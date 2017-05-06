 Не дайте России испортить Евровидение, - Джамала

Победительница Евровидения-2016 крымскотатарская певица Джамала призвала украинцев не допустить, чтобы какие-либо российские провокации испортили конкурс в Киеве. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина , об этом она сказала агентству Reuters

"Мне кажется, что мы ожидаем больше провокаций (от России), потому что наша победа их больно задела. Я хотела бы попросить всех в Украине быть очень осторожными и не поддаваться на провокации", - подчеркнула певица.

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Она добавила, что чем ближе к конкурсу, тем больше будет провокаций.

Напомним, в Киеве 9 и 11 мая состоя тся полуфиналы Евровидения -2017, 13 мая - финал. Украину представит группа O.Torvald, которая выступит сразу в финале под номером 22.