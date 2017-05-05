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 Политика Украины
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Все про:информационная война (467) Луганщина (3883) помощь (3290) США (12490) вещание (109) Стець (235) телевидение (398) Мининформполитики (230)

 Украина получает помощь для обеспечения информационной безопасности от США, Великобритании и НАТО, - Стець

Украина получает техническую и финансовую поддержку для обеспечения информационной безопасности от США, Великобритании и структур НАТО.

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" министр информационной политики Юрий Стець, передает Цензор.НЕТ.

"Есть определенная программа поддержки, что касается информационной безопасности Украины, со стороны, например, НАТО или представительств стран, в том числе США. Это касается финансовой поддержки. Сейчас устанавливается телебашня в Луганской области, которая является технической помощью, которую нам передали США. То есть эта башня является построенной в США, перевезенной в Украину, и сейчас там ее устанавливают", - сообщил Стець.

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Финансовую и техническую помощь в информационной безопасности Украины предоставляет ряд стран.

"Есть и много другого, в том числе финансовой и технической помощи, которую нам оказывают представители правительства США, я говорю сейчас исключительно об информационной безопасности, Британии, например, такой структуры, как НАТО", - отметил министр.

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До "парада победы" осталось всего 4 дня, а список мировых лидеров, планирующих его посетить, пока состоит из одного молдавского Додона.
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Полная версия видео набития татуировки с изображением президента Пидароссии.
18+. Мокшанские маты итд итп.
https://www.youtube.com/watch?v=rtZMnO6Egz8
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Путен натуральный получился, только толще немного...
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як три перші пости відповідають темі новини..? агов, адміне..це вже стало системою..форум втрачає залишки інтелекту та стає майданчиком закидонів з різних "хвейсбуків" "інстограмів" та просто місцем скопиченням усіляких пропагандистів за гроші..
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то є перший пропагандист за гроші..без принципів..
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Вообще по работе Стеця хочется сказать, что вода водой. Кум Порошенко мало что сделал нормального за это время. А взять в свое время в советники блоггера-неудачника, который является "великой полилотой" это вообще верх ума. Ага, который еще и ватный оказался.
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за часів юща та частково овоча, на цьому форумі створювали дуже багато тем на форумі звичайні користувачі..і там не було (майже) лівих постів..на сьогодні форум перетворився на відвертий тролятник кацапського зразка..стосовно стеця..до речі, а чому пишете з великої літери..?
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а может - Украина получает помощь от США, Великобритании и НАТО для обеспечения информационной безопасности от соссии?
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Сша и великобритания гарантировали Украине всеобщую безопасность. Но так как очко все же играет и торговать с хуйлом хочется, - решили отделатся размытой помощью в информационной безопассности...
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это федька-федька, видать, помощь стецю из-за бугра
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Украина получает помощь для обеспечения информационной безопасности от США, Великобритании и НАТО, - Стець.
____________________________
Ну, да, Украина получает - а вы ее пи*дите.
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...Ни одного документального фильма разоблачающего действия России, направленные не подрыв украинского государства, ни одногог фильма изоличающего работу российских спецслужб. Ни одного фильма, показывающего авторитарность и тупикововсть российского режима.
Ни одного ресурса, где можно было бы даже за деньги скачать програмное обеспечение без российского спама, "Яндексов-х*яндексов* и прочего российского говна.... И это в стране, которая входит в "пятерку" стран мировых лидеров по производству программных продуктов...

Таких, как Стець и его Кум, надо было еще в детстве расстреливать с рогатки.
Сволочи, блдь...
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антизомби, секретный фронт, машина времени кое что делается некоторые вещи даже круто, а вот СБУ мышей точно не ловит, я про корреспондент.нет это просто пипец какойто, кодлу законтаченных на Неньки держать и за горло не подержаться........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина получает помощь для обеспечения информационной безопасности от США, Великобритании и НАТО, - Стець
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