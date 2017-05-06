 Четверо детей отравились ядохимикатами в Харьковской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как сообщается, в 19:05 пятницы, 5 мая, врач Нововодолажской центральной районной больницы сообщил в полицию о том, что в больницу доставлены дети, отравившиеся неизвестным веществом.
"После оказания первоочередной медицинской помощи для дальнейшего лечения дети направлены в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. В настоящее время жизни четырех девочек ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Работники полиции, выехавшие на место происшествия в с.Ракитное, установили, что девочки (две сестры и их подруги), находились во дворе дома. На подоконнике самая младшая девочка нашла гранулы яда против медведки, приняла их за конфеты и "угостила" других. Родители в это время были на огороде. Старшая сестра увидела, что дети едят яд, и позвала взрослых.
В настоящее время решается вопрос о квалификации данного происшествия согласно действующему законодательству.
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настолько дальше детей от любой химии держать, насколько ето возможно.
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