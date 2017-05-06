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 Общество, Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:выставка (370) Эстония (494) Антитеррористическая операция (16633)

 Фотовыставка из Украины "Война продолжается" открылась в Эстонии. ФОТОрепортаж

эстония выставка

В эстонском городе Йыхви, расположенном на северо-востоке страны, в церкви Св. Михаила накануне открылась фотовыставка, посвященная героям Антитеррористической операции, проводимой на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала активистка украинской диаспоры Татьяна Ивушкин.

"Выставку "Война продолжается" к нам привезли черкащане Вячеслав Малый и Вячеслав Литовченко. Малый - участник АТО, воевал в разведке. Литовченко - волонтер, руководитель проекта "Свободная Европейская страна". За то, что мы смогли сделать эту выставку, прежде всего хочу поблагодарить пастора Церкви Св. Михаила в Йыхви Петеру Калдуру", - сказала Ивушкина.

Во время поиска помещения для выставки она столкнулась с большими трудностями. Йыхви расположен на северо-востоке Эстонии, где много русскоязычного населения, которое, к сожалению, находится под значительным влиянием кремлевской пропаганды. Ивушкиной, в частности, отказали в предоставлении помещения в трех местах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жизнь на линии огня": 5 мая в одной из школ Киева состоится открытие фотовыставки работ Юрия Величко. ФОТО

На открытии выставки были представители местной грузинской диаспоры, Посольства Украины в Эстонии и председатель Конгресса украинцев Эстонии Вера Конык. Был показан видеоклип об АТО.

Выставка будет работать в Йыхви до середины мая. "Очень хочется, чтобы на майские праздники все эстонцы, независимо от национальности и основного языка общения, увидели, как украинские герои в современной Европе защищают независимость своей страны. Война продолжается", - резюмировала активистка украинской диаспоры.

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Молодцы ребята. Есть сайты" украинцы в Словакии", " украинцы в Австрии" и т д . Можно через них договариваться об организации выставок. В Словакии делали рождественский ярмарок в здании старого городского рынка . Рынок по принципу Владимирского в Киеве- внизу торговые ряды а по кругу балкон. Вот на балконе и проводят разные мероприятия и выставки И словаки с интересом туда идут.
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Ощущение,что государство совершенно не стремится максимально показать положение Украины. Все кустарно.И силами бедных активистов.
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да бросьте вы, каждый вносит свою лепту как может и пора прекращать все требовать от государства. А вы что сами тогда ЧТО делаете для государства. А мои земляки молодцы.
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Валерия,государство ворует миллиарды. И обижает людей.Которые эти деньги им отдают. О чем вы говорите ? Тогда зачем отдавать деньги,если самим нужно решать все вопросы.
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а откуда у вас взялись деньги, отдаваемые вами государству? Мы немножко не о том говорим
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Заметьте ... церковь эстонская. После этого плюну в лицо первому "ватнику" который скажет что русских не любят..... Да вас уважать то не за что .... не то что любить..... "Чемодан , вокзал , Россия Чемодан , вокзал , Россия Чемодан , вокзал , Россия Чемодан , вокзал , Россия Чемодан , вокзал , Россия Чемодан , вокзал , Россия Чемодан , вокзал , Россия Чемодан , вокзал , Россия "
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Надо не кричать а гнать драной метлой метлой кацапню на свою историческую родину , к лаптям и балалайкам
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Масштабная утечка данных: во Франции взломали почту штаба Макрона

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что в пятницу, 5 мая, хакеры взломали почту его штаба.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что в результате взлома, произошла масштабная утечка данных почтовой переписки.Вскоре целых 9 Гб похищенной информации на одном из файлообменников разместил пользователь с ником Emleaks.
Кроме достоверной переписки здесь появились и фейковые данные.
В команде Макрона считают, что ко взлому причастны те люди, которые хотят дискредитировать их кандидата.
В МВД Франции отказались комментировать этот факт, ссылаясь на то, что в стране правила запрещают предоставлять любую информацию, которая может повлиять на выборы.
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Эстонцы понимают Украину!Так как сами пострадали от российских оккупантов!Да и не только Эстонцы.Россия всегда несла хаос и разруху и боль народам.И я искренне рад,что народ Украины прозрел,и я еще больше рад тому,что Сыны и Дочери Украины продолжают борьбу начатую Великим Степаном Андреевичем Бандерой за Независимость и Свободу Украины.За Украиной будущее Европы.Слава Украине!
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Аби тільки ватніки не розгромили. В Естонії вати багато живе. Ненавидять Європу, але куй палкою виженеш в Расєюшку любімую.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФотовыставка из Украины "Война продолжается" открылась в Эстонии. ФОТОрепортаж
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