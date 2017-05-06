 "Если бы Россия считалась с международным правом, она бы не оккупировала Крым и не развязывала войну против Украины", - Джемилев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Для нас не является сюрпризом, что Россия не выполняет свои международные обязательства. Если бы эта страна считалась с международным правом, то она вообще бы не оккупировала Крым и не развязывала войну против Украины. Но то, что вчера Кабинет министров Совета Европы принял такое решение - это дополнительный вклад в копилку по деоккупации Крыма", - отметил Джемилев.
Он добавил, что этот вопрос будет и в дальнейшем подниматься в различных международных организациях.
"Мы постоянно будем говорить об этом. Будет как в Парламентской ассамблее Совета Европы, когда раз сказали, два сказали, а потом Россию выбросили оттуда. То же самое будет происходить постепенно и с Советом Европы", - добавил Джемилев.
Напоминаем, 3 мая Комитет министров Совета Европы призвал к полному выполнению принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму.
Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия не будет выполнять это решение.
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