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Все про:Днепр_река (212) КГГА (1939) Киев (17000) транспорт (1183)

 Речной трамвай в Киеве будет ходить с 8 мая

Первый рейс с "Почтовой площади" отправится в 19:00.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА, со ссылкой на заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Речной трамвай, который соединит Подол с местом проведения песенного конкурса "Евровидение" недалеко от станции "Левобережная" будет работать с 8 апреля. Первый рейс с "Почтовой площади" отправится в 19:00. Стоимость билета составит 50 грн в одну сторону и 80 грн - в две стороны.

"Речной трамвайчик будет курсировать от причала №10 Речного вокзала (Почтовая площадь) до причала "Никольская Слободка" (около Международного выставочного центра). Речной причал приведен в соответствующее санитарно-техническое состояние; покрашены металлоконструкции и завершено оборудование причала на Никольской Слободке. Также, осмотрены суда, которые готовятся к перевозке пассажиров", - рассказал Поворозник.

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На сайте КГГА опубликовано расписание рейсов речного трамвая на 8-13 мая.
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Не-а. Как транспорт они давно не функционируют, смысла нет. Так, покататься, пивка с друзьями попить.
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По расписанию выходит, что 5 км. поездка займет 1,5 часа..
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Подождите.. на этом маршруте будет работать 2 теплохода. Но вот что говорил Кличко 25 апреля: "До пісенного конкурсу ми запустимо 7 річкових трамваїв, а якщо навантаження буде великим - додамо ще 3", - відзначив мер. ..Ми плануємо, що він курсуватиме не тільки в межах столиці, а й сполучатиме Київ з іншими містами, зокрема, з Каневом", - сказав Кличко. http://kiev.klichko.org/news/?id=2400 И где все это?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиРечной трамвай в Киеве будет ходить с 8 мая
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