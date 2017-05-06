 Масштабный пожар в Москве: пострадали 30 человек, двое - дети

В Москве вследствие пожара в высотном доме пострадали более 30 человек. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные скорой помощи.
Возгорание возникло в 40-этажном жилом доме на Профсоюзной улице на юго-западе российской столицы.
"Всего за медицинской помощью после пожара обратился 31 человек, среди которых шестеро детей. Из них 11 человек были направлены в больницы, в том числе двое детей", - цитируют сообщение "скорой".
Кроме того, 20 пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.
Согласно информации издания, пожар в высотке комплекса "Дирижабль" возник накануне в 23:37 по Московскому времени на минус первом этаже, горели кабельные каналы на площади 54 погонных метра, из-за чего в доме возникло сильное задымление. Спустя полтора часа пожар полностью ликвидировали.
Со ссылкой на Главное управление МЧС по Москве сообщают, что пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 155 человек. Люди смогли вернуться в квартиры после проветривания лестничных площадок. Причина пожара по предварительным данным - короткое замыкание в кабеле.
3868 100
7 тысяч спасателей будут дежурить в Украине на праздники(40)
Пожар на свалке под Харьковом: горит 700 кв. метров мусора. ФОТО(22)
Пожар возле Кремля - горит 3 тысячи квадратных метров(115)
Порошенко подписал закон об автономизации учреждений здравоохранения(17)
Золотые горы, или 10 невыполненных обещаний Путина и Медведева(0)
Пожар в доме на Житомирщине унес две жизни. ФОТОрепортаж(2)
На рассвете на Виннитчине горела школа(19)
https://www.youtube.com/watch?v=kp8PmgPW_AI
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N5orJuvGQJY
Ответить
комменты: - Разве можно в такой грязи встать с колен. Самая богатая в мире всеми ресурсами страна и такая нищета и заброшенность,безысходность. Да, Кыштовка это не кооператив "озеро". - Фоты отличные. Шедевральная Сральня. С большой буквы. Россия. XXI век.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ватою пропах
Ответить
вот твоя перемога, лишнехромосомное...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Все в пределах МКАД!»
Жителей столицы
Ожидает ад
Вася Обломов - Реновационная
https://www.youtube.com/watch?v=N5orJuvGQJY
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Рокосовский, которому ребра в 30-е в застенках НКВД сломали… повезло, что выжил…
многие не выжили..
Ответить
Ответить
Ответить
Мне -это напоминает времена Совка, где я учился в Таджикистане в городе ЛЕНИНАБАД.
Так там жили одни москали. В больше массе своей.
Ответить
Ответить
Булгаков по моему был подлиза. Простите, я так не считаю, или это у него были такие уловки перед совкой, скрыть смысл Романа.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Москвабад третий рим, а точнее Москвабад третья Орда
Ответить
− Тогда огонь! − вскричал Азазелло, − огонь, с которого все началось и которым мы все заканчиваем.
Ответить
- Отрежу руку! - он свистнул, и кони, ломая ветви лип, взвились и вонзились в низкую черную тучу. Тотчас из окошечка подвала повалил дым. Снизу донесся слабый, жалкий крик кухарки:
- Горим!..
Кони уже неслись над крышами Москвы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я там каменщиком работал, Акуел от их ни работы. Все стены кривые и обязательно под наклоном, на потолок смотришь и на глаз видно, отклонение 5 см, а то и были 6 см.
Потом бригадир просил нас НЕ РУССКИХ переделывать.
Ответить
Ответить
У кацапов была привычка такая интересная, с утра по сто грамм водки и пошли работать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Азазелло шевельнулся и ответил почтительно:
- Мессир, мне больше нравится Рим!
- Да, это дело вкуса, - ответил Воланд.
Через некоторое время опять раздался его голос:
- А отчего этот дым там, на бульваре?
- Это горит Грибоедов, - ответил Азазелло.
- Надо полагать, что это неразлучная парочка, Коровьев и Бегемот, побывала там?
- В этом нет никакого сомнения, мессир.
Ответить
з.ы. Цензор, на рассее нет человеков
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
она попытается освоить электрические предохранители.
Но если по кабелю гнать слишком много пропаганды - он тоже не выдерживает.
Ответить
Ответить
Мешки со взрывчаткой в подъезды таскали
Маленький мальчик включил огонёк
Над горизонтом поднялся дымок
Ответить
------------------------------------
«...Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых 155 тысяч, слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501342. С кривыми шеями 157565. С разорванными животами 444046. С поврежденными позвоночниками 143241. С ранениями в области таза 630259. С оторванными половыми органами 28648. Одноруких 3 миллиона 147. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418905. Так называемых "самоваров", безруких и безногих - 85942»
О военнопленных. В 1941 году попали в гитлеровский плен: под Гродно-Минском - 300 тысяч советских воинов, в Витебско-Могилёвско-Гомелъском котле - 580 тысяч, в Киевско-Уманьском - 768 тысяч. Под Черниговом и в районе Мариуполя - еще 250 тысяч. В Брянско-Вяземском котле оказались 663 тысячи, и т.д.
В итоге за годы Великой Отечественной войны только в фашистском плену умерли от голода, холода и безнадежности около четырех миллионов советских бойцов и командиров, объявленных Сталиным врагами народа и дезертирами....."
Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев.
Ответить
У вас в стране идёт война, в которой ежедневно гибнут ваши земляки, а вы пляшете от радости из-за того, что в Москве в одном из домов случился пожар...
Ответить
падаль они кацапская !
Ответить
дом загорелся не у "соседа" , а у врага.
Когда на вашей земле будет война, посмотрим на вашу реакцию.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить