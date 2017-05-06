 В прифронтовой Марьинке некомплект кадров полиции, - Аброськин





"Говоря о личном составе подразделения, то желающих идти служить в прифронтовой район нет. Сейчас некомплект кадров составляет 22 человека. Наиболее ощутим он в следственном подразделении", - пишет Аброськин.



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По словам Аброськина в среднем на день в полицию поступает до 40 звонков, из которых 10% - с признаками уголовных правонарушений. Полицейские приезжают на место происшествия за 5-30 минут, потому что иногда приходится ехать 65 км. Также очень частые выезды групп на документирование последствий обстрелов боевиками прифронтовых населенных пунктов района. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook "Говоря о личном составе подразделения, то желающих идти служить в прифронтовой район нет. Сейчас некомплект кадров составляет 22 человека. Наиболее ощутим он в следственном подразделении", - пишет Аброськин.По словам Аброськина в среднем на день в полицию поступает до 40 звонков, из которых 10% - с признаками уголовных правонарушений. Полицейские приезжают на место происшествия за 5-30 минут, потому что иногда приходится ехать 65 км. Также очень частые выезды групп на документирование последствий обстрелов боевиками прифронтовых населенных пунктов района.

Здание полиции в Марьинке полностью было разрушено боевиками.