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Все про:пожар (3186) праздник (1531) спасатели (117) ГСЧС (995)

 7 тысяч спасателей будут дежурить в Украине на праздники

На период выходных и праздничных дней, начиная с 6 мая и до утра 10 мая, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, на страже пожарной безопасности находится около 7 тыс. человек личного состава и более 2000 пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Подразделения ГСЧС дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и события.

Накануне майских праздников специалисты Службы спасения проводили профилактическую работу с гражданами, чтобы в очередной раз напомнить элементарные правила поведения, в частности во время отдыха на природе.

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Так, только на этой неделе информационно-разъяснительных мероприятия состоялись на территории Херсонской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Киевской областей. Во время общения с жителями спасатели рассказали, какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать во время пребывания в местах с массового пребывания людей, а также в парках, лесах, вблизи водоемов. В частности, где можно разводить костер, как правильно его потушить, чтобы не допустить масштабного пожара. Также специалисты ГСЧС напомнили родителям, особенно пристально необходимо следить за поведением детей и не позволять им играть с огнем.
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кажется маевка по-кацапски в Украине не удалась....
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еще глаза не разул и прочитал заголовок статьи так: "7 тысяч карателей будет дежурить в Украине на праздники"... и подумал "Майн либер Хунта!"
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MoonRiver‏ @luba_alena 1 дн.1 день назад
Как и пугали украинцев российские СМИ - русскоязычных граждан выселяют в гетто.
Пока, правда, из московских хрущевок.
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Не всех ватников удастся спасти! Потери неизбежны.
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Эти старенькие коммунисты с кацапскими флажками устроили войну в Украине.

7 тысяч спасателей будут дежурить в Украине на праздники - Цензор.НЕТ 69487 тысяч спасателей будут дежурить в Украине на праздники - Цензор.НЕТ 1426
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я думаю так - одні воюють інші працюють щоб забезпечити армію. а що буде якщо всі підуть воювати ? правильно ! - це брєд !
Ви праві абсолютно !
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У папы сегодня словесный понос. По его версии во вторую мировую тыла нигде не было.
Все были на фронте. А танки, снаряды и патроны находили в шахтах.
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время от времени мумии просыпаются и даже говорят - уверждают ученые и те,
которые около.
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це якій, сорен?
чім чей період особлішовій за тих періодів що були 100 років до нього?
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"Француженка, быть может, - мать твоя..."
В.С. Высоцкий. Слова из песни про ботик.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 11 ч.11 часов назад
Кадыров заявил, что в Чечне нет людей нетрадиционной ориентации. Лично проверял?
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odessa-ua 🇺🇦‏ @uanews3
Меня беспокоит вопрос - лишили украинского гражданства патриота Боровика, а Захарченки, Плотницкий,Овощ и компания - у нас нет полномочий?
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А прабабушку "Захарченко" случайно звали не Роза Исааковна Блуменштейн?
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Багато провокацій з боку Росії може бути на Євробаченні-2017, - Джамала

Українська виконавиця та тріумфаторка Євробачення-2016 Джамала вважає, що перемога України на минулорічному пісенному конкурсі сильно зачепила Росію, відтак вона спробує це компенсувати значними провокаціями.
Таку заяву вона зробила у коментарі Reuters.

"Мені здається, що під час цьогорічного Євробачення слід очікувати провокації з боку Росії, оскільки минулого року перемога України сильно їх зачепла", - зауважила українська виконавиця.
Також вона порадила усім, хто перебуватиме у цей час в України, бути обережним і не вестися на провокації.
"Мені здається, чим менше часу до конкурсу, тим більше провокацій може бути", - наголосила артистка.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия7 тысяч спасателей будут дежурить в Украине на праздники
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