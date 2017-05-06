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Все про:депутат (2887) референдум (1193) сепаратизм (12738) суд (20772) Донецкая область (4088)

 Поселкового депутата на Донетчине будут судить за организацию "референдума"

Бывшему депутату поселкового совета Великой Новоселовки Донецкой области сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Донецкой области.

"Во время досудебного расследования, которое проводят следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области установлено, что депутат Великоновоселковского поселкового совета Великоновоселковского района Донецкой области 1960 г.р. во время событий весной 2014 года совершил действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", - сказано в сообщении.

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Следствием установлено, что в апреле-мае 2014 года подозреваемый принимал активное участие в подготовке и проведении на территории пгт Великая Новоселка незаконного референдума о так называемой самостоятельности отдельных районов Донецкой области.

Депутат контролировал процесс подготовки "бюллетеней", "протоколов", подсчет голосов, после чего он организовал передачу результатов "голосования" представителям террористической организации "ДНР".

Мужчину подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Сейчас ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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мер м. Добропілля Донецької області гражданін аксьонов наказав прибрати всю Українську символіку з міста.також воно проводило рєхвєрєндум . сбу -ау !!!!!
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Якесь прізвище у нього підозріле.
Чи не родич він кримського зрадника...
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А коли нарешті засудять червонопикого Єфремова, що то все затихло, для народу показали шоу і на тому все скінчилося.
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щоб ти знало, його вже вiдпустли...
але ж нiкому про це не кажи....
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Ви особисто його відпускали або в замкову щілину підглядали коли це відбувалося? Мені ваша особиста фантазія без потреби, як і ваші безглузді поради. Ти мене троліна середнього роду добре зрозуміла?
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ось російський паспорт невістки Петра Олексійовича - Юлії Порошенко. Паспорт, судячи з даних, ще чинний.

Поселкового депутата на Донетчине будут судить за организацию "референдума" - Цензор.НЕТ 954
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Чого ви назвались Tough, сподобався вислів Дональда про вашого ідола путлєра ?

Типу, буду і я tough coоckie,але без кукі,бо кукі це його.)))
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У КОГО ТО ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ???
В АТО эту ТВАРЬ!!! вместе с ПАПКОЙ ОФФШОРНИКОМ
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ознаки підробки, розповідати про пропорції людського тіла, змушувати рахувати ноги тощо
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а сыночка президента за майку с рашкой поощрить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоселкового депутата на Донетчине будут судить за организацию "референдума"
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