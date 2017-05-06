 В шести российских городах со штабами Навального расторгли договора аренды, в одном - обыск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил менеджер проектов команды Навального Леонид Волков на странице в Facebook.
"Во Владимире угрожали возбудить уголовное дело против отца собственника, в Вологде причину не сообщили, во Владивостоке в штабе устроили обыск и все перевернули. В Волгограде представителям штаба сказали: "ребята, извините, на меня так давят, что не могу больше держаться", - написал Волков.
Он также сообщил, что юристы собственника помещения в Краснодаре пришли в федеральный штаб кампании в Москве и потребовали съехать.
"Кажется, это такая новая замечательная стратегия АП. Гениальный стратегический ход. После зеленки", - написал Волков.
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https://www.youtube.com/watch?v=i-rJrq0Mpso
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"Я пью и с радости и с скуки
Я пью от радости и бед
Беру бокал я смело в руки
Пью - горя нет, пью - горя нет
Белеет парус одинокий
В житейском море, господа,
Привет, немытая Россия!
Гори, гори, моя звезда!"
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тесь твари...... рабсися должна СДОХНУТЬ!
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В Керчи военный парад оккупантов примет предатель Украины Александр Саенко > https://ru.krymr.com/a/news/28470649.html …
Миротворец > https://myrotvorets.center/criminal/saenko-aleksandr-aleksandrovich/ …
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Как и пугали украинцев российские СМИ - русскоязычных граждан выселяют в гетто.
Пока, правда, из московских хрущевок.
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))) Мишина возня за звання хуйла в параші.
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Запам'ятайте -не народить мордорська почва-народ ніколи нормального лідера.
НІКОЛИ .
не можуть в сибіру рости кактуси,а в африці жити полярний ведмідь
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Хакеры взломали почту штаба Макрона
На штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона была совершена хакерская атака, в результате которой произошла масштабная утечка данных почтовой переписки, передает Reuters.
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