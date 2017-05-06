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 "Если бы Россия считалась с международным правом, она бы не оккупировала Крым и не развязывала войну против Украины", - Джемилев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что невыполнение Россией решения Совета Европы по Крыму не станет неожиданностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Для нас не является сюрпризом, что Россия не выполняет свои международные обязательства. Если бы эта страна считалась с международным правом, то она вообще бы не оккупировала Крым и не развязывала войну против Украины. Но то, что вчера Кабинет министров Совета Европы принял такое решение - это дополнительный вклад в копилку по деоккупации Крыма", - отметил Джемилев.

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Он добавил, что этот вопрос будет и в дальнейшем подниматься в различных международных организациях.

"Мы постоянно будем говорить об этом. Будет как в Парламентской ассамблее Совета Европы, когда раз сказали, два сказали, а потом Россию выбросили оттуда. То же самое будет происходить постепенно и с Советом Европы", - добавил Джемилев.

Напоминаем, 3 мая Комитет министров Совета Европы призвал к полному выполнению принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму.

Также читайте: Совет Европы признал Россию ответственной за ситуацию в оккупированном Крыму, - МИД

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия не будет выполнять это решение.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если бы Россия считалась с международным правом, она бы не оккупировала Крым и не развязывала войну против Украины", - Джемилев
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