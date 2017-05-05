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 Политика Украины
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Все про:День Победы (1007) Киев (16999) провокация (1178) СБУ (14154) Тандит (287)

 У СБУ нет оснований запрещать акцию "Бессмертный полк" 9 мая в Киеве, - Тандит

Общественная акция, марш "Бессмертный полк", которая ежегодно проходит в России, состоится 9 мая и в Киеве.

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ.

По словам Тандита, никаких оснований для запрета мероприятия нет, а СБУ примет все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу воздержаться от использования коммунистической символики и георгиевских лент 8-9 мая, - Шкиряк

"В рамках гибридной войны, организованной четко против Украины, используются всевозможные поводы, в том числе и этот праздник. Мы должны дать возможность людям выйти и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации", - сказал Тандит.

Смотрите: В этом году пророссийские силы в Украине будут пытаться использовать 9 мая для реванша, - Вятрович. ВИДЕО
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италянскый фашизм сам издох и на годик раньше и не в 9 мая, если уж так.

Это разве ко мне вопрос ?
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Вам твари мало для основания того, что в Одессе закончилось домом профсоюза?
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Если убрать эмоции и просто осознать то, что говорит это хуйло спустя 3 года как его страна воюет за свою независимость, то вывод напрашивается один - такое может говорить только чмо, которое находится на подтанцовке у путина.
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Баран, яке свято,яких ветеранів.
Порахуйте який вік має бути у ветеранів 2 світової війни, і люди якого віку виходять на цей променад. Ті солдати що справді воювали на передовій вже давно лежать в землі, а живих лишилось одиниці. На шествіє йдуть такі яких СБУ нагороджувало в Ровно , які служили в нквд та рострілювали наших героїв (зокрема Ніла Хасевича).
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С размахом идут. На днях мелькало в новостях про то что то в одном городе Европы то в другом пройдут эти полки... А в России просто экстаз уже начался в предверии 9 мая, с каждым годом всё больше ликования...
типичная картина для городов РФ сейчас https://www.youtube.com/watch?v=HWKUjT7QrQI&feature=youtu.be
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Акт капитуляции Германии подписан поздно вечером 8 мая, в СССР тогда было уже 9 мая.
Вообще, какая разница когда праздновать? Это так важно?

Нет. Не важно. Важно что праздновать. Германия это нацизм , а фашизм был в Италии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ СБУ нет оснований запрещать акцию "Бессмертный полк" 9 мая в Киеве, - Тандит
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