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 Пятому подозреваемому по делу "ВостГОКа" избрана мера пресечения, - НАБУ

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для одного из руководителей государственного концерна "Ядерное топливо", который подозревается в участии в хищении средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Одному из руководителей государственного концерна "Ядерное топливо" (в состав которого входит ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат"), которого подозревают в причастности к хищению средств "ВостГОК" в размере 17,28 млн. долл., избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева 5 мая.

Также решением суда подозреваемого обязали носить электронное средство контроля (браслет) и сдать все паспорта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд назначил директору ВостГОКа Сорокину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. ФОТО

Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( "Создание преступной организации", ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением "). 22 апреля ему было сообщено о подозрении в порядке, установленном для случаев, когда подозреваемый находится за пределами Украины. 4 мая чиновник получил сообщение о подозрении лично.

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Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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В интернете появились фотки прошлогоднего отдыха Гонтаревой на Мальдивах. Они с мужем красуются с коктейлями. Е мае. Какой глубокий совок в этих фотках. Представьте, как за ними с иронией наблюдали западные отдыхающие. И это глава НБУ. А убогость примитивная так и прет- зато наворовала.
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Панове борцы с барыгой, поклонники Самопомощи, ЮВТ и Саакашвили, можете, ПОЖАЛУЙСТА, разъяснить мне, "недалёкому и тупому минстецьковому порохоботу" одну вещь, в связи с засильем фоток сына Порошенко в непристойной футболочке.

Вот вы все изо дня в день убеждаете меня втом числе, что барыга офшорный - это прямой агент и соратник хуйла, который постоянно всё делает по указке мацьквы и против Украины. Так? Так.
То есть мацькве выгодно эти связи не подтверждать - типа "вы что? да при чём тут мы?".
И вот сегодня какой-то неизвестный чёрт в Инстаграм выкладывает фотки Михаила Порошенко в футболке с надписью россосия по аглицки. Эти фото подхватываю ЛайфНьюз и иные СМИ запоребриковых. Потом зашкваренная Страна ЮА ( о Гужве и этом рессурсе можете узнать на Миротворце), не менее зашкваренная УПячка и далее уже "понеслось говно по трубам". Но началось всё с россосиянских СМИ. То есть россосиянские прохуйловские СМИ играют против хуйловго агента?

Где логика? Поясните, пожалуйста?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПятому подозреваемому по делу "ВостГОКа" избрана мера пресечения, - НАБУ
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