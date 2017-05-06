 Поселкового депутата на Донетчине будут судить за организацию "референдума"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Донецкой области.
"Во время досудебного расследования, которое проводят следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области установлено, что депутат Великоновоселковского поселкового совета Великоновоселковского района Донецкой области 1960 г.р. во время событий весной 2014 года совершил действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что в апреле-мае 2014 года подозреваемый принимал активное участие в подготовке и проведении на территории пгт Великая Новоселка незаконного референдума о так называемой самостоятельности отдельных районов Донецкой области.
Депутат контролировал процесс подготовки "бюллетеней", "протоколов", подсчет голосов, после чего он организовал передачу результатов "голосования" представителям террористической организации "ДНР".
Мужчину подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Сейчас ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
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Чи не родич він кримського зрадника...
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але ж нiкому про це не кажи....
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Типу, буду і я tough coоckie,але без кукі,бо кукі це його.)))
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В АТО эту ТВАРЬ!!! вместе с ПАПКОЙ ОФФШОРНИКОМ
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