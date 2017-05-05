 Женщина, пытавшаяся за 30 тыс. грн продать своего новорожденного ребенка, задержана на Черкасщине, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
Жительница одного из сел области, пыталась продать своего новорожденного ребенка за 30 тыс. гривен.
При попытке продажи ребенка она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
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продати дитину за 1 тону баксів ?!
це повний пісец!
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