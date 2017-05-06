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Все про:Джамала (145) Евровидение (650)

 Не дайте России испортить Евровидение, - Джамала

Певица отметила, что победа Украины в конкурсе в прошлом году сильно навредила России.

Победительница Евровидения-2016 крымскотатарская певица Джамала призвала украинцев не допустить, чтобы какие-либо российские провокации испортили конкурс в Киеве. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом она сказала агентству Reuters.

"Мне кажется, что мы ожидаем больше провокаций (от России), потому что наша победа их больно задела. Я хотела бы попросить всех в Украине быть очень осторожными и не поддаваться на провокации", - подчеркнула певица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евровидение-2017: КГГА изменила график движения общественного транспорта

Она добавила, что чем ближе к конкурсу, тем больше будет провокаций.

Напомним, в Киеве 9 и 11 мая состоя тся полуфиналы Евровидения -2017, 13 мая - финал. Украину представит группа O.Torvald, которая выступит сразу в финале под номером 22.

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Евровидение не смотрю, но вот облить его помоями случая не пропускаю , да Норик .? .
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незнание законов не освобождает от ответственности.
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Не знаю,с такими представителями как в этом году нам ничего не грозит.А вот то,что сейчас рисуют разметку по разбитым дорогам-вот это провокация.
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А ведь разметку нанести ПРоще и дешевле даже Гройсману,чем дороги ремонтировать-как это раньше делалось в Виннице.
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это специально . Всем ведь понятно, что два года подряд одна страна выигрывать не может. Есть еще более 60 стран-участниц и они тоже хотят.
Так что в этом году у Украины все равно не было никаких шансов победить. Так что не расстраивайтесь.
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я тоже знаю ватников из Донецка, которые уже сделали себе новые паспорта и ждут не дождуться... Я даже думаю что когда они поедут по безвизу в ЕС, донецкие могут сознательно там бнеспредельничать, чтобы подставить и дискредитировать Украину.
Не знаю чем думал Пророшенко, когда разрешил выдавать новые паспорта сепаратистам.
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ведь если подумать, у фсб появляется куча исполнителей разных гадостей с украинскими паспортами и безвизовыми поездками в ЕС. Они с удовольствием профинансируют такие поездки донецких "украинцев" в Европу. ((
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Ай-яй-яй, какой плахой Порошека, какой святой Саша Боровик... Правда его "святость" не заставила его лишится гражданства Германии, оставив себе только гражданство Украины, и тем самым Саша Боровик не проявил рвения соблюдать законы родной страны по части двойного гражданства? В гробу мы видели таких "святых добродеятелей".
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Если в ольгинские тролли набирают лучших " с мозгами" троллей, и ты - настолько тупо троллишь, насколько же тупее остальные россияне? Аж страшно подумать что вы каким-то боком считаете себя потомками Киевской Руси, нашими дальними родственниками. Видать комары московских болот носят какой-то вирус отупения головного мозга.
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Почему все порохатые пытаются выдать оппонентов за россиян/агентов кремля? На это уже никто не ведется.
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о каких провокациях идет речь? детализируйте пожалста шоб я подготовился и не подавался.
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Тобі деталі в металі чи як звично тобі - у дереві?
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Враги не кругом а только за "паребриком", с Израилем мы дружим.
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К сожалению вы правы, ваты хватает, но серьезно повлиять на украинскую политику она уже не сможет.
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Опять расея в пьном угаре уже четвертый год троллит Украину…дидываевали, георгиевские ленточки… убьем всех фашистов и бендеровцев на Украине… хотят примирить нас прошлой памятью, суки…Так мы уже не против. Верните Крым, уйдите с Донбасса и восстановите все что вы разрушили там. Да и еще, верните сыновей матерям…И будем дружить семьями. Как раньше. А пока расея для нас- ссученная страна! И где они только находят для ящика этих ряженых которым по 80 лет, и они Ветераны войны! Шахназарову на Мосфильме- лафа, на реквизит спрос, хавайся… Если человек даже в конце войны, в 44-м, пошел на нее 17летним юношей ему сейчас минимум должно быть-90!!! Вы часто видите людей такого возраста живыми и при памяти?!
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Рашка залишиться для нас ссученою країною мінімум ще 60 років. А далі... хіба що рашка буде територією для екстремальних сафарі - воттка, балалайка, галюциногенні гриби, ведмеді на моторолерах. Хтось повинен все це обслуговувати.
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https://www.youtube.com/watch?v=eaQi1hrIkvI
Підбірка Мирка Саблича. Істерія кацапських ЗМІ відразу після перемоги Джамали.
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А украинские вареники гости попробуют? А воины АТО будут присутствовать на Евровиденьи? Или какая то мразь- билетер не пропустит ребят в форме.
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Есть куча информации в нете. Гости просто в восторге от нашего сала.
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Особенно от сала в шоколаде А шо? У нас тоже мацу в шоколаде продают
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...Я сьогодні добрий.Дарую для порохоботів кілька версій для пояснення "футболки Порошенка-jr"- Футболка - це трофей, який захопив у бою старший брат - відомий ветеран АТО, та подарував молодшому;- вони планували з друзями добряче хильнути, а яку футболку ти одягнеш, коли плануватимеш полежати у багнюці? Лише російську;- виправ вишиванку перед святами…
Тримайте, умпа-лумпи. Не треба вдячності ))Петро Олещук...
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Не совсем. Были публикации. И показывали (якобы?) оригинал, где было слово "Ukraine"...
Версия, уже опубликованная, и якобы имеющая доказательства...
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...а "бізнес" родІтеля у параші це теж "фотожоп" ?
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кстати ничем не напрягает Евровидение, а то пугали мол зачем оно нам, будет накладно итд, + хоть Левобережку приукрасили а то въезжаешь раньше на Левый берег и сразу видно что не главный берег - грязно, заброшено, эти ряды с торговками, сама станция метро унылая...сейчас хоть неплохо смотреться стало
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А мне нравилось, когда на Днепре вдоль набережной стояло много разных ресторанчиков- барж. Набережная жила ! Много машин, посетителей. Как в Париже. Потом какой то цуке это не понравилось, а может захотелось построить себе и убрать конкурентов, и все это ликвидировали. Теперь там только трасса. Жизнь на Днепре разогнали.
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Расея может тоже поучаствовать в Евровидении. Трёхдневным звучанием Альбиони на всех телеканалах в честь куйла.
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а чем можно испортить такой конкурс смотреть там нечего слушать тоже
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Для меня Джамала уже ,,убила,, Евровидение, когда завалила специально Melovin.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНе дайте России испортить Евровидение, - Джамала
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