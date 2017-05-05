 Габриэль и Лавров обсудили по телефону ситуацию на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ по результатам телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, передает Цензор.НЕТ.
Разговор состоялся по инициативе германской стороны.
Министры подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие в рамках "нормандского формата" в целях скорейшего урегулирования конфликта в Украине на основе полного выполнения сторонами Минских соглашений. Была подчеркнута необходимость обеспечить устойчивое прекращение огня, создание зон безопасности и отвод тяжелых вооружений.
Российская сторона настаивает на параллельном продвижении в деле реализации политических разделов Минских договоренностей. Лавров также призвал к снятию "торгово-экономической и транспортной блокады".
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https://www.youtube.com/watch?v=C2REMaD-jXk
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Калантарян - армянин 10 лет варился на мед. страховках - программа Medicaid, США. Дочь - гражданка
США.
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жопа в тепле" Брат 2 канонический фильм для кацапов
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Сплошное пафосное мыло. Кацапы вообще стали как Голливуд, но только дурнее.
Конечно попадаются нормальные фильмы (но блин шаблон). Копирка!!!
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А ось російський паспорт невістки Петра Олексійовича - Юлії Порошенко.
а вот фото сыночка порошенко
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А накуя? Там захерасто-плотвы рассказывают, как расцвели рыцпублеки после блокады, как резко выросли объёмы выпуска продукции на национализированных предприятиях, особенно металлолома?
Неужто конь двойной агент и хочет навредить цветущим лугандониям, толкая их в объятия фожиздкой фунты?
Источник:http://censor.net.ua/n438954
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Як казав Леонід,тяжка доля в російського троля на Цензорі...
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May. 5th, 2017 at 5:06 PM
Оккупация Чёрного моря продолжается. И с незавидной периодичностью мы получаем подтверждения тому, которые не только констатируют сам факт присутствия российских оккупантов в наших территориальных водах, но и бессилие Украины, что-либо противопоставить интервентам.
Итак, 24 апреля, в районе Скадовска корабли Российской Федерации осуществил попытку захвата украинского спасательного катера. Попытку неудачную, но предпринятую в наших территориальных водах! Известно о ней стало лишь сейчас… Две недели спустя. Переводили дух или что? Обычно такие моменты следует озвучивать не опосля, но то такое…
Напомню, что в феврале этого года над Чёрным морем оккупационными подразделениями ВС РФ с газовой вышки, находящейся в нашей экономической зоне и ранее захваченной оккупантами, был произведен снайперский обстрел самолёта Ан-26 ВМСУ. А ещё раньше снайперский огонь вёлся по катеру ВМСУ.
По сути, российские корабли ведут себя в Чёрном море нагло и совершенно безнаказанно. Ведут как хозяева и в какой-то мере так оно и есть, ведь Чёрное море так же само оккупировано на сегодняшний день, как и полуостров Крым и часть Донбасса. Вот только это не настолько отчётливо видно и ощутимо. Разве что, время от времени наши патрульные катера и самолёты получают лишние пару грамм свинца в свою обшивку. Без ответа.
О том, что ВМФ ЧФ забыл в нашей экономической зоне я писал ранее в статье "Оккупация Чёрного моря переходит из латентной в явную фазу (Ч.1)", о том, что противопоставить врагу мы сейчас ничего не можем, я подробно расписал в "Оккупация Чёрного моря (Ч.2)". К сожалению о проблеме незащищенности Чёрного моря практически никто не говорит, хотя нужно не говорить, а так же настойчиво кричать и трубить во все трубы. Но, там обстрел, тут обстрел - не беда, все же живы и здоровы. А вот то, что эти действия несут собой и прямую угрозу всей Одесской области - об этом тоже не популярно говорить. Лучше ещё раз развешаем по всей стране билборды "Крым это Украина!"...
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Тільки нам , про це , не кажуть -
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Но мне кажется, что есть УКРАИНСКИЙ формат.
А еще это... Мля.... "Лавров также призвал к снятию "торгово-экономической и транспортной блокады".
Так вопрос в формате или извините - ЕБУТС? Зачем клоунов-перестарков - на разговоры приглашать? Еще и памперсы - потребуют. Не напасетесь!
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Кадырова...заипали вопросами про притеснение и пытки геев Голубое лобби-самое могучее в мире! Предлагаю ему ...ОТКРЫТЬ ГЕЙ КЛУБ в Грозном
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Самая тяжелая работа у Порохоботов, от этой работы сдох Гебельс, откинулся Чуркин, навернулся Уго Чавес, засох Сурков.
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