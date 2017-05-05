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 Политика Украины, Происшествия
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 На Донбассе сейчас 4 тыс. человек российских регулярных войск, не считая наемников, - Жебривский

На оккупированном Донбассе сейчас находится до 4 тыс. российских военных, без учета наемников, воюющих за деньги.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим подсчетам, российских регулярных войск 3-4 тыс. человек, не говоря про наемников, которые за деньги работают там. После блокады, после того, как позакрывались шахты, например, в Макеевке работало 10 шахт, сегодня ни одна шахта не работает... Из-за этого у многих нет выбора и некоторые из них пошли в незаконные вооруженные формирования, потому что платят только в НВФ.

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Буквально с Дебальцево разговаривал, там также заставляют работать на железной дороге, разгружать дизтопливо, оружие и за это не платят уже 4 месяца, и люди говорят, что они должны идти туда. Есть сегодня вопросы с местными боевиками, которые порой слушают своих кураторов, а порой не слушают. К сожалению, многих из них русские научили воевать, и сегодня они достаточно прицельно стреляют по украинским воинам", - заявил Жебривский.

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По его словам, в зоне АТО уменьшилось количество обстрелов, однако улучшилась их точность.

"Однако на той стороне приблизительно, по нашим подсчетам, в 2,5-3 раза количество погибших и раненых больше, чем с нашей стороны", - добавил он.

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" На Донбассе сейчас 4 тыс. человек российских регулярных войск, не считая наемников, - Жебривский "

Ну и шо ? Это наши торговые партнеры
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Держат минимальный контингент птамушо уверены, что без команды из кремля,петюня даже не прикажет стрелять в ответ, а не то что наступление обьявит.
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ЖЕбривский: " Из-за этого у многих нет выбора и некоторые из них пошли в незаконные вооруженные формирования, потому что платят только в НВФ". Паша, ты нас за идиотов держишь или сам такой?
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Ну так, если увереньі, а мьі давно знаем про российских военньіх, то назовите єто войной.
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Куйло свинке запретил так делать, упаси от ...
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И всё?Их можно было давно перерезать по одному. Где ота хвалённая ССО?
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На оккупированном Донбассе сейчас находится до 4 тыс. российских военных,
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Цена вопроса - 10000 грн. за москаля.
Итого 4000 х 10000 = 40000000 грн. или 40 млн. грн. или 1,5 млн. доллара...
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тука на днях заявил, мы не смогли в суде доказать наличие росвойск,значит их там нет,так шо не дано зраду розганять
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Иди электричество в Авдеевке подключай МОНТЕР, а не про войска кузди!
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ОК. Окупація. Окупанти.

А де тоді закон про окуповані території?

Якби були прийняті нормативно-правові акти (це на 4-му році війни!) про визнання лднр терористичними організаціями, а московії окупантом, то згідно міжнародному праву була б забов`язана забеспечувати ці території московія!!! Мокшанська Педерація потягнула б це? Ясна річ - НІ-і-і-і-і!!! А скажіть-но мені будь-ласка, довго протримався б тоді цей рашистський анклав? Але Барижинко з Хуйлом вирішили все зробити класично, як це було протягом століть: "жи2 злягається з москалями", а українець платить за цей бедлам своєю незалежністю, грошима (забеспечення йде за наш з вами рахунок, тому і ціни і тарифи такі) і кров`ю патріотів.

Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV
Женевської конвенції 1949 р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду
до захопившого територію супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних
від нього заходів до того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити
громадський порядок і громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)...
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4 тыс. мало... На каждого украинцы по два раба не получится
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Шо такое 4 000 "человек",это большой партизанский отряд ,,, СМЕРТЬ ватным скотам !!!
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4 тыс. человек....
этих фашиков-рашиков челАваками называть??? дурня якась.
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а как на счет дипломатических и торгових отношений?
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Московитів 4 тисячі, а українців 40 тисяч. По службі в РА знаю, що українці найкращі воїни, вони дисципліновані, можуть воювати у важких умовах. Росіяни бувають різні, архангелогородці і москвичі, сибирякі і вологодці. Вони, загалом, гірші за наших солдат. Тому потрібно перестати рахувати орків, а тупо їх нищити. Якщо збільшилась влучність ворожої артилерії, то потрібно більше маневрувати, обманювати ворога. Більше ініціативи, творчості і все буде ОК.
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Це якась інтермедія.А фотознімок ні про що не говорить.
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Має прийти Справжній, Український Президент і оголосити ВП та наступ!
Народу України набридла ця гібридна війна і він вимагає справжньої, Святої війни. З ВП, мобілізацією, з оголошеною війною, з бомбардуванням нашою авіацією ворожих міст.
З повним знищенням ворога в його лігві.
Українські Воїни мають станцювати гопака на руїнах Мурманська!
Слава Україні!
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Лучше бы сказал это ты! Суд ООН,это для РФ примерно то,что запрет гиене кроликов кушать!
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в якості кого там кацяпи?!
як що в якості десятників, це одне, а якщо з ак бігають), то це зовсім інше!
та це, що бла-бла-бла?
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системная ашипка!! в расее нет челавеков!! там есть токо бабы, ражающие от самих себя
,расходные матерьялы. найобники - отдельная тема. хто им виноват, шо позволили себя наипать))
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заставляют работать на железной дороге, разгружать дизтопливо, оружие и за это не платят уже 4 месяца
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ну что за пздеж и к чему он? оправдываются почему шоколадным приходится платить этим железнодорожникам, они же наши люди?
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Да? А командующий Муженко говорит, что никаких россиян там нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбассе сейчас 4 тыс. человек российских регулярных войск, не считая наемников, - Жебривский
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