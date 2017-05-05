 Четыре страны присоединились к санкциям Совета ЕС против России, - Могерини

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Федерики Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Она напомнила, что 13 марта 2017 года Совет ЕС принял решение о продлении санкций против 150 человек и 37 организаций до 15 сентября этого года из-за угрозы территориальной целостности Украины. Указанные меры включают замораживание активов и запрет на въезд в страны - члены ЕС.
"Страны-кандидаты Черногория и Албания, и страна Европейской ассоциации свободной торговли, член Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета (ЕС)", - говорится в сообщении. В декларации сказано, что эти четыре страны обязались согласовывать свою национальную политику с решением Совета ЕС.
В свою очередь в Евросоюзе принимают к сведению это решение и приветствуют его.
3994 77
Материалы по теме: Санкции против России
Международные санкции в отношении РФ привели к сокращению финансирования "Л/ДНР" со стороны государства-агрессора, - ГУР(38)
ЕС в июне продлит антироссийские санкции, - Reuters(51)
Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(37)
ЕС не будет делать вид, словно Россия не оккупировала Крым, - еврокомиссар Могерини(16)
Uawire: Украина остается приоритетом для Европы – Могерини(0)
Евросоюзу следует ввести долгосрочные санкции против РФ, чтобы уменьшить ее военную агрессию, - Мингарелли(22)
Оккупанты в Крыму собрали группу юристов, чтобы добиваться отмены санкций(129)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
67
1. Можно бесконечно наблюдать, как местная вата ненавидит понаехавшую вату, попутно рассказывая про жопу в Крыму после оккупации: "Хотели перебраться жить в Керчь с семьей с 2 детьми-школьниками с Урала. Подскажите, как у вас с реальными ценами на дома, с работой для юристов с высшим образованием, со школами и внешкольным образованием, состояние дорог, наличие супермаркетов, кинотеатров, театров, стадионов и другая полезная информация". Ответы: "Да вы заеб*ли уже. Хотите - приезжайте, смотрите или ищите ниже ответ на этот вопрос. Я уже сам хочу всем писать - идите на*, мы вам не рады", "Камикадзе", "Все Очень Плохо", "Дороги - ад", "Дома ляма 3 и выше. Юрист, ну, тыщ 15-20. Дорог нет. Театров - тоже", "В который раз задам вопрос приездунам с северов и с дальних звезденей. А чем вам астраханский, ставропольский и краснодарский регионы не устраивают? Чего сразу в Крым? Моря не хватает? На Каспий катите, там тот же климат и природа", "В Керчи люди нервные и злые, потому что нищета. Нет работы, а цены просто нереальные. Как и в любом другом городе нашей необъятной родины. Урал или Крым - от перестановки слагаемых сумма не меняется", "Сидите на своем Урале, тут и так места мало" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860201455629762563 (скрин).
2. Оказывается, полностью засрать украинский Крым они еще не смогли Представьте, как засрали свои Челябински, если им еще чистенько у нас? Понаехавший пишет: "Приехал к вам в Керчь не так давно. Прогулялся у вас. Красивый город - особенно Арбат по сравнению с Челябинском. Везде чистенько. Люди, правда, не все дружелюбные" https://twitter.com/KrimRt/status/860425334520508416 (скрин).
3. Предатель Украины Марат Тюнин, который уже давно скулит в говени, сегодня получил 15 суток от оккупантов за "нанесение побоев чиновнице", которых не было, о чем свидетельствует видео. Тюнин находится в базе Миротворца за пособничество оккупантам. Является Председателем "Союза предпринимателей Севастополя", которые часто проводили акции протеста против оккупационных покращень https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860485957753208834 (фото и ссылка с видео).
4. Неблагодарные предприниматели Феодосии просят защитить их от "добровольных пожертвований" в бюджет города http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/predprinimateli_feodosii_prosyat_zashhitit_ih_ot_dobrovolnyh_pozhertvovanij/ . Напомню, что в конце апреля оккупанты приняли решение, что все "желающие" могут жертвовать деньги и имущество в бюджет. Ватники тогда разразились гневными сообщениями, поняв, что россия - нищая и падкая на чужое https://twitter.com/CrimeaUA1/status/858341596831653888 (скрин).
5. "Треть молока в детсадах Крыма оказалась фальсификатом". Только треть? Не всё проверили, видимо. Примечательно и то, что фальсификатом в основном является молоко, завезённое из россии http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/detej-v-detsadah-kryma-kormyat-molochnym-falsyfykatom.html
6. Ялта. Пил чай с "малым бизнесом" и битые полчаса слушал, какие толпы туристов были при Украине, и как они зарабатывали. А сейчас сосут лапу.
7. Предатель и пропагандист Сергей Сардыко жалуется, что на Приморском пляже Ялты не работает туалет, а за зиму оккупанты снесли административное здание и медпункт, попутно украв электрические кабели и канализационные трубы https://twitter.com/KrimRt/status/860480997418291202 (фото-скрин).
8. Как на кладбище… Кладбище надежд: "Еще один Поклонный Крест в Керчи установят 8 мая" https://kerch.fm/2017/05/04/esche-odin-poklonnyy-krest-v-kerchi-ustanovyat-8-maya.html
9. Форос криминальный: молодежь опасается гулять вечером из-за пьяных и агрессивных строителей, понаехавших из россии. Зато без бандер! http://forostoday.com.ua/publications/6/3950/
10. В Керчи детям в школах напомнили, что терроризм пришёл в Крым в 2014 году. Даже наглядно показали, как террор выглядит, разместив на доске плакат "Терроризму НЕТ", на котором изображены российские военные, вторгшиеся в Крым в 2014 году - в масках и с оружием. Некоторых детей родители нарядили по феншую - в колорадки http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=65732 (фоторепортаж).
11. В Севастополе проходит выставка "Крымские чекисты". Туристы, не пропустите. Вам расскажут, как "рыцари нагана" утопили Крым в крови http://sevastopolmedia.ru/news/588310/ (фото).
12. По радио поставили Rammstein на немецком. Сидящая рядом вата была в шоке. Возмущается: "Как это так!? Тут 9 мая скоро, а они это крутят!". Скрепы трещат.
13. На дворе пятое мая. Вата уже нацепила колорадки и поздравляет друг друга "с наступающим". Победобесие - это типа Новый год. (прим. Другой крымчанин ответил: "Факт! Меня уже сегодня раз пять поздравили").
14. Моржи ваивали: в ялтинском театре морских животных состоятся шоу программы "День Победы" https://twitter.com/KrimRt/status/860490245804085249 (фото афиши).
15. В Крыму обострение: предатели начали усиленное поклонение колорадкам. В Керчи вата провела акцию по их раздаче https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860458921605181441 (фото). На студенческих сценах города не менее увлекательно: сначала демонстрация "трупов", потом кокошники, затем развесёлые пляски https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860460775516889088 (фоторепортаж). Студенты стояли с плакатами "На Берлин". Наверное, с украинским заграном? Хвастаются ребята - лаптей дразнят https://twitter.com/KrimRt/status/860501695184457728 (фото). Кроме того, в школах детей одевают в военную форму для проведения "уроков победы" и написания "писем ветеранам" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/860518205512699905 (фото). Также в Керчи проведут шахматный турнир, посвящённый Победе. Я уже давно логику не ищу и вам не советую http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=65733
16. Феодосия. Если вы не получили колорадку бесплатно - не расстраивайтесь! Её можно купить. Бизнес на дидах поставлен на поток https://twitter.com/KrimRt/status/860458568553771009 (фото).
17. В школах Алушты уже отметили 9 мая. Дети пришли с дидами на палках. Жуть https://twitter.com/KrimRt/status/860493426520977409 (фото).
18. В Феодосии школьников в военной форме привели в библиотеку. Заставили исполнять какие-то странные движения https://twitter.com/KrimRt/status/860505675620921344 (фото). На экране выключенного телевизора прицепили наклейку про дидов… Не так просто жить в чужой галлюцинации. К вечеру начинает плавиться мозг. Возможно, потому что он есть… А все ж еще впереди https://twitter.com/KrimRt/status/860506163921772545 (фото-шок).
19. В Севастополе детей классом организованно водили на перезахоронение останков солдат Второй мировой войны. Зачеееем?!!! Детей!!!! Некрофилы!
20. В Симферополе детей одели в военную форму и учили разбирать автоматы. Все с колорадками. Инспектировали будущее мясо лично Гоблин и Константинов https://twitter.com/KrimRt/status/860513394553757697 (фото). После этого состоялся шабаш на сцене. Всё те же дети в военной форме и совсем маленькие детки с дидами на палках https://twitter.com/KrimRt/status/860513161866248193 (фото).
P.S. У меня оба деда прошли через войну. Они никогда о ней не рассказывали. Только сдерживали слёзы и выпивали рюмку, поминая погибших. МОЛЧА! Если бы они увидели весь этот треш, который творит россия, если бы они знали, что, празднуя "победу", россия ведёт войну против Украины, они бы не только заплакали… А нацепить портрет деда на палку у
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FCFdPcbOZzU
мокша в белых кроссовках порадовал ))) реалити-даун-шоу
Ответить
Ответить
Я такое только из совкового детства поминю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hPWMeakwESA
Ответить
а как же тарговіе партнеры?! не против?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Прабабушка Захарченко оказалась узником Освенцима, Бухенвальда и (ВНИМАНИЕ!!!) Рейкьявика:
https://twitter.com/Fake_MIDRF/status/860535991865573376
Ответить
Ответить
Ответить
Инфляция 2000% Курс боливара упал в 800 раз Нет лекарств, хлеба, туалетной бумаги Что делает президент? Расстреливает митинги голодных
Ответить
Ответить
Я ташюсь от этой страны под названием украина со слов каторой она как бы ваюет не первый год с рассией но таргует и имиет дип аьношение и только в этом гаду пресоединилась к санкцыям)))))
Вот какой власть должна быть)))))
Ответить
Ответить
Ответить
пил чай с "малым бизинесом" и битые пол-часа слушал, какие толпы туриков были при Украине и как кто зарабатывал. а сейчас сосут писос.
Ответить
Об этом сообщил министр информационной политики Юрий Стець.
"Есть определенная программа поддержки, что касается информационной безопасности Украины, со стороны, например, НАТО или представительств стран, в том числе США. Это касается финансовой поддержки. Сейчас устанавливается телебашня в Луганской области, которая является технической помощью, которую нам передали США. То есть эта башня является построенной в США, перевезенной в Украину, и сейчас там ее устанавливают", - сообщил Стець.
Финансовую и техническую помощь в информационной безопасности Украины предоставляет ряд стран.
"Есть и много другого, в том числе финансовой и технической помощи, которую нам оказывают представители правительства США, я говорю сейчас исключительно об информационной безопасности, Британии, например, такой структуры, как НАТО", - отметил министр.https://lb.ua/news/2017/05/05/365670_ssha_peredali_luganskuyu_oblast.html
Ответить
Экспорт товаров из Украины в Россию в январе-феврале 2017 года составил $576,58 млн, что на 54,4% превышает показатель января-февраля 2016 года.импорт товаров из РФ вырос на 78,8%, до $1 млрд 16,42 млн.
Источник: http://censor.net.ua/n436969
Ответить
Ответить
"Могерини: четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан России и Украины"
Як вам це подобається? Вата аж верещить шо на хахлофф теж наклали санкції.
Ответить
ШО И УКРАИНА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ ?
нуцэваащщееее !
Ответить
Ответить
Ответить
58 мин ·
все. дело о "футболке порошенко" раскрыто.
инстаграм кеширует фотки и вот ссылка на полноразмерную https://scontent.cdninstagram.com/…/14717461_33710334665452…
…
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить