 В дни памяти полиция усилит проверки на блокпостах и вокзалах Донетчины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Донецкой области.
"Чтобы предотвратить любую дестабилизацию ситуации, предупредить провоз нелегального оружия, в зоне АТО усилен контроль на блокпостах, автодорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях", - сообщили в полиции.
В дни примирения и памяти максимальное внимание правоохранители будут уделять мемориальным комплексам и памятным местам. В эти дни в регионе запланировано 79 мероприятий в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции - всего около 660 правоохранителей, говорится в сообщении.
В областном главке полиции создан оперативный штаб. Сюда будет поступать вся информация с мест и происходить координация задействованных нарядов.
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Благодаря этой системе распознавание лица выходит на новый уровень. "Даже попытка изменить внешность (очки, усы, борода) существенно не повлияет на идентификацию личности. Система сама будет искать совпадения по всем возможным базам, соцсетям, видео и фотобанкам"В Донецкой области с2016 г
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Патрульні на «Toyota Prius» їхали по вулиці. За ними рухався 26-річний чоловік на «Восході». Він не встиг загальмувати і вдарився об бампер автівки поліції. Патрульні вийшли до водія і помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Тест «Драгер» показав 1,21 проміле. Це в шість разів більше норми. На водія мотоцикла оформили матеріали за 124 і 130 статтями КУпАП.
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