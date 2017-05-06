 США уделяют особое внимание судебной реформе в Украине, - посол Йованович

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Мы работаем со всеми участниками формирования Верховного суда. Отдельно мы выделяем одну важную реформу - создание антикоррупционного суда в Украине. Ведь в стране уже есть независимые детективы и прокуроры. Но для обеспечения результатов, которых хотят украинские граждане, необходима еще и независимая судебная система", - отметила дипломат.
Йованович также рассказала о вкладе США в создании антикоррупционных механизмов и органов в Украине: при поддержке Вашингтона была запущена система публичных закупок Prozorro, а также сформированы Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Говоря о важности проведения судебной реформы, Йованович увязала ее успешность с привлечением зарубежных инвестиций.
"Реформы в сфере правосудия критично важны как для украинцев, которые хотят справедливого отношения со стороны судей, так и для иностранных инвесторов - в случае, если деловые споры дойдут до этого", - подчеркнула американский дипломат.
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(проблема проста -- кто-то должен садить этих независимых прокуроров. И пока это Луценко -- это бег за ипподромным зайцем.)
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Внезапно, за день до выборов. Без палева, совсем без палева
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Вообще судебная система должнва быть вся независимая, а не только ее малая часть
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