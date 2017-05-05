Украина получает помощь для обеспечения информационной безопасности от США, Великобритании и НАТО, - Стець.

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" министр информационной политики Юрий Стець, передает Цензор.НЕТ.
"Есть определенная программа поддержки, что касается информационной безопасности Украины, со стороны, например, НАТО или представительств стран, в том числе США. Это касается финансовой поддержки. Сейчас устанавливается телебашня в Луганской области, которая является технической помощью, которую нам передали США. То есть эта башня является построенной в США, перевезенной в Украину, и сейчас там ее устанавливают", - сообщил Стець.
Финансовую и техническую помощь в информационной безопасности Украины предоставляет ряд стран.
"Есть и много другого, в том числе финансовой и технической помощи, которую нам оказывают представители правительства США, я говорю сейчас исключительно об информационной безопасности, Британии, например, такой структуры, как НАТО", - отметил министр.
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18+. Мокшанские маты итд итп.
https://www.youtube.com/watch?v=rtZMnO6Egz8
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Ну, да, Украина получает - а вы ее пи*дите.
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Ни одного ресурса, где можно было бы даже за деньги скачать програмное обеспечение без российского спама, "Яндексов-х*яндексов* и прочего российского говна.... И это в стране, которая входит в "пятерку" стран мировых лидеров по производству программных продуктов...
Таких, как Стець и его Кум, надо было еще в детстве расстреливать с рогатки.
Сволочи, блдь...
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