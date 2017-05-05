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Все про:дети (3124) продажа (421) прокуратура (2861) Черкасщина (515)

 Женщина, пытавшаяся за 30 тыс. грн продать своего новорожденного ребенка, задержана на Черкасщине, - прокуратура

В Черкасской области при попытке продать своего новорожденного ребенка задержана местная жительница.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Жительница одного из сел области, пыталась продать своего новорожденного ребенка за 30 тыс. гривен.

При попытке продажи ребенка она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

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Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Хотела заплатить долги за комуналку каракулевым мародерам?
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про що йде мова?!
продати дитину за 1 тону баксів ?!
це повний пісец!
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а что про ту женщину что выбросила сына, котов и потом сама выбросилась, расследование закончено, или раз она была чиновник высокого ранга о таких делах информации не будет почему такое сделала
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина, пытавшаяся за 30 тыс. грн продать своего новорожденного ребенка, задержана на Черкасщине, - прокуратура
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