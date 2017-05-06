 В прифронтовой Марьинке некомплект кадров полиции, - Аброськин

"Говоря о личном составе подразделения, то желающих идти служить в прифронтовой район нет. Сейчас некомплект кадров составляет 22 человека. Наиболее ощутим он в следственном подразделении", - пишет Аброськин.
По словам Аброськина в среднем на день в полицию поступает до 40 звонков, из которых 10% - с признаками уголовных правонарушений. Полицейские приезжают на место происшествия за 5-30 минут, потому что иногда приходится ехать 65 км. Также очень частые выезды групп на документирование последствий обстрелов боевиками прифронтовых населенных пунктов района. Здание полиции в Марьинке полностью было разрушено боевиками.
"Мы будем советоваться со специалистами относительно возможного восстановления этого поврежденного помещения. В случае положительного ответа должны обязательно восстановить здание полиции", - добавил начальник областной Нацполиции.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Предлагаю селфиков в командировки отправлять, так сказать сменить Приус на Дозор...
Заодно и увидим каких "реформа" патриотов набрала...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Трамп таки поставил Хуйла раком и заставил начать воевать с ИГИЛ по настоящему.
Установленные «бесполетные зоны» над территориями антиасадовской оппозиции лишили Хуйла и Асада практической возможности продолжать делать то, что они делали последние полтора года - воевать с отрядами ССА, бомбить суннитское мирное население и при этом вонять про 100500 уничтоженных «штабов ИГИЛ». Без лютых бомбежек ни остатки асадитской армии ни «ихтамнеты» теперь ничего просто не смогут сделать антиасадовской оппозиции. Мира там конечно не будет. Но и варварской вакханалии кацапской авиации - тоже.
Сейчас отмечается серьезный движ остатков асадитских войск в направлении Пальмиры. В первую очередь - это «5-й корпус», которым по факту командуют кацапские «военные советники» и где дохренищща кацапских «добровольцев» и наемников из ЧВК.
Отмечается и движ кадровых ВС РФ. Но, эти скорее всего будут замещать асадитские войска в тыловых гарнизонах.
Вобщем почетная роль быть пушечным мясом на земле в деле исполнения предвыборного обещания Трампа замочить ИГИЛ - отдана Путену и Асаду. Вспоминаются «пальмирские качели» начала этого года, когда тот же «5-й корпус» два месяца преодолевал 50 км. между Тиясом и Пальмирой, ежедневно выгребая кровавых люлей от смертников и мобильных отрядов ИГИЛ. Много и русни тогда зашкварилось. А ведь до Дейр-Эз-Зор, который несомненно является первой целью, от Пальмиры целых 170 км…
Так что скоро сообщения о зашкварившихся в Сирии русликах пойдут потоком.
Ответить
Ответить
Ответить
В субботу, 6 мая, Национальный совет Франции по контролю за президентской кампанией призвал СМИ не освещать содержание документов штаба кандидата в президенты Эммануэля Макрона, которые оказались слиты в сеть в результате хакерской атаки, говорится в сообщении на сайте Совета.
"Совет обращается к СМИ, в частности к вебсайтам, с просьбой не сообщать о содержании этих данных и напоминает, что распространение ложной информации подпадает под действие закона, в частности, уголовного права", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сегодня Национальный совет Франции соберется на внеочередное заседание в связи с утечкой переписки.Как известно, в субботу во Франции день тишины перед вторым туром президентских выборов.
Напомним, на сайте для анонимной публикации Pastebin были 9 ГБ писем, якобы касаются избирательной кампании кандидата в президенты Франции и лидер движения Вперед Эммануэля Макрона.
В штабе Макрона подтвердили хакерскую таку и заявили, что целью атаки является дискредитация политика.http://nv.ua/world/countries/vlasti-frantsii-prizvala-smi-ne-osveshchat-soderzhanie-pohishchennyh-listov-shtaba-makrona-1100427.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить