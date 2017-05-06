EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины, Происшествия
  1543  26
Все про:захват (771) корабль (854) пограничники (1214) Россия (70320)

 Российские пограничники отрицают попытку захвата украинского катера близ Крыма

Украинские моряки записали на видео попытку захвата.

Российские пограничники отрицают попытку захвата украинского катера у берегов аннексированного Россией Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

5 мая Пограничное управление ФСБ России заявило, что 23 апреля был пресечен вход в российские территориальные воды катера под флагом Украины, с борта которого велась видео и фотосъемка российских кораблей.

Читайте также: В шести российских городах со штабами Навального расторгли договора аренды, в одном - обыск

В пятницу стало известно, что 24 апреля в районе Скадовска российский корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера во время проведения украинских штатных учений спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска.

Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего судно взяло курс на Скадовск.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о намерении ведомства наградить экипаж спасательного катера Украины, который на днях не допустил захвата судна кораблем России в Черном море вблизи Скадовска.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.

Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в ящике плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-склепан с кляпами всенародный склеп.

Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!

Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
И в глазах надсмотрщиков плещется елей.

Думать не положено, да и неохота,
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз,
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Куклы на веревочках, плюшевый экстаз.

Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
А за свой родной барак пасть порвем любому,
Так, блин, и запомните! Вольно! Наливай!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
давно не читал стих с таким интересом. респект автору
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
захлебнетесь от лжи как пьяный своей блевотиной
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацап смотрит по телевизору
(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны… даже вата на роССии импортный продукт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Могли бы уже и мерсы, бимеры, айфончики, гуччи, шанель, луи виттон.... подавить на свалке.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Их Там Нет! Фы фсё фрётиии.... Слышали уже эту пластинку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чи не новость....
Вот если б рашкоскот признал свою паскудную деятельность - вот это была бы сенсация!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Логика симметрии очень простая - если рюзьгеовата требует хуйло ввести войска это значит
что мы тоже имеем право требовать от диаспор Канады и США ввести войска..... симметрия
так симметрия....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хіба є такі факти щоб росія щось визнала коли вона захоплювала території, рухоме і не рухоме майно інших держав? Ця країна займає позицію злодія "отріцали", який ніколи не погодитися і вважає що за краще сидіти весь час в ШІЗО
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отрицать попытку захвата или там сам захват - ето русне шо носки не постирать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сталинский Совок (Сапог) 2
(ДВА) раза нападал на Финляндию. 30.11.1939 - "Незнаменитая война" - потери официально
1 к 5 (реально 24 000 к 280 000). 25.06.1941 - через 2 дня после
начала ВОВ - по кол-ву задействованных сил со стороны СССР (кто хоть
приблизительно знаком с военным делом) - можно сделать вывод - агрессия
панировалась и была утверждена заранее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не верь глазам своим- верь российскому телевидению. Так в Рашке все сейчас живут. А кто не согласен - "враг народа".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а кто не смотрит телевизер, тому уже глазки зеленкой долой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да эти сруцкие питоры всегда отрицают очевидное- и захват Крыма и войну на Донбассе и убийства украинцев! Они отрицают голодомор, они отрицают что украинцы вынесли существенный вклад в победу в ВОВ, они отрицают что бандеровцы воевали с фашистами... они все отрицают и одновременно все и вся ненавидят. Они и друг друга ненавидят - сруцкая действительность это подтверждает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чего нашей официальной реакции до сих пор нет? Где МЗС, АП? Почему проигнорирован этот факт?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оне и на это фото говорят - не наш, мол, дед-танкист в сентябре 39-го с фошистами дружил :
Российские пограничники отрицают попытку захвата украинского катера близ Крыма - Цензор.НЕТ 7335
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские пограничники отрицают попытку захвата украинского катера близ Крыма
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти