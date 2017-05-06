 Речной трамвай в Киеве будет ходить с 8 мая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА, со ссылкой на заместителя главы КГГА Николая Поворозника.
Речной трамвай, который соединит Подол с местом проведения песенного конкурса "Евровидение" недалеко от станции "Левобережная" будет работать с 8 апреля. Первый рейс с "Почтовой площади" отправится в 19:00. Стоимость билета составит 50 грн в одну сторону и 80 грн - в две стороны.
"Речной трамвайчик будет курсировать от причала №10 Речного вокзала (Почтовая площадь) до причала "Никольская Слободка" (около Международного выставочного центра). Речной причал приведен в соответствующее санитарно-техническое состояние; покрашены металлоконструкции и завершено оборудование причала на Никольской Слободке. Также, осмотрены суда, которые готовятся к перевозке пассажиров", - рассказал Поворозник.
На сайте КГГА опубликовано расписание рейсов речного трамвая на 8-13 мая.
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