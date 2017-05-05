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 Политика Украины, За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:Германия (2789) Лавров (1404) МИД РФ (982) Россия (70315) Донбасс (14449) минские соглашения (2123) нормандская четверка (353) Габриэль (34)

 Габриэль и Лавров обсудили по телефону ситуацию на Донбассе

Россия и Германия готовы к взаимодействию в рамках "нормандского формата" для стабилизации ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ по результатам телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, передает Цензор.НЕТ.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нашей целью остается то, чтобы Украина получила вновь доступ к своей собственной государственной границе", - Меркель о Донбассе

Министры подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие в рамках "нормандского формата" в целях скорейшего урегулирования конфликта в Украине на основе полного выполнения сторонами Минских соглашений. Была подчеркнута необходимость обеспечить устойчивое прекращение огня, создание зон безопасности и отвод тяжелых вооружений.

Российская сторона настаивает на параллельном продвижении в деле реализации политических разделов Минских договоренностей. Лавров также призвал к снятию "торгово-экономической и транспортной блокады".

Смотрите: Лаосская народная республика-2: Лавров снова оговорился, назвав террористическую "ЛНР" Лаосом. ВИДЕО
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И что,коню мокшанскому полегчало после обсуждения ?
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Вся Украина станет нашей! Наших десантников не остановить! | Соловьев жгет))

https://www.youtube.com/watch?v=C2REMaD-jXk
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этот еще тот богач с недвижимостью в загнивающих местах. Деньги есть, а вы держитесь.
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да и парльна трахать в жопу кацапских свиней
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Наверное псковские десантники чего-то не знали....
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шахты антрацитные там закрываются, шахтеры доигрались работая на врага.
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Только на дуглас не. нападай, она нормальньій человек, пиши вертухаям по факту.
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Это ОГенри . Читал в детстве как конь Боливар не выдержит двоих налетчиков на поезд.
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И что нарешали? раша согласилась вывести часть своих войск или прекратить поставки вооружения ?
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Лавров -
Калантарян - армянин 10 лет варился на мед. страховках - программа Medicaid, США. Дочь - гражданка
США.
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А отцы за детей не отвечают. Просто он ей намекнул: Линяй дочурка отселя , пока я живой!
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"Родина там, где
жопа в тепле" Брат 2 канонический фильм для кацапов

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Это в молоко! Я вообще не американских, не раисских фильмов не люблю.
Сплошное пафосное мыло. Кацапы вообще стали как Голливуд, но только дурнее.
Конечно попадаются нормальные фильмы (но блин шаблон). Копирка!!!
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Гельдрих - в курсе... :D

А ось російський паспорт невістки Петра Олексійовича - Юлії Порошенко.

Габриэль и Лавров обсудили по телефону ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 1482

а вот фото сыночка порошенко
Габриэль и Лавров обсудили по телефону ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 5763
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Місце народження Ленінград? Так вона кацапка.
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Все о блокаде лугандона печется лошадь сука,альтернативы нет углю
Габриэль и Лавров обсудили по телефону ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 1074

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призвал к снятию "торгово-экономической и транспортной блокады"?




А накуя? Там захерасто-плотвы рассказывают, как расцвели рыцпублеки после блокады, как резко выросли объёмы выпуска продукции на национализированных предприятиях, особенно металлолома?

Неужто конь двойной агент и хочет навредить цветущим лугандониям, толкая их в объятия фожиздкой фунты?
Источник:http://censor.net.ua/n438954
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Цензор, нахрен постить чушь, ты уже становишься желтым ресурсом, что я в деревне лошадей не видел, что ли? Ответственно заявляю, лошади ничего заявлять не могут, тем более говорить о телефону, у них копыта, как они трубку то удержать могут!?
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Нам , в чергове , повідомили , що Україна - всього лише суб'єкт міжнародної домовленостей ... аби ми цього не забували ?
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Власти Таджикистана не планируют проводить акцию «Бессмертный полк» кокошникорылые на говнище исходят........................
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И все таки звонил Лавров, набирая номер на смартфоне копьітом. Єто не смешно, а тяжело.
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Чому ж воно все таке сумне і непевне............
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Це ви про себе,Андруша ?
Як казав Леонід,тяжка доля в російського троля на Цензорі...
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Російський урядовий літак, з главою МЗС Сергієм Лавровим на борту, порушив повітряний простір Естонії.Про це повідомляє видання Postimees з посиланням на Сили оборони Естонії.Йдеться про літак ІЛ-96, який належить державному авіапідприємству "Росія", підпорядкованому Управлінню справами президента РФ. Літак порушив повітряний простір Естонії в середу ввечері в районі острова Вайндлоо.Літак летів з вимкненими передавачами і не надав план польоту службам контролю повітряного руху Естонії. Також екіпаж літака не відповідав на запити естонських диспетчерів.Зазначається, що літаками Іл-96 подорожують російські урядовці найвищого рангу. Згідно з даними сайту Flightradar, у середу ввечері через острів Вайндлоо пролягав маршрут літака, яким глава МЗС РФ Сергій Лавров прямував до Фінляндії з офіційним візитом.Габриэль и Лавров обсудили по телефону ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 986
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Важко зрозуміти дипломатію нинішніх європейців. Як можна на одну дошку ставити агресора і жертву? чому не назвати речі своїми іменами? дорого? бабло втратите? тоді нехер говорити про загальнолюдські європейські цінності. Ви мене розчаровуєте
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МЫ ТЕРЯЕМ ЧЁРНОМ МОРЕ...

May. 5th, 2017 at 5:06 PM

Оккупация Чёрного моря продолжается. И с незавидной периодичностью мы получаем подтверждения тому, которые не только констатируют сам факт присутствия российских оккупантов в наших территориальных водах, но и бессилие Украины, что-либо противопоставить интервентам.

Итак, 24 апреля, в районе Скадовска корабли Российской Федерации осуществил попытку захвата украинского спасательного катера. Попытку неудачную, но предпринятую в наших территориальных водах! Известно о ней стало лишь сейчас… Две недели спустя. Переводили дух или что? Обычно такие моменты следует озвучивать не опосля, но то такое…
Напомню, что в феврале этого года над Чёрным морем оккупационными подразделениями ВС РФ с газовой вышки, находящейся в нашей экономической зоне и ранее захваченной оккупантами, был произведен снайперский обстрел самолёта Ан-26 ВМСУ. А ещё раньше снайперский огонь вёлся по катеру ВМСУ.
По сути, российские корабли ведут себя в Чёрном море нагло и совершенно безнаказанно. Ведут как хозяева и в какой-то мере так оно и есть, ведь Чёрное море так же само оккупировано на сегодняшний день, как и полуостров Крым и часть Донбасса. Вот только это не настолько отчётливо видно и ощутимо. Разве что, время от времени наши патрульные катера и самолёты получают лишние пару грамм свинца в свою обшивку. Без ответа.
О том, что ВМФ ЧФ забыл в нашей экономической зоне я писал ранее в статье "Оккупация Чёрного моря переходит из латентной в явную фазу (Ч.1)", о том, что противопоставить врагу мы сейчас ничего не можем, я подробно расписал в "Оккупация Чёрного моря (Ч.2)". К сожалению о проблеме незащищенности Чёрного моря практически никто не говорит, хотя нужно не говорить, а так же настойчиво кричать и трубить во все трубы. Но, там обстрел, тут обстрел - не беда, все же живы и здоровы. А вот то, что эти действия несут собой и прямую угрозу всей Одесской области - об этом тоже не популярно говорить. Лучше ещё раз развешаем по всей стране билборды "Крым это Украина!"...
Габриэль и Лавров обсудили по телефону ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 3176
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да уже потеряли: ведь стрелять в них нельзя, международное право не работает, оон напугано и парализовано. шах и мат
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Ніхто нічого не втратив ...Як було , так все і залишається !
Тільки нам , про це , не кажуть -
Габриэль и Лавров обсудили по телефону ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 6431
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Нормандские форматы? Не припоминаю таких названий в Украине. Млынци? Памятаю, Жопосраки? Памятаю.
Но мне кажется, что есть УКРАИНСКИЙ формат.
А еще это... Мля.... "Лавров также призвал к снятию "торгово-экономической и транспортной блокады".
Так вопрос в формате или извините - ЕБУТС? Зачем клоунов-перестарков - на разговоры приглашать? Еще и памперсы - потребуют. Не напасетесь!
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Саша_Северный‏ @Aleks_SPb 4 ч.4 часа назад
Кадырова...заипали вопросами про притеснение и пытки геев Голубое лобби-самое могучее в мире! Предлагаю ему ...ОТКРЫТЬ ГЕЙ КЛУБ в Грозном
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мерин, как обычно навалил на стол и попросил морковки ?
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Покращення‏ @Uzhesogodniii 4 ч.4 часа назад
Самая тяжелая работа у Порохоботов, от этой работы сдох Гебельс, откинулся Чуркин, навернулся Уго Чавес, засох Сурков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГабриэль и Лавров обсудили по телефону ситуацию на Донбассе
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