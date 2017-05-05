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 За рубежом
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Все про:бюджет (4276) помощь (3290) США (12490) Трамп (1032)

 Трамп подписал бюджет, предусматривающий выделение Украине 560 млн долл.

Президент США Дональд Трамп заверил своей подписью консолидированный государственный бюджет США на 2017 финансовый год.

Об этом сообщила на пресс-брифинге в Белом доме и.о. заместителя главы администрации президента Сара Хукаби Сандерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Трамп подписал его в течение последних часов", - отметила официальный представитель администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США одобрил выделение $560 млн помощи для Украины

Напоминаем, в документе предусмотрено выделение 560 млн долл. на поддержку Украины.

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))) Ну не знаю. Томагавків понапускав, кацапські порти готовий заблокувати, бабло дав... таки схоже на то.
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Кацапунделі пишуть, що не дадуть США порти контролювати https://news.rambler.ru/politics/36814247-rossiya-ne-pozvolit-ssha-kontrolirovat-svoi-porty/ так що запасаємося попкорном, далі буде цікаво
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только почему "азову" запретили давать американское бабло?
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увидел сегодня и поневоле согнулся в лютом ржаче
не могу не поделиться-))))))))))))
Трамп подписал бюджет, предусматривающий выделение Украине 560 млн долл. - Цензор.НЕТ 2550
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эх!!! брошу мабуть фсё в свойом мухосранске, та рвану в торез!!! ))
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Таварисчь, поспеши! Вот - вот в Новороссию хлынут переселенцы из Масковских хрущевок! Места ограничены! Добро пожаловать в "Новый новоросс!"
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ну нормальный человек прочитав комфортабельным микроавтобусом газель, сразу бы насторожился... А не нормальные пусть валят...
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Комфортабельным белым камазом Вас доставят на историческую родину.
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Так белыми камазами только вас и возят. В Украину сидя едете назад уже лежа штабелями и в холодильниках.
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Ржал до ікоти!
Скопіював-- завтра буду роздавати миколаївським ватнікам!-- і знову ржачка!
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КНДР провела ядерное испытание - Исходя из спутниковых фотографий ожидалось... И вот, если верить станциям сейсмического наблюдения, несколько часов назад...
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чувак, заклавший склад с бухлом, под будущим сгоревшим магазином --йавно шо то знал!!! ))
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Жители посёлка #Бубновка на Иркутской области, где пожар уничтожил 60 домов, садик и администрацию, сумели откопать под сгоревшим магазином склад с бухлом, которое успешно и выжрали

https://www.youtube.com/watch?v=i-rJrq0Mpso
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Украдут все, до последнего цента.
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))) 100%, зараз північ, а вони там копошаться усі, всякі там закони приймають..
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Хотелось бы подробностей, кому когда и сколько выделят. Что бы потом с этих людей спрашивать - где деньги.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп подписал бюджет, предусматривающий выделение Украине 560 млн долл.
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