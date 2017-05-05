 У СБУ нет оснований запрещать акцию "Бессмертный полк" 9 мая в Киеве, - Тандит

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ.
По словам Тандита, никаких оснований для запрета мероприятия нет, а СБУ примет все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций.
"В рамках гибридной войны, организованной четко против Украины, используются всевозможные поводы, в том числе и этот праздник. Мы должны дать возможность людям выйти и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации", - сказал Тандит.
3063 110
СБУ проверяет информацию о возможном визите Пескова в оккупированный Луганск, - Тандит(14)
В СБУ не намерены пересматривать решение о запрете въезда Самойловой в Украину(56)
Тандит о пленных на Донбассе: "Освобождено или найдено 3136 человек, пропавшими без вести числятся 416 человек"(34)
Для освобождения ученого Козловского надо подключить международные организации, - Тандит(9)
Сегодня в Минске пройдет заседание контактной группы по Донбассу – Тандит(0)
На заседании ТКГ в Минске обсуждался вопрос верификации списков заложников. Мы идем на компромиссы и готовы к сотрудничеству, - Тандит(15)
Тандит: СБУ выполнит решение СНБО. Мы понимаем, что нужно делать(32)
Это разве ко мне вопрос ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Порахуйте який вік має бути у ветеранів 2 світової війни, і люди якого віку виходять на цей променад. Ті солдати що справді воювали на передовій вже давно лежать в землі, а живих лишилось одиниці. На шествіє йдуть такі яких СБУ нагороджувало в Ровно , які служили в нквд та рострілювали наших героїв (зокрема Ніла Хасевича).
Ответить
типичная картина для городов РФ сейчас https://www.youtube.com/watch?v=HWKUjT7QrQI&feature=youtu.be
Ответить
Вообще, какая разница когда праздновать? Это так важно?
Нет. Не важно. Важно что праздновать. Германия это нацизм , а фашизм был в Италии.
Ответить
Ответить