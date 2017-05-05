 Еврокомиссия выступает за отмену в Украине обязательного декларирования для общественных организаций

Об этом в пресс-службе Еврокомиссии сообщили в ответе на запрос DW, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Брюссель уже поднимал в контактах с Киевом этот вопрос и продолжает это делать. Еврокомиссия призвала "немедленно" пересмотреть законодательную норму о декларировании доходов представителями неправительственных организаций. "От любого мероприятия, которое становится препятствием для существенной роли гражданского общества, следует воздержаться", - говорится в ответе.
В Еврокомиссии отметили, что именно общественные организации имели первостепенное значение в борьбе с коррупцией в Украине, тогда как е-декларации для них стали "шагом назад".
Раннее в пятницу было обнародовано письмо от 4 мая за подписью 20 евродепутатов из неформальной группы "Друзья Украины", в котором речь идет в частности об этих поправки в закон о е-декларировании. Евродепутаты выразили свою обеспокоенность тем, что теперь закон, который должен был служить общественному контролю над политиками и чиновниками, может стать средством давления на представителей неправительственных организаций
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так так то є брехня, мням мням який солодки шоколад
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С чего это так ?Объясни.
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Єх вася Вася, читай уважно, перед тим як всяку дурню нести обївшись шоколаду
"Еврокомиссия призвала "немедленно" пересмотреть законодательную норму о декларировании доходов представителями неправительственных организаций. "
А звідки ці організації беруть гроші і на що вони тратять їх, цим має займатися ГПУ і СБУ а не НАБУ
А НАБУ по деклараціям має трусити владу, чиновників, ПЕТРАЄШ
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у нас в городке есть несколько граждан (которых я знаю лично, когда работала в администрации, есть и ещё) с особой гражданской позицией, они есть в любом нас.пункте, доме наверное, на общественных началах, это наверное так самой природой задумано что есть такие неравнодушные, к проблемам других людей, животных, и ко всему что вокруг, так от, один учитель физ-ры в местной газете всегда приносит материал, бесплатно печатается, о разных мероприятиях о том что надо возродить на базе администрации клуб где будут школьники заниматься, ещё Петровна это уже в возрасте боец, все знаю, потом есть женщина средних лет специализация по бездомным животным там их несколько таких просто это их лидер как бы, потом ещё одна она и работает в территориальном центре это по одиноким старикам, людям с огранич. возможностями купить там что-то и тд. их по нескольку человек на каждого работника но попутно без личной выгоды и оплаты занимается разными их проблемами, например был случай когда дальние толи родычи то ли не родычи хотел "оприходывать" квартиру признать не дееспособным одного мужчину он инвалид ну не совсем развит умственно хотя адекватен просто проблемы с чтением письмом, но считается дееспособным он и есть такой, в доме порядок, подрабатывает даже в частном секторе , они ж хотели его в интернат запереть ну а квартиру понятно, не удалось благодаря тому что писались ею письмо в том числе в область, в Киев.ответ правда пришёл и приказ занятся местной кому там я точно не знаю прокуратуре или ещё кому, короче отстояли и др. подобные случаи, в том числе разные нарушения той же администрацией) я к тому что такие заполнили бы любые декларации им не чего прятать кто их не знает, они этим живут что занимаются борются с несправедливостью незаметно для государства но что государство.. оно и есть ..эти города, городки села, и как не странно иногда успешно борются и они никогда не попадают туда в гос. структуры или гражданские организации, и не попадут наверное, потому что не стремятся, а если случайно попадут то не продержатся там, знаете почему
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это борьба с коррупцией местного масштаба.
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вакханалия?
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Ну и что с ними теперь делать? Кто знает? Ну, с Барыгами то есть....
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Владний розворот: від саботажу антикорупції до захисту корупції
04.05.2017, 10:13
Розікрасти чорноземи влада лише готується, а корупція її улюблене дітище здавна. У 1998-му в Індексі сприйняття корупції Transparency International Україна була 69-ю серед 85 країн, а у 2016-му - 131-ю із 176-ти - віз загруз у хабарах.
У порівнянні з цими, парламент Януковича - ягідка
Антикорупційна риторика і метушня то так, про людське око, який же крадій не волає: "Тримай вора!"?
Перший "антикорупційний" закон ухвалено 5 жовтня 1995 р., за раннього Кучми. Далі укази, програми, концепції, закони посипались як з рогу достатку, і за Кучми (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/367/98 та http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/84/2003, і за Ющенка, і за Януковича. Перелік не повний, бо наплодили стільки, що на випередження рухалась тільки сама корупція.
Після Євромайдану зо страху прийняли кілька справді антикорупційних актів. Плідним видався день 14 жовтня 2014 року, коли підряд ухвалили закони "Про Національне антикорупційне бюро України", № 1698-VII, "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки", № 1699-VII , "Про запобігання корупції", № 1700-VII.
Правда, земля під ногами корупціонерів не розверзлась і не запалала, та хто ж сподівався? Крім романтиків, щоб не сказати "наївних".
Однак, досягнення є. Інформаційні.
Тепер питання: "Хто з'їв моє сало?" не риторичне, відповідь - у е-деклараціях.
Інформовані - значить одні озброєні, інші - попереджені.
Та заслуга ця не нинішнього, а попереднього парламенту. Того, що обирався за Януковича. Латинські сімочки (VII) у номерах законів якраз і означають сьоме скликання, а дата (14.10.2014) свідчить, що воно на ладан дихало, і ладне було прийняти що завгодно.
Якщо до запровадження е-декларацій ця Верховна Рада непричетна, то до їх торпедування - ще й як. Спроб було з надлишком.
Найбільш скандальна: відтермінування е-декларування через перехідні положення Дежбюджету-2016.
Найбільш нервова: законопроект №5192 від 29.09.2016 тодішнього голови фракції БПП І. Гриніва.
Найбільш вдала: Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб", від 23.03.2017.
Рокіровка здорового глузду з ідіотизмом
Новоспечений закон зобов'язує подавати е-декларації осіб які:
- отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) допомоги у сфері запобігання, протидії корупції;
- систематично, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики;
- є керівниками або входять до складу органу управління громадських об'єднань, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов'язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, та/або беруть участь, залучаються до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням, протидією корупції".
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Здається не забули нікого, увесь громадський актив пригадали. Не на корупціонерів наїхали - на їхніх викривачів: запобігання корупції і її підтримка рокірнулись, і повернулись на звичні клітини шахівниці корумпованої влади.
Масло з салом
У принципі декларування статків активістів-антикорупціонерів можливе. Так само, як і партійних та профспілкових лідерів, церковних ієрархів, журналістів та інших, хто опосередковано, але істотно, впливає на владу. Зрештою, це ж не покарання, а складова інформаційної відкритості суспільства.
Але не слід мішати не тільки грішне з праведним, а й добре з хорошим. І сало й масло файні інгредієнти, та не в одному бутерброді.
Зараз закон "Про запобігання корупції" з боку осіб, які безпосередньо здійснюють повноваження держави і місцевого самоврядування. Безпосередньо, а не опосередковано!
Зрештою, опосередковано на це впливає кожен виборець, не лише громадський активіст. Що там виборець, навіть пташка, яка випросталась на капелюх начальника, може спричинити злостиве рішення.
Розмивати перелік осіб прямо уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, значить розмивати, вихолощувати, позбавляти дієвості антикорупційне законодавство.
Та чого ж довантаження загрузлого возу почали з громадських активістів, а не, скажімо, з партійних вождів чи попередніх президентів?
Як світ Божий ясно: дістали! Своїм голосуванням парламентські лобісти корупції поставили знак якості на роботі громадських активістів, і, водночас, засвідчили власну явку з повинною.
Це точка перелому: саботаж у протидії корупції поступився її відвертому захисту. Ну не від кишенькового ж Національного агентства з питань запобігання корупції її захищати, і не від затурканого НАБУ, що саме потребує захисту.
Та повинної мало, хто ж і так не знав, що ця Рада поручник і прихисток корупціонерів? Руйнівну норму слід негайно вилучити.
Взагалі-то, це мав би зробити ініціатор законопроекту - президент, у чиєму початковому проекті шкідницького пасажу не було. На жаль, він солідаризувався з реставраторами прокорупційного законодавства, і 27 березня підмахнув спотворений закон.
Замість нього це зробила інша людина.
Юлія Тимошенко ініціює громадянський захист
Законопроект про скасування скандальних положень, ініціювали Ю. Тимошенко і ще вісім народних депутатів, №6271 від 31.03.2017.
Минув місяць, проект усе ще на стадії ознайомлення. Сподіватись, що влада поквапиться з його розглядом, не випадає. Та час не чекає, особливо перед "великим розподілом земель" .
Тож потрібна не лише громадська підтримка проекту №6271, але й потужний тиск за його негайне прийняття. Благо обсяг проекту усього два пункти.
Верховна Рада восьмого скликання ще до екватора таке витворяє, що ж з неї далі буде? Як гарно, що у них чотиритижнева пауза! І як шкода, що лише чотиритижнева.
Борис БЕСПАЛИЙ, для UAINFO
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