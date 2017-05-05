 Пятому подозреваемому по делу "ВостГОКа" избрана мера пресечения, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Одному из руководителей государственного концерна "Ядерное топливо" (в состав которого входит ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат"), которого подозревают в причастности к хищению средств "ВостГОК" в размере 17,28 млн. долл., избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева 5 мая.
Также решением суда подозреваемого обязали носить электронное средство контроля (браслет) и сдать все паспорта", - говорится в сообщении.
Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( "Создание преступной организации", ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением "). 22 апреля ему было сообщено о подозрении в порядке, установленном для случаев, когда подозреваемый находится за пределами Украины. 4 мая чиновник получил сообщение о подозрении лично.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
193 3
Материалы по теме: Борьба с коррупцией Задержание Мартыненко
Рассмотрение жалобы САП на меру пресечения Переломе перенесли: здание суда "заминировали". ФОТО+ВИДЕО (обновлено)(22)
Суд перенес на 12 мая рассмотрение апелляции САП на меру пресечения Мартыненко(12)
Ущерб от преступлений, расследуемых НАБУ, достигает 85 млрд грн. ВИДЕО(25)
"Нужно было несколько дней подождать докапитализации и не было бы проблем", - Мартыненко о "Диамантбанке"(41)
У Кремля - обострение "одесского синдрома"(0)
"Я всегда ночевал дома. Они знали мой номер и звонили, чтобы выяснить мое местоположение", - Мартыненко о работе детективов НАБУ(5)
Дочь Мартыненко дала показания НАБУ(46)
Ответить
Ответить
Вот вы все изо дня в день убеждаете меня втом числе, что барыга офшорный - это прямой агент и соратник хуйла, который постоянно всё делает по указке мацьквы и против Украины. Так? Так.
То есть мацькве выгодно эти связи не подтверждать - типа "вы что? да при чём тут мы?".
И вот сегодня какой-то неизвестный чёрт в Инстаграм выкладывает фотки Михаила Порошенко в футболке с надписью россосия по аглицки. Эти фото подхватываю ЛайфНьюз и иные СМИ запоребриковых. Потом зашкваренная Страна ЮА ( о Гужве и этом рессурсе можете узнать на Миротворце), не менее зашкваренная УПячка и далее уже "понеслось говно по трубам". Но началось всё с россосиянских СМИ. То есть россосиянские прохуйловские СМИ играют против хуйловго агента?
Где логика? Поясните, пожалуйста?
Ответить