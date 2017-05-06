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 Участие НАТО в сирийской войне не рассматривается, - Столтенберг

Вопрос об участии солдат Североатлантического альянса в сирийском конфликте не обсуждается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel

"Участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ожидает, это не обсуждается", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что обучение местных военнослужащих - как в Ираке, так и в Афганистане - лучшее оружие для борьбы с террором. Столтенберг также сказал, что возможно НАТО усилит работу самолетов радиолокационного обнаружения AWACS в небе над Турцией.

Отметим, ранее Столтенберг заявил, что НАТО не будет вмешиваться в возможный конфликт между США и Северной Кореей.

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Але окремі країни альянсу напевне там будуть.
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Это плохо.Асад и раша получаеться продолжат бомбит школы ,жилые дома ,рынки фосфорными и кассетными бомбами пока не утопят в крови восстание сирийцев .
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потому что хуйло не верит в лживую мантру. что "военного решения" нет
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А кто же русских свиней гнать будет с земли сирийской?? Или они сами уйдут?
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Я так понимаю эта НАТа вообще клоунская структура,в Сирии они участвовать не будут,с КНДР воевать не хотят,с кАзлорылыми также не желают вступать в прямой конфликт,и напрашивается вопросик,а на хер вы вообще нужны,потешные солдатики вы наши?
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если чё, они сразу же спрячуться за сша, а если сша откажет, то будут искать диалог
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Да дело в том,что в Европе воины только славяне и англичане,были ещё и немцы,но похоже страх после ВМВ у них в генах засел,единственные кто действительно ещё может эффективно противостоять кАзлорылым это на сегодня только США и Украина,но к сожалению у нас нет таких возможностей как в США
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просто НАТО створювалося, як альянс і вони готові захищати тільки країни учасники цього альянсу. А США може і без НАТО всіх розігнати, навіщо їм зайва бюрократія узгодження рішень.
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Це логічно, навіщо там використовувати солдатів НАТО, коли там завжди є місцеве м'ясо, яке можна дресирувати і відправляти на бійню в потрібних кількостях. Це тільки росія туди своїх чапаєвих відправляє і вони там тонуть в пісках, оскільки немає річки Урал, яку могли б переплисти в разі своєї втечі.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУчастие НАТО в сирийской войне не рассматривается, - Столтенберг
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