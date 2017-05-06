 Фотовыставка из Украины "Война продолжается" открылась в Эстонии. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала активистка украинской диаспоры Татьяна Ивушкин.
"Выставку "Война продолжается" к нам привезли черкащане Вячеслав Малый и Вячеслав Литовченко. Малый - участник АТО, воевал в разведке. Литовченко - волонтер, руководитель проекта "Свободная Европейская страна". За то, что мы смогли сделать эту выставку, прежде всего хочу поблагодарить пастора Церкви Св. Михаила в Йыхви Петеру Калдуру", - сказала Ивушкина.
Во время поиска помещения для выставки она столкнулась с большими трудностями. Йыхви расположен на северо-востоке Эстонии, где много русскоязычного населения, которое, к сожалению, находится под значительным влиянием кремлевской пропаганды. Ивушкиной, в частности, отказали в предоставлении помещения в трех местах.
На открытии выставки были представители местной грузинской диаспоры, Посольства Украины в Эстонии и председатель Конгресса украинцев Эстонии Вера Конык. Был показан видеоклип об АТО.
Выставка будет работать в Йыхви до середины мая. "Очень хочется, чтобы на майские праздники все эстонцы, независимо от национальности и основного языка общения, увидели, как украинские герои в современной Европе защищают независимость своей страны. Война продолжается", - резюмировала активистка украинской диаспоры.
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Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что в пятницу, 5 мая, хакеры взломали почту его штаба.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что в результате взлома, произошла масштабная утечка данных почтовой переписки.Вскоре целых 9 Гб похищенной информации на одном из файлообменников разместил пользователь с ником Emleaks.
Кроме достоверной переписки здесь появились и фейковые данные.
В команде Макрона считают, что ко взлому причастны те люди, которые хотят дискредитировать их кандидата.
В МВД Франции отказались комментировать этот факт, ссылаясь на то, что в стране правила запрещают предоставлять любую информацию, которая может повлиять на выборы.
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