из этой статьи... Там люди были?
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скрепы не выдержали, задымились, потом тлеть начали...
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Янукович их научит. Перед захватом Крыма , в Крыму творились ужасные вещи , пенсионеры боялись вызывать скорую, после приезда который знакомые и соседи пенсионного возраста мерли как мухи за 3 часа.
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Оджє винний знайден. Залишається тільки звинувати кабель в тероризмі і винести вирок у вигляді позбавлення волі строком на 20 років. А також заборонити давати немовлятам ім'я кабель.
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«Будет расселение -
Все в пределах МКАД!»
Жителей столицы
Ожидает ад

Вася Обломов - Реновационная

https://www.youtube.com/watch?v=N5orJuvGQJY
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Скора дівятає мая, кругом салюти, фєєрверкі...)))
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Водяра там кругом льется рекой.... а салюты и фейерверки то уже следствие....
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А портрет Кутузова еще не изобразили? Вот он и обиделся!
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Есть,неохота искать,вчера когда возле кремля пылало был дом с его изображением
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Ну, значит порадовали старика реконструкцией, не все же им фанерные рейхстаги штурмовать...
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На фото
Рокосовский, которому ребра в 30-е в застенках НКВД сломали… повезло, что выжил…
многие не выжили..
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Нам о каждом задымлении в Масквабаде будут сообщать?
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Мне больше нравится называть вещи своими именами, как Москвабад.
Мне -это напоминает времена Совка, где я учился в Таджикистане в городе ЛЕНИНАБАД.
Так там жили одни москали. В больше массе своей.
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"Квартира в Москве? Это серьезно. Неизвестно почему, но Киев не нравился Максимилиану Андреевичу, и мысль о переезде в Москву настолько точила его в последнее время, что он стал даже худо спать. Его не радовали весенние разливы Днепра, когда, затопляя острова на низком берегу, вода сливалась с горизонтом. Его не радовал тот потрясающий по красоте вид, что открывался от подножия памятника князю Владимиру. Его не веселили солнечные пятна, играющие весною на кирпичных дорожках Владимирской горки. Ничего этого он не хотел, он хотел одного - переехать в Москву." (с)
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Мастер и Маргариту читал очень давно, ещё в юности. Но помню, что какому мужику не нравился Киев.

Булгаков по моему был подлиза. Простите, я так не считаю, или это у него были такие уловки перед совкой, скрыть смысл Романа.
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Думаю, что роман должен изначальна выйти у него в голове и в свет, без этого намёка, что Москвабад лучше Киева. Если бы вышла без этой уловки, его бы кацапы удовили бы за такой наглый, по их понятиям стандарт.
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Удавили бы и сравняли бы так, что мы бы и не знали про такого замечательного писателя, как Булгаков. Роман отличный вышел, на философский манер под Чехова.
Москвабад третий рим, а точнее Москвабад третья Орда
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Там же.
− Тогда огонь! − вскричал Азазелло, − огонь, с которого все началось и которым мы все заканчиваем.
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Первое, что они увидели там, это сидящую на земле кухарку застройщика, возле нее валялся рассыпавшийся картофель и несколько пучков луку. Состояние кухарки было понятно. Трое черных коней храпели у сарая, вздрагивали, взрывали фонтанами землю. Маргарита вскочила первая, за нею Азазелло, последним мастер. Кухарка, застонав, хотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелло грозно закричал с седла:
- Отрежу руку! - он свистнул, и кони, ломая ветви лип, взвились и вонзились в низкую черную тучу. Тотчас из окошечка подвала повалил дым. Снизу донесся слабый, жалкий крик кухарки:
- Горим!..
Кони уже неслись над крышами Москвы.
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Вы кто по созвездии, Водолей? У Вас аналитический ум.
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гори, палай той масква-бад, як та тайга бурято-чурбанська....
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Когда в Москве, из-за просчетов в конструкции, обвалился самый большой, не имеющий аналогов в мире аквапарк Трансааль и погибло 26 человек( из них 8 детей) не посадили НИКОГО.
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Москвабадцы не могут строить. В Республике Алтай, в Горно-Алтайске стоит дом 9-этажный для семейных пограничников, так он без сваи, без подушки и без всяких опор. Просто тупо жыткий бетон залили яму и от него торчали арматуры и по ним пошли заливать опоры.
Я там каменщиком работал, Акуел от их ни работы. Все стены кривые и обязательно под наклоном, на потолок смотришь и на глаз видно, отклонение 5 см, а то и были 6 см.
Потом бригадир просил нас НЕ РУССКИХ переделывать.
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Да что там строить, они сломать толком не могут, если строили не такие рукожопы, как они сами. Дом в Севастополе, построенный украинцами, только со второй попытки взорвали. Потому что не соответствовал российским стандартам!

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Рассмешили.... -не соответствовал российским стандартам!-

У кацапов была привычка такая интересная, с утра по сто грамм водки и пошли работать.
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Человеческие и не человеческие чувства в кучу смешались . Но когда вижу колонны скорых в Днепре , то больше не человеческих . Вата , вы за всё платите , даже дети .
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Отчего то мацквичей совсем не жалко.Ну ни капельки.
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Нам эта информация зачем?! Про какой-то сраный Дирижопль? Мы, что, в Мацкве живём?
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Элементарно, блин - дать людям выпустить пар. Работает же.
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- Какой интересный город, не правда ли?
Азазелло шевельнулся и ответил почтительно:
- Мессир, мне больше нравится Рим!
- Да, это дело вкуса, - ответил Воланд.
Через некоторое время опять раздался его голос:
- А отчего этот дым там, на бульваре?
- Это горит Грибоедов, - ответил Азазелло.
- Надо полагать, что это неразлучная парочка, Коровьев и Бегемот, побывала там?
- В этом нет никакого сомнения, мессир.
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хорошо хоть люди не пострадали.
з.ы. Цензор, на рассее нет человеков
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Кабельные каналы,-это типа телекабеля,интернет,телефон,короче проводка?
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Да. В том числе и электропроводка. И это всё в одном сквозном коробе на весь дом. Типовой случай пожара - кто-то перегружает проводку, например сварочным аппаратом или ещё чем - КЗ, весь дом обрубается, а вся эта хрень в коробе довольно бодренько горит и очень сильно дымит на все этажи.
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Типо як проводка в авто.Горит,быстрее чем бидфордов шнур.СПС.
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только у кацапов может быть Профсоюзная улица!
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Сразу после того, как рашка научится делать флешки,
она попытается освоить электрические предохранители.

Но если по кабелю гнать слишком много пропаганды - он тоже не выдерживает.
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Краще б згорів до тла кремль і вся шобла , яка там знаходиться !
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В #Путин'а дети однажды играли,
Мешки со взрывчаткой в подъезды таскали
Маленький мальчик включил огонёк
Над горизонтом поднялся дымок
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9 мая в России праздник
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«...Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых 155 тысяч, слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501342. С кривыми шеями 157565. С разорванными животами 444046. С поврежденными позвоночниками 143241. С ранениями в области таза 630259. С оторванными половыми органами 28648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418905. Так называемых "самоваров", безруких и безногих - 85942»

О военнопленных. В 1941 году попали в гитлеровский плен: под Гродно-Минском - 300 тысяч советских воинов, в Витебско-Могилёвско-Гомелъском котле - 580 тысяч, в Киевско-Уманьском - 768 тысяч. Под Черниговом и в районе Мариуполя - еще 250 тысяч. В Брянско-Вяземском котле оказались 663 тысячи, и т.д.
В итоге за годы Великой Отечественной войны только в фашистском плену умерли от голода, холода и безнадежности около четырех миллионов советских бойцов и командиров, объявленных Сталиным врагами народа и дезертирами....."

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев.
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Какие вы смешные и глупые, ребята... "Главная радость в доме, когда у соседа - горе!" ?
У вас в стране идёт война, в которой ежедневно гибнут ваши земляки, а вы пляшете от радости из-за того, что в Москве в одном из домов случился пожар...
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так как бы с рузгими война-то и идёт, не так ли ? какие они нах соседи ?
падаль они кацапская !
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Anberg,

дом загорелся не у "соседа" , а у врага.
Когда на вашей земле будет война, посмотрим на вашу реакцию.
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Этот Масштабный пожар в Москве: пострадали 30 человек, двое - дети - Цензор.НЕТ 9232 Anberg все прекрасно знает и понимает, он просто козломордый из Савушкино.
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кабеля телевизионные не выдержали лютой лжи и пропаганды.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМасштабный пожар в Москве: пострадали 30 человек, двое - дети
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