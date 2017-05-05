EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины, Экономика, За рубежом
  3994  77
Материалы по теме:
Все про:Россия (70315) санкции (6062) Евросоюз (11773) Могерини (294)

 Четыре страны присоединились к санкциям Совета ЕС против России, - Могерини

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против Российской Федерации, введенных в связи с ее агрессией против Украины.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Федерики Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она напомнила, что 13 марта 2017 года Совет ЕС принял решение о продлении санкций против 150 человек и 37 организаций до 15 сентября этого года из-за угрозы территориальной целостности Украины. Указанные меры включают замораживание активов и запрет на въезд в страны - члены ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС в июне продлит антироссийские санкции, - Reuters

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, и страна Европейской ассоциации свободной торговли, член Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета (ЕС)", - говорится в сообщении. В декларации сказано, что эти четыре страны обязались согласовывать свою национальную политику с решением Совета ЕС.

В свою очередь в Евросоюзе принимают к сведению это решение и приветствуют его.

Также читайте: Международные санкции в отношении РФ привели к сокращению финансирования "Л/ДНР" со стороны государства-агрессора, - ГУР


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Как так? Невестка Петра Порошенко оказалась гражданкой России (ФОТО)Об этом в своем фейсбуке сообщил украинский журналист Дмитрий Гнап...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А казламордые фсё крепчают и крепчают, крепчают и крепчают да не по дням а по часам, да, кацапы казламордые ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А вдруг не так или веревка перепутается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
не переплутається! це дуже кмітливе бандерівське дитя
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еле вытащил гойдалку из спама - видать кацапни на сайт немерено набежало...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как это перепутается? Один конец закреплен на ветке, второй на шее москаля.. Конец другой веревки закреплен на ноге, другой в руке побратима.. Все закреплено... Что не так то?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
И это все? Маловато однако. Наверно нашим "удавам" тырить меньше надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
постепенное привыкание к китайским реалиям

Четыре страны присоединились к санкциям Совета ЕС против России, - Могерини - Цензор.НЕТ 8506
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жрать боярышник и закусывать ягелем, а продукты под бульдозер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
роися в 2017 не летающие машины, а давление замороженных гусей и свежих помидоров. и 86% за. Кто бы мог подумать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россияне тряпки и за свою трусость сами же и поплатятся от своих же в районе полгода. А умные люди оттуда толпами сваливают, понимают, что Крым зря захватили, на грин карты в США больше всего подавших в мире сейчас россияне. И восстанавливать разворованную страну потом будет некому. Будет и дальше идти орицательный отбор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мой прогноз - Северная Корея. Просто не вижу каких-то поводов для экономического роста. Позахватывали кучу дотационных кусков земли, которые нужно содержать. Может, вам видней эти поводы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинцы победившие на майдане, чего добились? Стала расти численность населения?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинцы умирали на Майдане за свои идеалы и свою молодежь, а россияне обосрались на Болотной, что их расстреливать будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новости Крымнаша. Выпуск #900 за 05.05.2017 «Победобесие оккупантов - это плевок на могилы погибших»Posted: 05.05.2017 in Дайджесты "новостей Крымнаша"
67

1. Можно бесконечно наблюдать, как местная вата ненавидит понаехавшую вату, попутно рассказывая про жопу в Крыму после оккупации: "Хотели перебраться жить в Керчь с семьей с 2 детьми-школьниками с Урала. Подскажите, как у вас с реальными ценами на дома, с работой для юристов с высшим образованием, со школами и внешкольным образованием, состояние дорог, наличие супермаркетов, кинотеатров, театров, стадионов и другая полезная информация". Ответы: "Да вы заеб*ли уже. Хотите - приезжайте, смотрите или ищите ниже ответ на этот вопрос. Я уже сам хочу всем писать - идите на*, мы вам не рады", "Камикадзе", "Все Очень Плохо", "Дороги - ад", "Дома ляма 3 и выше. Юрист, ну, тыщ 15-20. Дорог нет. Театров - тоже", "В который раз задам вопрос приездунам с северов и с дальних звезденей. А чем вам астраханский, ставропольский и краснодарский регионы не устраивают? Чего сразу в Крым? Моря не хватает? На Каспий катите, там тот же климат и природа", "В Керчи люди нервные и злые, потому что нищета. Нет работы, а цены просто нереальные. Как и в любом другом городе нашей необъятной родины. Урал или Крым - от перестановки слагаемых сумма не меняется", "Сидите на своем Урале, тут и так места мало" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860201455629762563 (скрин).
2. Оказывается, полностью засрать украинский Крым они еще не смогли Представьте, как засрали свои Челябински, если им еще чистенько у нас? Понаехавший пишет: "Приехал к вам в Керчь не так давно. Прогулялся у вас. Красивый город - особенно Арбат по сравнению с Челябинском. Везде чистенько. Люди, правда, не все дружелюбные" https://twitter.com/KrimRt/status/860425334520508416 (скрин).
3. Предатель Украины Марат Тюнин, который уже давно скулит в говени, сегодня получил 15 суток от оккупантов за "нанесение побоев чиновнице", которых не было, о чем свидетельствует видео. Тюнин находится в базе Миротворца за пособничество оккупантам. Является Председателем "Союза предпринимателей Севастополя", которые часто проводили акции протеста против оккупационных покращень https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860485957753208834 (фото и ссылка с видео).
4. Неблагодарные предприниматели Феодосии просят защитить их от "добровольных пожертвований" в бюджет города http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/predprinimateli_feodosii_prosyat_zashhitit_ih_ot_dobrovolnyh_pozhertvovanij/ . Напомню, что в конце апреля оккупанты приняли решение, что все "желающие" могут жертвовать деньги и имущество в бюджет. Ватники тогда разразились гневными сообщениями, поняв, что россия - нищая и падкая на чужое https://twitter.com/CrimeaUA1/status/858341596831653888 (скрин).
5. "Треть молока в детсадах Крыма оказалась фальсификатом". Только треть? Не всё проверили, видимо. Примечательно и то, что фальсификатом в основном является молоко, завезённое из россии http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/detej-v-detsadah-kryma-kormyat-molochnym-falsyfykatom.html
6. Ялта. Пил чай с "малым бизнесом" и битые полчаса слушал, какие толпы туристов были при Украине, и как они зарабатывали. А сейчас сосут лапу.
7. Предатель и пропагандист Сергей Сардыко жалуется, что на Приморском пляже Ялты не работает туалет, а за зиму оккупанты снесли административное здание и медпункт, попутно украв электрические кабели и канализационные трубы https://twitter.com/KrimRt/status/860480997418291202 (фото-скрин).
8. Как на кладбище… Кладбище надежд: "Еще один Поклонный Крест в Керчи установят 8 мая" https://kerch.fm/2017/05/04/esche-odin-poklonnyy-krest-v-kerchi-ustanovyat-8-maya.html
9. Форос криминальный: молодежь опасается гулять вечером из-за пьяных и агрессивных строителей, понаехавших из россии. Зато без бандер! http://forostoday.com.ua/publications/6/3950/
10. В Керчи детям в школах напомнили, что терроризм пришёл в Крым в 2014 году. Даже наглядно показали, как террор выглядит, разместив на доске плакат "Терроризму НЕТ", на котором изображены российские военные, вторгшиеся в Крым в 2014 году - в масках и с оружием. Некоторых детей родители нарядили по феншую - в колорадки http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=65732 (фоторепортаж).
11. В Севастополе проходит выставка "Крымские чекисты". Туристы, не пропустите. Вам расскажут, как "рыцари нагана" утопили Крым в крови http://sevastopolmedia.ru/news/588310/ (фото).
12. По радио поставили Rammstein на немецком. Сидящая рядом вата была в шоке. Возмущается: "Как это так!? Тут 9 мая скоро, а они это крутят!". Скрепы трещат.
13. На дворе пятое мая. Вата уже нацепила колорадки и поздравляет друг друга "с наступающим". Победобесие - это типа Новый год. (прим. Другой крымчанин ответил: "Факт! Меня уже сегодня раз пять поздравили").
14. Моржи ваивали: в ялтинском театре морских животных состоятся шоу программы "День Победы" https://twitter.com/KrimRt/status/860490245804085249 (фото афиши).
15. В Крыму обострение: предатели начали усиленное поклонение колорадкам. В Керчи вата провела акцию по их раздаче https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860458921605181441 (фото). На студенческих сценах города не менее увлекательно: сначала демонстрация "трупов", потом кокошники, затем развесёлые пляски https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860460775516889088 (фоторепортаж). Студенты стояли с плакатами "На Берлин". Наверное, с украинским заграном? Хвастаются ребята - лаптей дразнят https://twitter.com/KrimRt/status/860501695184457728 (фото). Кроме того, в школах детей одевают в военную форму для проведения "уроков победы" и написания "писем ветеранам" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860518205512699905 (фото). Также в Керчи проведут шахматный турнир, посвящённый Победе. Я уже давно логику не ищу и вам не советую http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=65733
16. Феодосия. Если вы не получили колорадку бесплатно - не расстраивайтесь! Её можно купить. Бизнес на дидах поставлен на поток https://twitter.com/KrimRt/status/860458568553771009 (фото).
17. В школах Алушты уже отметили 9 мая. Дети пришли с дидами на палках. Жуть https://twitter.com/KrimRt/status/860493426520977409 (фото).
18. В Феодосии школьников в военной форме привели в библиотеку. Заставили исполнять какие-то странные движения https://twitter.com/KrimRt/status/860505675620921344 (фото). На экране выключенного телевизора прицепили наклейку про дидов… Не так просто жить в чужой галлюцинации. К вечеру начинает плавиться мозг. Возможно, потому что он есть… А все ж еще впереди https://twitter.com/KrimRt/status/860506163921772545 (фото-шок).
19. В Севастополе детей классом организованно водили на перезахоронение останков солдат Второй мировой войны. Зачеееем?!!! Детей!!!! Некрофилы!
20. В Симферополе детей одели в военную форму и учили разбирать автоматы. Все с колорадками. Инспектировали будущее мясо лично Гоблин и Константинов https://twitter.com/KrimRt/status/860513394553757697 (фото). После этого состоялся шабаш на сцене. Всё те же дети в военной форме и совсем маленькие детки с дидами на палках https://twitter.com/KrimRt/status/860513161866248193 (фото).
P.S. У меня оба деда прошли через войну. Они никогда о ней не рассказывали. Только сдерживали слёзы и выпивали рюмку, поминая погибших. МОЛЧА! Если бы они увидели весь этот треш, который творит россия, если бы они знали, что, празднуя "победу", россия ведёт войну против Украины, они бы не только заплакали… А нацепить портрет деда на палку у
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с нетерпением ждем 9-го Мая в России.. Во где будет что посмотреть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что там за погоны на этом идиоте? Царские?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эти головастики, это то о чем я думаю???!!!... меня щас вырвет....(
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Под Иркутском репетируют Сталинградскую битву - это продолжение картонного Рейхстага.

https://www.youtube.com/watch?v=FCFdPcbOZzU

мокша в белых кроссовках порадовал ))) реалити-даун-шоу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сепаратизму смерть))) Пара уже Украине репетировать, подписании о капитуляции россиянский пидерации! Как говорят Англичане при чемберлене Англию унижали, при Черчилле Англия побеждала, тоже самое в Украине, нужен не чемберлен, а нужен свой Черчилль!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как далеко шагнуло в намкрыше исскуство афиш. Прям к тем временам, где колбаса по 2.20 была.
Я такое только из совкового детства поминю.

Четыре страны присоединились к санкциям Совета ЕС против России, - Могерини - Цензор.НЕТ 2383
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в таких накидках финские снайперы отстреливали кацапню, как скот на пастбище, на вооружении имея только снайперские винтовки мосина с открытым прицелом и лыжи. Некоторые из них складывали ордынцев по 20 скотобаранов "за выход".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Киселевщина | Россия многонациональная и геноцид русских в ближнем зарубежье

https://www.youtube.com/watch?v=hPWMeakwESA
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"В свою очередь в Евросоюзе принимают к сведению это решение и приветствуют его Источник:http://censor.net.ua/n438957"
а как же тарговіе партнеры?! не против?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На очереди отложенное рассмотрение дополнительных санкций США. Трамп отложил в надежде, что гопник возьмется за ум, но кто в это верит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF

Прабабушка Захарченко оказалась узником Освенцима, Бухенвальда и (ВНИМАНИЕ!!!) Рейкьявика:
https://twitter.com/Fake_MIDRF/status/860535991865573376
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все правильно, а в Рейкьявике ее мучил отец Турчинова из СС...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РБ головного мозга‏ @belamova 6 ч.6 часов назад
Инфляция 2000% Курс боливара упал в 800 раз Нет лекарств, хлеба, туалетной бумаги Что делает президент? Расстреливает митинги голодных

Четыре страны присоединились к санкциям Совета ЕС против России, - Могерини - Цензор.НЕТ 7030
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо ему остается?хуйло будет по тому же сценарию действовать
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Оооооо какой успех)))))) украина пресоединилась к санкцыям против рассии))))
Я ташюсь от этой страны под названием украина со слов каторой она как бы ваюет не первый год с рассией но таргует и имиет дип аьношение и только в этом гаду пресоединилась к санкцыям)))))
Вот какой власть должна быть)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оно весело, когда только названия читаешь, а когда читаешь, как надо, то выглядит так: "Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против Российской Федерации..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Радіст Тітаніка‏ @radist_titanika 22 ч.22 часа назад
пил чай с "малым бизинесом" и битые пол-часа слушал, какие толпы туриков были при Украине и как кто зарабатывал. а сейчас сосут писос.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
США передали в Луганскую область телебашню

Об этом сообщил министр информационной политики Юрий Стець.
"Есть определенная программа поддержки, что касается информационной безопасности Украины, со стороны, например, НАТО или представительств стран, в том числе США. Это касается финансовой поддержки. Сейчас устанавливается телебашня в Луганской области, которая является технической помощью, которую нам передали США. То есть эта башня является построенной в США, перевезенной в Украину, и сейчас там ее устанавливают", - сообщил Стець.

Финансовую и техническую помощь в информационной безопасности Украины предоставляет ряд стран.
"Есть и много другого, в том числе финансовой и технической помощи, которую нам оказывают представители правительства США, я говорю сейчас исключительно об информационной безопасности, Британии, например, такой структуры, как НАТО", - отметил министр.https://lb.ua/news/2017/05/05/365670_ssha_peredali_luganskuyu_oblast.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Санкции по-нашему

Экспорт товаров из Украины в Россию в январе-феврале 2017 года составил $576,58 млн, что на 54,4% превышает показатель января-февраля 2016 года.импорт товаров из РФ вырос на 78,8%, до $1 млрд 16,42 млн.
Источник: http://censor.net.ua/n436969
 показать весь комментарий
Ответить
 
источник не Цензор - он только перепостил кацапский Интерфакс...\перечитай...\
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хех! А ось ця новина в Чебурнеті.
"Могерини: четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан России и Украины"
Як вам це подобається? Вата аж верещить шо на хахлофф теж наклали санкції.
 показать весь комментарий
Ответить
 
афигеть !
ШО И УКРАИНА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ ?
нуцэваащщееее !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Роман Шрайк добавил 2 новых фото.Подписаться
58 мин ·

все. дело о "футболке порошенко" раскрыто.
инстаграм кеширует фотки и вот ссылка на полноразмерную https://scontent.cdninstagram.com/…/14717461_33710334665452…

 показать весь комментарий
Ответить
 
сцарь-фофка вже рвет волосся на егегезах? аль ничо? Четыре страны присоединились к санкциям Совета ЕС против России, - Могерини - Цензор.НЕТ 3338
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Типа олбания РФ кредит не даст...Ужас, ужас...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетыре страны присоединились к санкциям Совета ЕС против России, - Могерини
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти