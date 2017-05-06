 7 тысяч спасателей будут дежурить в Украине на праздники

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, на страже пожарной безопасности находится около 7 тыс. человек личного состава и более 2000 пожарно-спасательной техники ГСЧС.
Подразделения ГСЧС дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и события.
Накануне майских праздников специалисты Службы спасения проводили профилактическую работу с гражданами, чтобы в очередной раз напомнить элементарные правила поведения, в частности во время отдыха на природе.
Так, только на этой неделе информационно-разъяснительных мероприятия состоялись на территории Херсонской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Киевской областей. Во время общения с жителями спасатели рассказали, какие меры пожарной безопасности необходимо соблюдать во время пребывания в местах с массового пребывания людей, а также в парках, лесах, вблизи водоемов. В частности, где можно разводить костер, как правильно его потушить, чтобы не допустить масштабного пожара. Также специалисты ГСЧС напомнили родителям, особенно пристально необходимо следить за поведением детей и не позволять им играть с огнем.
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Как и пугали украинцев российские СМИ - русскоязычных граждан выселяют в гетто.
Пока, правда, из московских хрущевок.
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Ви праві абсолютно !
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Все были на фронте. А танки, снаряды и патроны находили в шахтах.
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которые около.
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чім чей період особлішовій за тих періодів що були 100 років до нього?
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В.С. Высоцкий. Слова из песни про ботик.
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Кадыров заявил, что в Чечне нет людей нетрадиционной ориентации. Лично проверял?
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и кто теперь?
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Меня беспокоит вопрос - лишили украинского гражданства патриота Боровика, а Захарченки, Плотницкий,Овощ и компания - у нас нет полномочий?
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Українська виконавиця та тріумфаторка Євробачення-2016 Джамала вважає, що перемога України на минулорічному пісенному конкурсі сильно зачепила Росію, відтак вона спробує це компенсувати значними провокаціями.
Таку заяву вона зробила у коментарі Reuters.
"Мені здається, що під час цьогорічного Євробачення слід очікувати провокації з боку Росії, оскільки минулого року перемога України сильно їх зачепла", - зауважила українська виконавиця.
Також вона порадила усім, хто перебуватиме у цей час в України, бути обережним і не вестися на провокації.
"Мені здається, чим менше часу до конкурсу, тим більше провокацій може бути", - наголосила артистка.
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