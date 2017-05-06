 Не дайте России испортить Евровидение, - Джамала

"Мне кажется, что мы ожидаем больше провокаций (от России), потому что наша победа их больно задела. Я хотела бы попросить всех в Украине быть очень осторожными и не поддаваться на провокации", - подчеркнула певица.
Она добавила, что чем ближе к конкурсу, тем больше будет провокаций.
Напомним, в Киеве 9 и 11 мая состоя тся полуфиналы Евровидения -2017, 13 мая - финал. Украину представит группа O.Torvald, которая выступит сразу в финале под номером 22.
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Так что в этом году у Украины все равно не было никаких шансов победить. Так что не расстраивайтесь.
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Не знаю чем думал Пророшенко, когда разрешил выдавать новые паспорта сепаратистам.
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Підбірка Мирка Саблича. Істерія кацапських ЗМІ відразу після перемоги Джамали.
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Тримайте, умпа-лумпи. Не треба вдячності ))Петро Олещук...
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Версия, уже опубликованная, и якобы имеющая доказательства...
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