 7 тысяч спасателей будут дежурить в Украине на праздники

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, на страже пожарной безопасности находится около 7 тыс. человек личного состава и более 2000 пожарно-спасательной техники ГСЧС.





Подразделения ГСЧС дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и события.





Накануне майских праздников специалисты Службы спасения проводили профилактическую работу с гражданами, чтобы в очередной раз напомнить элементарные правила поведения, в частности во время отдыха на природе.

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