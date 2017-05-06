 Российские пограничники отрицают попытку захвата украинского катера близ Крыма

Российские пограничники отрицают попытку захвата украинского катера у берегов аннексированного Россией Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
5 мая Пограничное управление ФСБ России заявило, что 23 апреля был пресечен вход в российские территориальные воды катера под флагом Украины, с борта которого велась видео и фотосъемка российских кораблей.
В пятницу стало известно, что 24 апреля в районе Скадовска российский корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера во время проведения украинских штатных учений спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска.
Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего судно взяло курс на Скадовск.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о намерении ведомства наградить экипаж спасательного катера Украины, который на днях не допустил захвата судна кораблем России в Черном море вблизи Скадовска.
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Российский корабль совершил попытку захвата украинского судна около берегов Крыма. ВИДЕО(236)
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Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.
Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в ящике плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-склепан с кляпами всенародный склеп.
Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!
Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
И в глазах надсмотрщиков плещется елей.
Думать не положено, да и неохота,
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз,
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Куклы на веревочках, плюшевый экстаз.
Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
А за свой родной барак пасть порвем любому,
Так, блин, и запомните! Вольно! Наливай!
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(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны… даже вата на роССии импортный продукт.
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пацаны в курсе.
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Вот если б рашкоскот признал свою паскудную деятельность - вот это была бы сенсация!
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что мы тоже имеем право требовать от диаспор Канады и США ввести войска..... симметрия
так симметрия....
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(ДВА) раза нападал на Финляндию. 30.11.1939 - "Незнаменитая война" - потери официально
1 к 5 (реально 24 000 к 280 000). 25.06.1941 - через 2 дня после
начала ВОВ - по кол-ву задействованных сил со стороны СССР (кто хоть
приблизительно знаком с военным делом) - можно сделать вывод - агрессия
панировалась и была утверждена заранее.
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ватное фсб отрицает попытку захвата
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