 Россия не будет выполнять решение Комитета министров Совета Европы по Крыму, - МИД РФ

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД России, передает Цензор.НЕТ.
"Российская Федерация никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях", - сказано в нем.
Также отмечается, что Россия считает подобное решение политически и юридически ничтожным, поскольку оно не было принято консенсусом.
Кроме того, Россия внесла на обсуждение проекты решений Комитета министров Совета Европы о поддержке "минского процесса" и о нарушениях прав человека в Украине и надеется на их предметное обсуждение на ближайшем заседании комитета.
Напоминаем, Комитет министров Совета Европы призвал к полному выполнению принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму.
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