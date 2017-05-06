 За сутки в зоне АТО ранены 5 воинов, враг обстрелял позиции 63 раза, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 63 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.
На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял опорные пункты вблизи Павлополя. 120-миллиметровые минометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие противник применял по позициям около Гнутово, а минометы калибра 82-мм, вооружение БМП, противотанковые гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие - по опорным пунктам неподалеку Марьинки. Из минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по защитникам Водяного, а из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров вел огонь по защитникам Красногоровки. Позиции сил АТО под Широкино и Богдановкой противник обстреливал из стрелкового оружия, а опорные пункты неподалеку Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов. Гранатометы и стрелковое оружие противник применял по позициям около Новотроицкого и Лебединского. В районе Водяного действовали вражеские снайперы.
На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник накрывал позиции неподалеку Верхнеторецкого, а с 82-миллиметровых минометов бил по опорным пунктам вблизи Луганского. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по позициям около Песок. Из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Авдеевки, а 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров - по защитникам Троицкого. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Зайцево. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг обстреливал позиции около Каменки.
На Луганском направлении, 120-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по позициям под Крымским, а минометы калибра 120-мм, гранатометы и пулеметы больших калибров - по опорным пунктам вблизи Новозвановки. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Троицкого. Из противотанковых гранатометов противник бил по позициям под Новоалександровкой, а из стрелкового оружия и гранатометов различных систем - по опорным пунктам в районе Донца и Желтого.
614 13
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
В течении дня противник применял минометы на Приморском и Луганском направлениях, ранен один боец, - штаб АТО(2)
Боевики наращивают количество обстрелов с приближением 9 мая, ночью из тяжелого вооружения обстреливали Крымское, - штаб(35)
Полиция провела в Марьинском районе спецоперацию по выявлению оружия и боевиков, - штаб АТО(8)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 127 взрывов на Донбассе 3 мая(3)
Порошенко ответит перед трибуналом за сговор с Путиным и кровь патриотов - Хмара(94)
Ранены трое военнослужащих, боевики применяют минометы и ПТРК для обстрела позиций украинской армии, - штаб АТО(13)
Боевики ОРЛО третьи сутки не отдают тела трех погибших на Светлодарской дуге воинов ВСУ, - штаб АТО(28)
Ответить
28 мин ·
Зі зведення о подіях на фронті за добу "штабу аето" *дивним чином* зникла інформація про обстріл нашіх позицій під Кримським з "піона" 204мм.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это говорить про его отношение к ним.
Ответить
Нарєчіє - это говорит.
Ответить
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Іванов. Також він опублікував відповідні фото.
За його словами, навчається Ольга у швейцарському місті Лугано в The American School.
Фото з однієї вечірки дівчина опублікувала у своєму Instagram, проте зараз воно є недоступним.
На світлині Кононенко-молодша позує у шапці-ушанці, а решта з її друзів розгорнули російські прапори.
Фото розміщено в Instagram у минулому році, тобто про російську інтервенцію, про тисячі вбитих українців Оля вже мала б щось чути - принаймні від тата, відомого українського державного діяча, народного депутата, першого заступника голови фракції партії "Блок Петра Порошенка". Але Ользі всі ці дрібниці прої***. В Лугано війни немає, - обурюється журналіст.
Щоправда згодом Іванов оприлюднив ще одне фото з тієї ж вечірки - тут уже Ольга виглядає справжньою українкою: має на голові вінок і одягла інші національні атрибути.
"Проте, що саме змусило її натягнути радянську військову шапку та фотографуватися разом із «зайво хромосомними» та «аквафрешами», я не знаю, навіть не питайте. Ймовірно, в елітних учбових закладах Швейцарії квітне мир, злагода і дружба народів. Шкода, що у реальному світі це неможливо", - підсумовує він.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить