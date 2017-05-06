 Участие НАТО в сирийской войне не рассматривается, - Столтенберг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel
"Участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ожидает, это не обсуждается", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что обучение местных военнослужащих - как в Ираке, так и в Афганистане - лучшее оружие для борьбы с террором. Столтенберг также сказал, что возможно НАТО усилит работу самолетов радиолокационного обнаружения AWACS в небе над Турцией.
Отметим, ранее Столтенберг заявил, что НАТО не будет вмешиваться в возможный конфликт между США и Северной Кореей.
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