 Трамп подписал бюджет, предусматривающий выделение Украине 560 млн долл.

Об этом сообщила на пресс-брифинге в Белом доме и.о. заместителя главы администрации президента Сара Хукаби Сандерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент Трамп подписал его в течение последних часов", - отметила официальный представитель администрации.
Напоминаем, в документе предусмотрено выделение 560 млн долл. на поддержку Украины.
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не могу не поделиться-))))))))))))
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Скопіював-- завтра буду роздавати миколаївським ватнікам!-- і знову ржачка!
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https://www.youtube.com/watch?v=i-rJrq0Mpso
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