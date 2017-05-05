 Жители одного из районов Волыни с утра блокируют трассу Киев-Ягодин, протестуя против создания скотомогильника

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Акция началась 5 мая, около 9.00. Протестующие ограничили движение автотранспорта в обоих направлениях на автодороге международного значения М07, так называемой "Варшавке". Причиной перекрытия является недовольство местных жителей выгрузкой вблизи села Поворск отходов с Ковельского филиала ГП "Укрветсанзавод".
Как сообщил заместитель председателя Волынской ОГА Сергей Кошарук, местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила место захоронения животных отходов ветсанзавода на территории карьера вблизи села Поворск. По словам чиновника, недовольные этим люди помешали выгрузке отходов непосредственно в карьер. Поэтому до 200 тонн отходов оказались на подъезде к нему.
Как отмечает Кошарук, напуганные некоторыми политиками местные жители требуют их забрать, иначе продолжат блокирование трассы. "Этот протест, как и предыдущие акции, базируется на информации, что данное сырье заражено. На самом деле это неправда. Официальные заключения исследований и результаты многочисленных анализов свидетельствуют, что сырье ничем не заражено и экологически безопасно. Панику сеют и используют политики", - заявил чиновник.
По его словам, до конца дня должно поступить согласование или не согласование от Минобороны о размещении на территории определенных участков Поворского полигона отходов Ковельского санзавода.
Прокуратурой Волынской области по факту загрязнения земель вблизи села Поворск отходами животного происхождения начато уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований сегодня после поступления в Ковельский отдел полиции коллективного обращения граждан. В нем говорится о том, что на территории урочища "Тыща" неизвестные лица разгрузили около 15 грузовых автомобилей с отходами животного происхождения.
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Жена на сепорском канале скачет
Сынок прославляет россию в Лондоне.
И говорить об этом нельзя, а то шемпанзе прибежит по кличке аваков со своей сворой, или путин нападет.
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https://www.youtube.com/watch?v=t4FogZlhJUY&feature=youtu.be
Мразь. Ты даже боишься зайти сюда со своего адреса... и правильно делаешь. Надолго ли...
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Отправились на поиски дна.
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конечно их надо правильно утилизировать, чтобы не распространялись заболевания
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