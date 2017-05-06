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Все про:боеприпасы (1129) граната (593) Донецкая область (4088) ГСЧС (995)

 Пиротехники обезвредили боеприпасы, которые обнаружили на Донетчине

В Донецкой области пиротехники изъяли и обезвредили 2 гранаты ПГ-22 и артснаряд.

За прошедшие сутки на Донетчине пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 4 взрывоопасных предмета, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"5 мая во время проведения работ по расчистке местности Донецкой области от взрывоопасных предметов пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 4 взрывоопасных предмета", - сказано в сообщении.

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Так в Волновахском районе была изъята и обезврежена граната Ф-1, а в Покровском районе - 2 гранаты ПГ-22 и артиллерийский снаряд калибром 152 мм.
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