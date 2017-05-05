 Из-за рисунков с извинениями за войну в Украине в Петербурге сорвана антивоенная акция "Дети рисуют мир"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Утром 5 мая активисты, установившие куб с детскими рисунками недалеко от станции метро "Пионерская", подверглись серии нападений со стороны участников прокремлевского "Национально-освободительного движения" (НОД) и местных торговцев. Активисты вызвали полицию, но нападавшие успели разломать куб, после чего забрали все его части и другой реквизит акции и увезли в неизвестном направлении.
По словам одной из организаторов - активистки петербургского отделения движения "Солидарность" Ольги Смирновой - накануне на место проведения акции приехал представитель администрации Приморского района. По словам чиновника, он не предполагал, что среди реквизита акции будут детские рисунки против войны на Украине. По мнению Смирновой, именно районная администрация стоит за нападениями НОД.
Активистка также полагает, что главным фактором раздражения явилась надпись на одной из сторон куба: "Ты прости нас, Украина!", которая имела целью напомнить гражданам России об ответственности за конфликт на Украине.
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нада біло кадило поставить, тогда, может было все ок!
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сраная кацапская скотобаза
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Так дела не решаются , хотя для многих дурачков с Цензора , этого будет достаточно . 9 триллионов $ - цена вопроса кипиша в Крыму и Лугандонии .
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Нее ... Прощения не надо , обойдемся без этой туфты . Лучше деньги .
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https://www.youtube.com/watch?v=a46g41ldMGE
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тоже срывают мирные акции за мир
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