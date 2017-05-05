 Жадан помог матери Кольченко посетить сына в колонии Челябинска

Об этом сообщила координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кольченко адаптировался к местному климату, но, как и раньше, у него наблюдается дефицит веса.
"Усиленное питание, на котором он был несколько месяцев (как он говорил - это какое-то дополнительное количество граммов масла и молоко) ему не помогло - все такой же худой и дефицит веса налицо", - сообщила Гончарова.
Гончарова отмечает, что Кольченко учится на слесаря, много читает и изучает английский язык.
Она рассказала, что Александру приходится "выбивать" в оперативной части письма, которые ему присылают, причем письма проходят цензуру, и часть текста в них может быть уничтоженной.
Также отмечается, что мать политзаключенного Лариса Кольченко поблагодарила за помощь в организации поездки украинского поэта Сергея Жадана.
Напоминаем, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
268 4
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
"Репрессии против журналистов - это слабость, к которой нельзя быть снисходительным", - Климкин требует от России освободить Сущенко и Семену(4)
Украинский политзаключенный Панов возобновил сухую голодовку с требованием экстрадировать его в Украину. ФОТО(18)
Российский суд разрешил украинскому консулу свидание с Пановым. ДОКУМЕНТ(7)
В ростовском СИЗО опровергли информацию о смерти украинца Панова(23)
Афанасьев сообщил последние новости про Александра Кольченка(0)
В СИЗО Ростова скончался гражданин Украины Панов, обвиняемый в терроризме, - "Фонтанка". ФОТО(124)
Хельсинкская комиссия Конгресса США будет следит за делами украинских политзаключенных в РФ: "К ним применено ложное правосудие за их достойные поступки"(3)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить