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 Происшествия, Общество
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Все про:акция (2116) Волынь (586) захоронения (66) ОГА (1342) протест (5414) свалка (146) блокирование (180)

 Жители одного из районов Волыни с утра блокируют трассу Киев-Ягодин, протестуя против создания скотомогильника

В Волынской области около 100 человек в течение 10 часов перекрывают международную трассу Киев – Ковель – Ягодин возле сел Заячевка и Озерное Ковельского района, протестуя против создания скотомогильника и выгрузки ветеринарных отходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Акция началась 5 мая, около 9.00. Протестующие ограничили движение автотранспорта в обоих направлениях на автодороге международного значения М07, так называемой "Варшавке". Причиной перекрытия является недовольство местных жителей выгрузкой вблизи села Поворск отходов с Ковельского филиала ГП "Укрветсанзавод".

Как сообщил заместитель председателя Волынской ОГА Сергей Кошарук, местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила место захоронения животных отходов ветсанзавода на территории карьера вблизи села Поворск. По словам чиновника, недовольные этим люди помешали выгрузке отходов непосредственно в карьер. Поэтому до 200 тонн отходов оказались на подъезде к нему.

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Как отмечает Кошарук, напуганные некоторыми политиками местные жители требуют их забрать, иначе продолжат блокирование трассы. "Этот протест, как и предыдущие акции, базируется на информации, что данное сырье заражено. На самом деле это неправда. Официальные заключения исследований и результаты многочисленных анализов свидетельствуют, что сырье ничем не заражено и экологически безопасно. Панику сеют и используют политики", - заявил чиновник.

По его словам, до конца дня должно поступить согласование или не согласование от Минобороны о размещении на территории определенных участков Поворского полигона отходов Ковельского санзавода.

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Прокуратурой Волынской области по факту загрязнения земель вблизи села Поворск отходами животного происхождения начато уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований сегодня после поступления в Ковельский отдел полиции коллективного обращения граждан. В нем говорится о том, что на территории урочища "Тыща" неизвестные лица разгрузили около 15 грузовых автомобилей с отходами животного происхождения.
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Если там будут делать могильник для скотов-чиновников и скотов депутатов, то нужно ещё выделить земли!!!
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Суки,загадили всю Украину мусорными свалками. Где мусоросжигающие и перерабатывающие заводы?Украина такая богатая что белковые отходы идут в землю? Как не умели хозяйствовать при СССР так и сейчас бесхозяйственность ,воровство ,бандитизм во власти и нищета у народа.Миллиарды идут на ветер и разворовываются.Нигде нет ни порядка, ни экономии, ни бережливости, ни хозяйственности. Гройсман, Министерство экологии с министром чем занимаются кроме ежемесячного получения зарплаты?Зарплату себе хорошую соорудили и за что?
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а чого тільки одного р-на протестують, іншим пофіг?
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Главное просто брыхло не сусветное, фарисеи позавидовали бы.
Жена на сепорском канале скачет
Сынок прославляет россию в Лондоне.
И говорить об этом нельзя, а то шемпанзе прибежит по кличке аваков со своей сворой, или путин нападет.

Жители одного из районов Волыни с утра блокируют трассу Киев-Ягодин, протестуя против создания скотомогильника - Цензор.НЕТ 5265
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"Закончилась", проработав каких-то там жалких 3 года.
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Это действительно ужасно. Я вам сочувствую - приходится лепить что-то новое, но выходит все тот же петух из гуана.
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Нового даже лепить ничего не надо на фоне сплошных провалов и коррупции. Съешь рошенку.
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Ну почему. на поразвлекайся
https://www.youtube.com/watch?v=t4FogZlhJUY&feature=youtu.be
Мразь. Ты даже боишься зайти сюда со своего адреса... и правильно делаешь. Надолго ли...
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У вас есть "свой адрес"? Я сейчас вас опечалю....
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Цікаво, які можуть там бути відходи, коли вони виробляють з них борошно і компост?
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Так на відео дикунство із середньовіччя. Таке враження, що ніхто немає інженерного мислення та не годен реконструювати цей, на жаль потрібний (бо тварини здихають), завод.
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Та самий крутий "сктомогилѣник в верховній зраді та на Банковій і...тишина....
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Задолбали уже эти перекрыватели! С заводом и местными властями пусть разбираются а не бардак множат.
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от як у тебе через "форточку" "попре" дохлятиною от тоді і 3,14зданеш що небуть по темі ...
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Все он правильно говорит! Какого хрена дорогу перекрывать и людям мешать? Пускай идут к этому заводу и там ему перекрывают. При чем тут дорога? Может в счет протеста начнем магазины грабить?
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у Франції так і роблять...палять машини і б'ють вітрини...
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Це один фактор чому я вважаю французів ідіотами. Порівнювати є з чим.
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я якщо чесно то теж про жабоїдів не найвищої думки ...але...БОРІТЬСЯ І ПОБОРЕТЕ...
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Боротьба має бути конструктивною - тобто шляхом досягнення мети а не просто дитячою істерикою з ламанням іграшок і биття головою об підлогу.
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У мене не попре через кватирку тому що в моєму селі вся земля поділена на зони - індивідуальні будинки, багатоквартирні, індустріальні. І мера нашого ми закопаємо за якщо тільки спробує змінити зони проти громади. В минулому році забудовник хотів дві ділянки перекваліфікувати з індивідуальних на багатоквартирні і влипити там триповерховий кондомінімум - а хрін їм, тепер там паркова зона. І все без блокування дороги, по якій проїзджає приблизно 70 тисяч машин на добу.
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от молодець...не всі можуть у Штати перебратися...хтось і тут має лишитися...
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При чому тут штати? Я про те що коли голова виділив ділянку під скотомогильник проти громади, треба збиратися і блокувати виїзд з двору голови, а не рух по трасі, де їдуть люди що ніякого стосунку до могильника не мають і тим більше нічого не можуть вирішити.
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Тем временем на Набережных Челнах 2 "КамАЗа" провалились под землю на автостоянке.

Отправились на поиски дна.

Жители одного из районов Волыни с утра блокируют трассу Киев-Ягодин, протестуя против создания скотомогильника - Цензор.НЕТ 5021
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самый безтолковый и неэфетивный способ протеста. надо перекрывать дорогу строителям. и тем кто это решил и разрешил построить. ну бачилы очи .кого выбирают? и чисто украинский способ . это испортить жизнь соседу.
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А що їм ще залишається робити, якщо правосуддя у вигляді прокуратури і судів, працює тільки на владу і її оточення?
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это ж естественные отходы, безвредные, не пластик и тд.
конечно их надо правильно утилизировать, чтобы не распространялись заболевания
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для мёртвых животных, сжигать это не правильно, выбросы в атмосферу зачем? дым и загазованность воздуха в округе, нужно зарывать и какими -то средствами только не химией ускорять процесс распада органики, если есть необходимость, просто что сразу столько в одном месте это природе затруднительно перетворить натурально такое количество, нужно всё правильно организовать чтобы с ней сотрудничать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖители одного из районов Волыни с утра блокируют трассу Киев-Ягодин, протестуя против создания скотомогильника
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