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 В дни памяти полиция усилит проверки на блокпостах и вокзалах Донетчины

8-9 мая на улицы городов и поселков Донецкой области выйдет 550 нарядов полицейских, из которых 335 пеших и 28 автопатрулей, а также 46 групп быстрого реагирования. Кроме того, в Славянске, Краматорске и Мариуполе будут работать экипажи патрульных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Донецкой области.


"Чтобы предотвратить любую дестабилизацию ситуации, предупредить провоз нелегального оружия, в зоне АТО усилен контроль на блокпостах, автодорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях", - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СБУ нет оснований запрещать акцию "Бессмертный полк" 9 мая в Киеве, - Тандит

В дни примирения и памяти максимальное внимание правоохранители будут уделять мемориальным комплексам и памятным местам. В эти дни в регионе запланировано 79 мероприятий в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции - всего около 660 правоохранителей, говорится в сообщении.

В областном главке полиции создан оперативный штаб. Сюда будет поступать вся информация с мест и происходить координация задействованных нарядов.
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Дамбасяни теж намагатимуться нагадити. Однозначно.
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перед "панове" запятая нужна. обращение это... каца по безграмотности за километр видать...
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ну и интеллект у тебя, папаша! уже, небось, "Мурзилку" без словаря читаешь, старый хрен?
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это патамучто с тебя пан как с хомячка Степана китайский император
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Получи, убогий, на последнюю буханочку (или на рюмку стекломоя - уж не знаю, какие у тебя идеи насчёт культурного времяпровождения... ) и шуруй сшибать милостыньку на другую паперть! Присосался, блин...
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Не дошло. Повторяю доходчиво: Вали здесь больше не подают!
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Паспорта проверять надо у актеров бессмертного полка. Просто интересно знать откуда их привезут. Также задержать автобусы с востока и юга . Проверить их любимую улицу Старонаводницкую и около ресторана Царское село, и набережную- места их парковок . И металлоискатели на Крещатик . А также программа распознавания лиц не помешала бы - сейчас финны тестируют .
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А еще может МВД отчитается украинскому обществу- кто проплачивает автобусы и всю эту акцию. А то зарплату получают, а ответа не дают. Из каких средств оплата?
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Киевлянину Егору Анчишкину было 26 лет, когда он заинтересовался проблемой распознавания видео и фотоинформации. Вместе с коллегами он создал фирму, которая поставила целью научить компьютер узнавать человеческие лица. Например, разработка украинских программистов могла бы быстро найти пресловутого "караванского стрелка". Но фантастическая технология уже не принадлежит Украине. Интернет-гигант Google выкупил всех, кто разрабатывал перспективную технологию

Благодаря этой системе распознавание лица выходит на новый уровень. "Даже попытка изменить внешность (очки, усы, борода) существенно не повлияет на идентификацию личности. Система сама будет искать совпадения по всем возможным базам, соцсетям, видео и фотобанкам"В Донецкой области с2016 г
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Финны тестируют в аэропорту сейчас. Нужная вещь , глядя на терроризм.
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Занем мы этот "День памяти" по кацапски, видели . Во истину, победобесие!
В дни памяти полиция усилит проверки на блокпостах и вокзалах Донетчины - Цензор.НЕТ 9587

В дни памяти полиция усилит проверки на блокпостах и вокзалах Донетчины - Цензор.НЕТ 2402
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Звичайний совок. Пройшли в колоні 200 метрів, щоб відмітитись, а потім завернули у найближчий двір, щоб залишити там прапори і пішли бухать.
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П'яний мотоцикліст в'їхав в автомобіль хмельницьких патрульних

Патрульні на «Toyota Prius» їхали по вулиці. За ними рухався 26-річний чоловік на «Восході». Він не встиг загальмувати і вдарився об бампер автівки поліції. Патрульні вийшли до водія і помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Тест «Драгер» показав 1,21 проміле. Це в шість разів більше норми. На водія мотоцикла оформили матеріали за 124 і 130 статтями КУпАП.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ дни памяти полиция усилит проверки на блокпостах и вокзалах Донетчины
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