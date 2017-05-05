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 Политика Украины
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 Жадан помог матери Кольченко посетить сына в колонии Челябинска

Мать крымчанина, политзаключенного Александра Кольченко, которого удерживают в заключении в Челябинске, встретилась с сыном в колонии.

Об этом сообщила координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кольченко адаптировался к местному климату, но, как и раньше, у него наблюдается дефицит веса.

"Усиленное питание, на котором он был несколько месяцев (как он говорил - это какое-то дополнительное количество граммов масла и молоко) ему не помогло - все такой же худой и дефицит веса налицо", - сообщила Гончарова.

Гончарова отмечает, что Кольченко учится на слесаря, много читает и изучает английский язык.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хельсинкская комиссия Конгресса США будет следит за делами украинских политзаключенных в РФ: "К ним применено ложное правосудие за их достойные поступки"

Она рассказала, что Александру приходится "выбивать" в оперативной части письма, которые ему присылают, причем письма проходят цензуру, и часть текста в них может быть уничтоженной.

Также отмечается, что мать политзаключенного Лариса Кольченко поблагодарила за помощь в организации поездки украинского поэта Сергея Жадана.

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Напоминаем, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
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Скорее всего не Челябинск а Копейск.Срочную служил некоторое время в тех местах и знаю где и что.
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Адрес для писем: 456612, Челябинская обл., Копейск, ул. Кемеровская, 20, ИК-6, отряд 4, Кольченко Александру Александровичу, 1989 г.р.
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Бідна мати, бідна дитина. Хай Господь вас береже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖадан помог матери Кольченко посетить сына в колонии Челябинска
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