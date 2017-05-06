 В Беларуси привели в исполнение смертный приговор за жестокое убийство и изнасилование

В Белоруссии расстреляли по смертному приговору жителя Гомеля Сергея Вострикова, осужденного за жестокое убийство двух женщин, изнасилование и похищение. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Белсат".
Смертный приговор в отношении 34-летнего Вострикова могли привести в исполнение в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО №1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го. Помимо этого 5 апреля матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.
Правозащитники не исключают, что также расстрелян еще один осужденный к смертной казни - житель Мозыря Кирилл Казачек, который был признан виновным в убийстве двоих собственных детей. Эта информация уточняется.
В камере смертников также остается житель Наровли Алексей Михаленя, у которого еще есть возможность обжаловать приговор в Верховном суде.
Ввести мораторий на смертную казнь официальный Минск неоднократно призывали Евросоюз, Совет Европы и многие правозащитные организации.
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для цього потрібно верховенство закону..
06.05.2017 11:38
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ви, руцькі тролі,весь час палитесь на дрібницях...
Вішайте свого путіна там,на рассєє, зі своїми ми самі розберемось.
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Самый злостый руцкий тролль писал.
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В данном случае я выбираю первое.
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Якось ще за Горбачова, коли по телебаченню почали показувати дискусії на різні болючі теми, які раніше були табу, один адвокат пояснив, чому він за скасування смертної кари. Тому що він, як адвокат, добре знав, скільки невинних людей сидить у за гратами. Якщо для увязненого ще є якась надія, що справедливість таки переможе, то загиблого вже не повернеш.
Так само в Італії інколи вибухають скандали, коли виявляється, що ні в чому не винна людина відсиділа багато років, інколи більшу частину свого життя. Але вони живі, і отримують великі відшкодування. Хоча років не повернеш, але принаймні те, що залишилось, вони проживуть достойно й без проблем і так, як захочуть. Але в Італії нема смертної кари. А якби була?
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Так совейские менты пять чекотил под вышку подвели...и доказательства предоставили.....
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Вот то то и оно.....даже расстрел одного невинного...уже повод к тому что смертная казнь должна быть отменена.....
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Как раз для защитничков и толерастиков, любителей еврокредитов через вызнання европэйских цинностэй: казни существуют для того чтобы предупредить убийства.
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Можно несколько годков помариновать выродка в камере (как в Штатах делают), чтобы свести к минимуму риск казни по ошибке. Только в Штатах осужденный не знает даты - а лучше было бы, если бы знал, считал деньки. И к делу сразу подшивать два патрона.
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важно только наличие бабла у клиента
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Те, кого он положил к сегодняшнему дню могли стать экстремистами и устроить теракты по всей Европе с десятками тысяч жертв.
Понимаешь почему?
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только вспомним лозинского, который задержал "опасного бандита с тремя пистолетами и мечём" при помощи районного прокурора и районного же главмусора
____в итоге депутат и мусора не бедствуют, мрази судьи и мусора прикрывавшие ублюдочных представителей властей Украины жируют,
а "бандит" спит вечным сном ....
и да, покой ублюдков устроивших пьяное развлечение в виде охоты на гражданина Украины надёжно защищён, даже единый реестр военнообязанных говорят создан,
только вот военнообязанные бесправный, безоружный скот ...
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