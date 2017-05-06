 Самолет Управделами Путина нарушил воздушное пространство Эстонии

Как передает Цензор.НЕТ, российский правительственный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии, передает Delfi со ссылкой на сообщение Сил обороны Эстонии.
"В среду вечером в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без дипломатического разрешения вошел принадлежащий государственному учреждению Российской Федерации самолет. Речь идет о самолете ИЛ-96, принадлежащем Специальному летному отряду "Россия", подчиненному Управлению делами президента РФ", - сообщает издание.
Данный инцидент произошел еще в среду, однако эстонская сторона сообщила о нем лишь в пятницу.
Самолет летел с выключенными передатчиками и не предоставил план полета службам контроля воздушного движения Эстонии. Также экипаж самолета не отвечал на запросы эстонских диспетчеров. Отмечается, что на самолетах Ил-96 летают российские чиновники самого высокого ранга.
Как передает 112 Украина, данные сайта Flightradar, также подтверждают нарушение воздушного пространства Эстонии.
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