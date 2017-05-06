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Все про:Беларусь (2567) приговор (479) смертная казнь (71)

 В Беларуси привели в исполнение смертный приговор за жестокое убийство и изнасилование

Перед приведением в исполнение высшей меры наказания матери осужденного разрешили встретиться с сыном.

В Белоруссии расстреляли по смертному приговору жителя Гомеля Сергея Вострикова, осужденного за жестокое убийство двух женщин, изнасилование и похищение. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Белсат".

Смертный приговор в отношении 34-летнего Вострикова могли привести в исполнение в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО №1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го. Помимо этого 5 апреля матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.

Правозащитники не исключают, что также расстрелян еще один осужденный к смертной казни - житель Мозыря Кирилл Казачек, который был признан виновным в убийстве двоих собственных детей. Эта информация уточняется.

В камере смертников также остается житель Наровли Алексей Михаленя, у которого еще есть возможность обжаловать приговор в Верховном суде.

Ввести мораторий на смертную казнь официальный Минск неоднократно призывали Евросоюз, Совет Европы и многие правозащитные организации.


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Плевать на Европу, нехер с такими цацкаца!
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Дивно мені. Дехто хоче жити як в Європі, а цінності єврропейські відкидає. А воно пов'язано. Якість життя та розстріли.
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В США, где существует такое наказание, как смертная казнь, качество жизни высокое! Не надо валить всё в одну кучу!
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Правосудие у нас и в США это, как говорят в Одессе - две большие разницы. И даже там бывают ошибочные обвинения. Хорошо, если наказание заслужено, а если нет?
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Речь в моём посте идёт не о качестве правосудия, а о том, что смертная казнь не соседствует с низким уровнем жизни, а это как говорят в Одессе - две большие разницы!
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Просто нашей мусорне доверять нельзя. Вы поинтересуйтесь сколько людей было растреляно за преступления Чекатило.
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Если хотите жить как в США , тогда чемодан , аэропорт , Нью- Йорк ! К сожалению , другой возможности у вас нет !
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Нужно наоборот настаивать, чтоб казни были публичными с трансляцией по TV в лучшее время. И полностью исключить быстрые способы казни. Прекрасным профилактическим средством является посадка на кол. У баньдюгана, прежде чем подохнуть, есть 2-3 часа, чтоб раскаяться в содеянном, а у публики достаточно времени, чтоб насладится зрелищем и дикими воплями.
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пожизненное заключение в украинской тюрьме это намного страшнее чем смертная казнь, но по закону надейки сравченко всех выпускают
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Если такие жестокие казни будут ,то чем мы будем отличаться от того же преступника.Я лично не против смертного приговора .Но быстрого. Из танка например,чтобы не так больно было (это шутка)
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Государство должно защищать своих граждан от убийц, насильников и маньяков, а кормить их пожизненно я не желаю. Да еще не исключены революции, перевороты. побеги, война, закон Савченко и прочая хрень, так что расстрел.
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И пусть это показывают твоим детям. Чтоб знали, что с папкой делать, когда он им разонравится.
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Думаю, что сто процентов комментаторов, защищающих смертную казнь, выбрали бы для жизни Европу, а не Беларусь.
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Смертна кара , для вселяких потвор роду людського має залишитись!!!
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для цього потрібно верховенство закону..
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Але завтра тебе можуть порахувати потворою та розстріляти. Чи ти виключаєш таку можливість? А років через 10 реабілітують.
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В Беларуси привели в исполнение смертный приговор за жестокое убийство и изнасилование - Цензор.НЕТ 7319 Fobos ответил уже :
для цього потрібно верховенство закону..
06.05.2017 11:38
ОтветитьБольше не нравится 5и тогда "тебе можуть порахувати потворою та розстріляти" будет сведено к минимуму.
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Вы это расскажите родственникам расстрелянного в место Чикотило человека. Наказание не должно быть не обратимым, всегда есть место ошибке.
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цыган лука мог и собственноручно их замочить-это уникальный придурок-хоккеист.
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Конечно! Из миномета расстрелял, а потом скормил собакам!
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Давно пора і на Україні відновити смертну кару......................... ВР, Кабмін і "президент" - перші кандидати..............
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на Україні...
ви, руцькі тролі,весь час палитесь на дрібницях...
Вішайте свого путіна там,на рассєє, зі своїми ми самі розберемось.
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Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій



Самый злостый руцкий тролль писал.
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Справедливость или гуманность...
В данном случае я выбираю первое.
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Почти как в Китае или в Северной Корее расстреливают..?
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Неясно чому багато людей так захоплюються смертною карою і вважають її справедливим вироком. ІМХО мучитись все життя в камері 2*3 м, знаючи що ніколи звідси не вийдеш - набагато більш жорстоке покарання для всяких падонків, ніж просто отримати кулю і швидко відмучитись. До того ж, довічне ув'язнення дає хоч якийсь шанс людині, яку незаконно увязнено внаслідок помилки слідства або фальсифікації справи. А якщо обвинуваченого стратили, а потім виявилось що вбивцею насправді був не він - то вже нічого не повернеш.
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А вбивця дає жертві вибір смерті чи "мучитись", але жити..?
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Дурне питання. Вбивцею називають тих хто вбив людину. Якщо жертва залишилась жива то в данному випадку людину не можна називати вбивцею. Тому ви не найдете вбивць які не вбивали людей.
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Знаєте, то як дивитися. Недаремно Welle пише про можливу судову помилку чи фальсифікацію. Колись давно, коли я ще мешкала в рашці, тривалий час у місті пануавала паніка - якась сволота викрадала дітей, гватувала, і багато дітей після цього помирало. Сволота з перервами діяла багато років у різних містах колишього союзу. Нарешті сволоту спіймали на гарячому. Але біда у тому, що за звинуваченнями у скоєних ним злочинів (у яких він потім зізнався) було страчено 2 ні в чому не винні людини.
Якось ще за Горбачова, коли по телебаченню почали показувати дискусії на різні болючі теми, які раніше були табу, один адвокат пояснив, чому він за скасування смертної кари. Тому що він, як адвокат, добре знав, скільки невинних людей сидить у за гратами. Якщо для увязненого ще є якась надія, що справедливість таки переможе, то загиблого вже не повернеш.

Так само в Італії інколи вибухають скандали, коли виявляється, що ні в чому не винна людина відсиділа багато років, інколи більшу частину свого життя. Але вони живі, і отримують великі відшкодування. Хоча років не повернеш, але принаймні те, що залишилось, вони проживуть достойно й без проблем і так, як захочуть. Але в Італії нема смертної кари. А якби була?
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"А якщо обвинуваченого стратили, а потім виявилось що вбивцею насправді був не він - то вже нічого не повернеш." - такое при совке было многократно и ни один мусор прокурватор кэгбэшник судья не сел!!!! это аксиома совдеповского правосудия которая действует у нас и сейчас!!
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А в нас нічого не змінилось . По суті ми живео в совєцькій країні. Навіть гірше. Бо в нас діти керівництва вчаться за кордоном, керівництво тримає там свої статки. Ми під окупацією олігархо - бюрократії. Якось так.
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Человек ко всему привыкает, даже к жизни в тюрьме. Если было бы так страшно, то уже все пожизненники закончили бы жизнь самоубийством.
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В украине 8-10 лет дали бы за такое а за хулиганку или разбой 4-6. О гуманности все говорят только тогда когда убийцу-маньяка судят, а не тогда когда он на свободе убивает и мучает своих жертв. Бацьке респект!
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Ты на 100% уверен что именно он совершил данные преступления..?? А на основании чего..?? На доказательствах белоруских ментов..??
Так совейские менты пять чекотил под вышку подвели...и доказательства предоставили.....
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Кажется по Витебскому делу расстреляли невиновного. После того как нашли настоящего маньяка.
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Невиновный..наверное ангел. Но зато другие уже поскромнее будут
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Коли людину вбивають, за нібито скоєні злочини, та ще в країні якою керує совковий диктатор, завжди залишаються сумніви, що він ці злочини скоював, а суд був справедливим.
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Я пам'ятаю як там пошвидкому стратили тих , що нібито зробили теракт. Як катували їх кандидатів в президенти. Короче кажучі немає довіри лукашенківським поліцаям.
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Сколько там чикатил расстреляли вместо одного настоящего..??
Вот то то и оно.....даже расстрел одного невинного...уже повод к тому что смертная казнь должна быть отменена.....
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Вот в этом отношении Белорусь пример для Украины.Ужесточение всех видов наказаний, введение смертной казни для таких выродков это уже насущная необходимость для нашей страны!
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Белоруссия - не та страна, где можно быть достаточно уверенным в справедливости приговора.
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Смертная казнь в Украине резко повысит размер взяток в украинских судах.
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кацапы напряглись - ибо жестокость и насилие в крови с роденья
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В некоторых случаях смертная казнь необходима.
Как раз для защитничков и толерастиков, любителей еврокредитов через вызнання европэйских цинностэй: казни существуют для того чтобы предупредить убийства.
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А как насчет судебных ошибок и приговоров невиновных? Допустимые издержки?
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А как насчёт жертв рецидивистов? Допустимые издержки толерантности? Для нормального гражданина риск стать жертвой преступления в миллион раз выше, чем риск быть ошибочно казнённым. Напомню, по делу Чикатило ошибочно расстреляли всего лишь другого насильника.

Можно несколько годков помариновать выродка в камере (как в Штатах делают), чтобы свести к минимуму риск казни по ошибке. Только в Штатах осужденный не знает даты - а лучше было бы, если бы знал, считал деньки. И к делу сразу подшивать два патрона.
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обычно главное дело в суд спихнуть, а виновен или нет никому не интересно,
важно только наличие бабла у клиента
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Вот брейвик выиграл иск против Норвегии, которое он обвинил в нарушении своих прав и бесчеловечных условиях тюремного содержания. Его жертвы ни когда уже не увидят солнце, ни когда уже не увидят своих родственников, а этой мрази, типа камера не устраивает!
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Акция Брейвика была политическая.
Те, кого он положил к сегодняшнему дню могли стать экстремистами и устроить теракты по всей Европе с десятками тысяч жертв.
Понимаешь почему?
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"Цензор" сколько еще будете неправильно писать название нашей страны? Ну ладно , когда вы еще даете ссылки на какие то кацапские ресурсы, но где вы на Белсате нашли "Белоруссия"?
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невинного расстреляли...сука,отлавливают мусора невинных по улицам и расстреливают!сам видел!идет невинный по улице,а подлые мусора его поймали и педофилом сделали..во суки позорные что творят!зуб даю-эти расстрелянные-прекрасные ребята..
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Палаль с гусской фамилией, убил двух женщины! Такого надо не расстреливать, такого надо вешать при людно.
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а евросоюзу слабо призвать америку отменить смертную казнь, или только давать советы слабым странам они могут? вот пусть потребуют от штатов отменить казнь, а мы посмотрим на их озабоченность!
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Ну что вы за тупость пишите? Призвать Америку. Вы хоть знаете что все законы принимаются на уровне штатов? И что смертная казнь есть только в 31 штате, а в остальных нет.
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Не "Только в 31 штате", а "Аж в 31 штате", а это в большей половине штатов.
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Это кардинально меняет тупость коммента?
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приговор соответствует преступлению указанному в статье
только вспомним лозинского, который задержал "опасного бандита с тремя пистолетами и мечём" при помощи районного прокурора и районного же главмусора
____в итоге депутат и мусора не бедствуют, мрази судьи и мусора прикрывавшие ублюдочных представителей властей Украины жируют,
а "бандит" спит вечным сном ....
и да, покой ублюдков устроивших пьяное развлечение в виде охоты на гражданина Украины надёжно защищён, даже единый реестр военнообязанных говорят создан,
только вот военнообязанные бесправный, безоружный скот ...
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Смерть через расстрел, слишком легко, для извращенца садиста
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Беларуси привели в исполнение смертный приговор за жестокое убийство и изнасилование
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