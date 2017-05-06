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Все про:обыск (1076) оппозиция (5908) Россия (70320) Навальный (353)

 В шести российских городах со штабами Навального расторгли договора аренды, в одном - обыск

На этой неделе в шести городах шесть собственников расторгли договора аренды со штабами российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил менеджер проектов команды Навального Леонид Волков на странице в Facebook.

"Во Владимире угрожали возбудить уголовное дело против отца собственника, в Вологде причину не сообщили, во Владивостоке в штабе устроили обыск и все перевернули. В Волгограде представителям штаба сказали: "ребята, извините, на меня так давят, что не могу больше держаться", - написал Волков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если бы Россия считалась с международным правом, она бы не оккупировала Крым и не развязывала войну против Украины", - Джемилев

Он также сообщил, что юристы собственника помещения в Краснодаре пришли в федеральный штаб кампании в Москве и потребовали съехать.

"Кажется, это такая новая замечательная стратегия АП. Гениальный стратегический ход. После зеленки", - написал Волков.
















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А что ждать от сатаны Путина и фашистской власти? Они ведут себя предсказуемо.
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Точно также Коробкин вышвырнул волонтёров "Азова" из офиса в Виннице,должно ПРиказали сверху???
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ВОТ НОВОСТЬ: Жители посёлка #Бубновка на Иркутской области, где пожар уничтожил 60 домов, садик и администрацию, сумели откопать под сгоревшим магазином склад с бухлом, которое успешно и выжрали В шести российских городах со штабами Навального расторгли договора аренды, в одном - обыск - Цензор.НЕТ 8545

https://www.youtube.com/watch?v=i-rJrq0Mpso
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Думаю, многие в раше, прочтя эту новость, пожалели о том, что пожар не у них произошёл.
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Вспомнила старинную песенку кацапов, все обьясняет-
"Я пью и с радости и с скуки
Я пью от радости и бед
Беру бокал я смело в руки
Пью - горя нет, пью - горя нет
Белеет парус одинокий
В житейском море, господа,
Привет, немытая Россия!
Гори, гори, моя звезда!"
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Е мае, НУ ОНО НАМ НАДО? Цензор , набери журналистов со знанием европейских языков. Столько интересного в ЕС. Знания развивают интеллект. Хватит об одноклеточных писать .
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Был и всегда будет будет имперцем и националистом. Украине как то насрать на это чморыдло и на его проблемы....
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А так і було при совку. Суцільна шпіономанія.
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Россияне - бараны, и их президент из этих же рядов.
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Нам один хер шо тот навальный шо ведьмежонок - они все вяликие, все крымнашисты.... грызи-
тесь твари...... рабсися должна СДОХНУТЬ!
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Навальный никакой не оппозиционер-демократ, он просто конкурент Пуйла энд К на бюджетные бабки России.
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К сожалению у обосранных кокоцапов имперско-рабское мышление. Кого не выберут, оно если даже и нормальное, то все равно превратится в Хуйло потому, что ракомцапы не могут жить как люди свободно, они любят унижения и царя.
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вот бы их всех винторогих по этой объяве отправить
В шести российских городах со штабами Навального расторгли договора аренды, в одном - обыск - Цензор.НЕТ 4439
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Приднепровско-Донецкий Рабочий Союз. Зайдите к ним на сайт, прочтите коменты под любой статьёй. Ржач обеспечен!
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MoonRiver‏ @luba_alena 1 дн.1 день назад
Как и пугали украинцев российские СМИ - русскоязычных граждан выселяют в гетто.
Пока, правда, из московских хрущевок.
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Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили вслед за ЕС еще на полгода индивидуальные антироссийские санкции http://echo.msk.ru/news/1976052-echo.html кокошникомордые на форумах на говнище исходят, Албания проперла величие, Албания Карл!!!
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во carapax: Ну, с хохлами ясно... Но Черногорцы! Славяне, родная кровь, чуть им переворот не сделали, недвижимость скупаем, а они... Почему-то никто не хочет с РФ дело иметь... Репутация-с..."Прошмандовки". И кто тут "прошмандовки"? Не те ли, кого поматросили и дела иметь не хотят?)
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Попав би навальний в свій в обойму замість пуйла був би навальний хуйлом офіційно.
))) Мишина возня за звання хуйла в параші.
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Как это верно !" Великое ху-ло"- это официальный пост в правительстве кацапоидов.
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невже хтось думає що навальний то є якась месія для мордорців??
Запам'ятайте -не народить мордорська почва-народ ніколи нормального лідера.
НІКОЛИ .
не можуть в сибіру рости кактуси,а в африці жити полярний ведмідь
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Значит русня создаст условия для роста Кактусов,а Ведмідь-оно давно в Кремле сидит....
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пить стекломой есть с лопаты и чавить бульдозерами продукты питания
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Опять завоняло кацапами:
Хакеры взломали почту штаба Макрона
На штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона была совершена хакерская атака, в результате которой произошла масштабная утечка данных почтовой переписки, передает Reuters.
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Клопы пролезут в любую щель в избе,пока та не сгорит.
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Альо Цензор, зачем вы об козломордых имперцах пишите ? В мире и в Украине что, других тем нет ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ шести российских городах со штабами Навального расторгли договора аренды, в одном - обыск
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