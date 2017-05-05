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 Из-за рисунков с извинениями за войну в Украине в Петербурге сорвана антивоенная акция "Дети рисуют мир"

Из-за рисунков против войны в Украине в Санкт-Петербурге сорвана антивоенная акция "Дети рисуют мир".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Утром 5 мая активисты, установившие куб с детскими рисунками недалеко от станции метро "Пионерская", подверглись серии нападений со стороны участников прокремлевского "Национально-освободительного движения" (НОД) и местных торговцев. Активисты вызвали полицию, но нападавшие успели разломать куб, после чего забрали все его части и другой реквизит акции и увезли в неизвестном направлении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Лавров: В Киеве берет верх партия войны. ВИДЕО

По словам одной из организаторов - активистки петербургского отделения движения "Солидарность" Ольги Смирновой - накануне на место проведения акции приехал представитель администрации Приморского района. По словам чиновника, он не предполагал, что среди реквизита акции будут детские рисунки против войны на Украине. По мнению Смирновой, именно районная администрация стоит за нападениями НОД.

Смотрите: Акция "Стоп Путин! Стоп война!" прошла на Майдане Незалежности в Киеве. ФОТОрепортаж

Активистка также полагает, что главным фактором раздражения явилась надпись на одной из сторон куба: "Ты прости нас, Украина!", которая имела целью напомнить гражданам России об ответственности за конфликт на Украине.

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Не-е,фошизды!!! Тут правильно по-расиянски писать извольте!
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Рисуйте рисунки против войны в Украине и сейчас фотайтесь с ними на уницах и в инет. Тогда избежите кары и выплат репараций украинцам конкретно вы. Обратитесь в суд и скажете, что были против войны. Может, вас и ваших детей тогда в Европу пускать будут.
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куб єто не скрепно!
нада біло кадило поставить, тогда, может было все ок!
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Солидарность. В Вики написано что основатель организации Каспаров.
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"нападавшие успели разломать куб, после чего забрали все его части и другой реквизит акции и увезли в неизвестном направлении"

сраная кацапская скотобаза
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" Активистка также полагает, что главным фактором раздражения явилась надпись на одной из сторон куба: "Ты прости нас, Украина!", которая имела целью напомнить гражданам России об ответственности за конфликт на Украине. "

Так дела не решаются , хотя для многих дурачков с Цензора , этого будет достаточно . 9 триллионов $ - цена вопроса кипиша в Крыму и Лугандонии .
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Хотя я за возврат Московии в её исторические границы в мерянских болотах.
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Может один россиянин извинился за войну. Ну сказал, что вьі извините, что мьі вас убиваем и калечим, захватили Крьім и часть Донбасса...А в целом мьі россияне снова извинимся, если еще оторвем от Украиньі...Не нужно нам их извинений, верьі им нет.
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Каспаров обещал что когда станет президентом рашки, заставит всех кацапов встать на колени и просить прощения у всех. Крутой чел.)
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Смешите? Сами понимаете, что у ненормальньіх должен бьіть ненормальньій президент. С волкаи жить, по волчьи вьіть.
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" заставит всех кацапов встать на колени и просить прощения у всех. "

Нее ... Прощения не надо , обойдемся без этой туфты . Лучше деньги .
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у нас тоже есть те кто за мир, прекращение войнушки и те что за войнушку,
тоже срывают мирные акции за мир
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Може на пару з Савченко поїдете в денере замирюватися?
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Что-то в ватакоролевстве разладилось. На палках фотки дидаваевалов до ближайшей урны носить желающих резко поубавилось за год.
Из-за рисунков с извинениями за войну в Украине в Петербурге сорвана антивоенная акция "Дети рисуют мир" - Цензор.НЕТ 5103
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Що б вони там не малювали, але Україна не повинна нічого пробачати. Що їм пробачити? Загибель 10 тисяч наших солдат? Не діти ж цю акцію придумали, за ними стоять дорослі. А ось дорослим не потрібно нічого пробачати
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Що за кацапи пишуть ці статті? Якщо "на Україні", то тоді вже і "на россії"
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Опубліковано 5 трав. 2017 р. «Тотально оболванивая и одурачивая, Путин и его бригада не заметили, как вырастили поколение могильщиков, которые зароют их яростно и без сожаления. Это наше поколение лило слезы по телевизору, в который «не пускают». У «молодых да ранних» источник информации покруче: интернет с его многообразием выбора, удовлетворяющего любые интересы. Хочешь - смотри, хочешь - обсуждай или даже - участвуй. Интерактив - их стихия. Вот они и выйдут со всей своей интерактивностью, и весело зароют кремлевскую братву китайскими айфонами. И всадят вместо осинового кола в сердце газпромовскую трубу. И поставят на могиле памятник в виде телеящика с Катей Андреевой внутри. И, возможно, перед смертью Путин даже вспомнит давно забытое слово «пейджер», но даже оно будет не актуальным и допотопным…»
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за рисунков с извинениями за войну в Украине в Петербурге сорвана антивоенная акция "Дети рисуют мир"
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