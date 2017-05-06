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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7207) суд (20771) судебная реформа (551) США (12491) Йованович (60)

 США уделяют особое внимание судебной реформе в Украине, - посол Йованович

Соединенные Штаты Америки уделяют особое внимание судебной реформе в Украине, в частности, созданию Специализированного антикоррупционного суда.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы работаем со всеми участниками формирования Верховного суда. Отдельно мы выделяем одну важную реформу - создание антикоррупционного суда в Украине. Ведь в стране уже есть независимые детективы и прокуроры. Но для обеспечения результатов, которых хотят украинские граждане, необходима еще и независимая судебная система", - отметила дипломат.

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Йованович также рассказала о вкладе США в создании антикоррупционных механизмов и органов в Украине: при поддержке Вашингтона была запущена система публичных закупок Prozorro, а также сформированы Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Говоря о важности проведения судебной реформы, Йованович увязала ее успешность с привлечением зарубежных инвестиций.

"Реформы в сфере правосудия критично важны как для украинцев, которые хотят справедливого отношения со стороны судей, так и для иностранных инвесторов - в случае, если деловые споры дойдут до этого", - подчеркнула американский дипломат.

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Судьи специально выпускают беркутов чтобы народ их отстреливал?
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гыг украинского не знает. Чему тут удивляться? Там весь ватный мусор.
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капец . украинцы сидят и ждут когда американцы реформирую суды в Украине. а если медленно это будут делать то перекроют дороги. с Румынией. да и правда что еще остается делать . когда все вокруг продажное ?...перекрыть дороги с Венгрией.
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Кем заменить судей? у всех рыльце в пушку еще с ВУЗа,там их уже вербуют и продвигают годами вверх по карьерной лестнице..Где ты кристально чистых найдешь?Это серьезная проблема,решается ни за один год,ну разве всех к ебаной матири судей повесить,но это уже не Европейские ценности получается.
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Ведь в стране уже есть независимые детективы и прокуроры. Но для обеспечения результатов, которых хотят украинские граждане, необходима еще и независимая судебная система", - отметила дипломат.

(проблема проста -- кто-то должен садить этих независимых прокуроров. И пока это Луценко -- это бег за ипподромным зайцем.)
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а в Украине нет...и это ужасно,т.к смахивает на режим диктатора
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А в США есть антикоррупционный суд?
Вообще судебная система должнва быть вся независимая, а не только ее малая часть
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Успешность реформьі Йованович увязала сзарубежньіми инвестициями. То есть, что бьі судьі работали на иностранньіх граждан? Хорошего посла прислали, заботливого!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША уделяют особое внимание судебной реформе в Украине, - посол Йованович
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