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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия не будет выполнять решение Комитета министров Совета Европы по Крыму, - МИД РФ

Российская Федерация отказывается выполнять решение Комитета министров Совета Европы по Крыму.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД России, передает Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях", - сказано в нем.

Также отмечается, что Россия считает подобное решение политически и юридически ничтожным, поскольку оно не было принято консенсусом.

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Кроме того, Россия внесла на обсуждение проекты решений Комитета министров Совета Европы о поддержке "минского процесса" и о нарушениях прав человека в Украине и надеется на их предметное обсуждение на ближайшем заседании комитета.

Напоминаем, Комитет министров Совета Европы призвал к полному выполнению принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму.

Также читайте: Совет Европы признал Россию ответственной за ситуацию в оккупированном Крыму, - МИД



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И что теперь делать)))) какой небудь механизм предусмотрин в таких случиях?
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Є тільки один аргумент на цей випадок - томагавком в дупу куйла і провернути 59-ть разів в будь-яку сторону за бажанням!
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Россия не будет выполнять решение Комитета министров Совета Европы по Крыму потому, что Орда не имеет к Европе никакого отношения.
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нарушениях прав человека в Украине, чьих прав? русского быдла, которое нам за всю свою имперскую историю навезла Россия, чтоб уничтожить нашу культуру и аннексировать территорию, у него есть своя земля называется "Россия", вот там и пусть свои права предъявляют!!!
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Но только то что это быдло у них на родине никто за людей не считает и его бесправность является нормой-данностью для всех правителей русской империи...
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Держак від лопати ім каддафі вже бажає познайомитися з путіним.....
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Нехай Крим топить кляту кацапію....повиздихайте там усі на расії !!!!
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Хуйло будет развязывать воину. Сегодня уже у границ Америки рашистские самолеты отгоняли
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия не будет выполнять решение Комитета министров Совета Европы по Крыму, - МИД РФ
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