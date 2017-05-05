" На Донбассе сейчас 4 тыс. человек российских регулярных войск, не считая наемников, - Жебривский "

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.
"По нашим подсчетам, российских регулярных войск 3-4 тыс. человек, не говоря про наемников, которые за деньги работают там. После блокады, после того, как позакрывались шахты, например, в Макеевке работало 10 шахт, сегодня ни одна шахта не работает... Из-за этого у многих нет выбора и некоторые из них пошли в незаконные вооруженные формирования, потому что платят только в НВФ.
Буквально с Дебальцево разговаривал, там также заставляют работать на железной дороге, разгружать дизтопливо, оружие и за это не платят уже 4 месяца, и люди говорят, что они должны идти туда. Есть сегодня вопросы с местными боевиками, которые порой слушают своих кураторов, а порой не слушают. К сожалению, многих из них русские научили воевать, и сегодня они достаточно прицельно стреляют по украинским воинам", - заявил Жебривский.
По его словам, в зоне АТО уменьшилось количество обстрелов, однако улучшилась их точность.
"Однако на той стороне приблизительно, по нашим подсчетам, в 2,5-3 раза количество погибших и раненых больше, чем с нашей стороны", - добавил он.
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Ну и шо ? Это наши торговые партнеры
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Цена вопроса - 10000 грн. за москаля.
Итого 4000 х 10000 = 40000000 грн. или 40 млн. грн. или 1,5 млн. доллара...
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А де тоді закон про окуповані території?
Якби були прийняті нормативно-правові акти (це на 4-му році війни!) про визнання лднр терористичними організаціями, а московії окупантом, то згідно міжнародному праву була б забов`язана забеспечувати ці території московія!!! Мокшанська Педерація потягнула б це? Ясна річ - НІ-і-і-і-і!!! А скажіть-но мені будь-ласка, довго протримався б тоді цей рашистський анклав? Але Барижинко з Хуйлом вирішили все зробити класично, як це було протягом століть: "жи2 злягається з москалями", а українець платить за цей бедлам своєю незалежністю, грошима (забеспечення йде за наш з вами рахунок, тому і ціни і тарифи такі) і кров`ю патріотів.
Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV
Женевської конвенції 1949 р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду
до захопившого територію супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних
від нього заходів до того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити
громадський порядок і громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)...
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этих фашиков-рашиков челАваками называть??? дурня якась.
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Народу України набридла ця гібридна війна і він вимагає справжньої, Святої війни. З ВП, мобілізацією, з оголошеною війною, з бомбардуванням нашою авіацією ворожих міст.
З повним знищенням ворога в його лігві.
Українські Воїни мають станцювати гопака на руїнах Мурманська!
Слава Україні!
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як що в якості десятників, це одне, а якщо з ак бігають), то це зовсім інше!
та це, що бла-бла-бла?
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,расходные матерьялы. найобники - отдельная тема. хто им виноват, шо позволили себя наипать))
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ну что за пздеж и к чему он? оправдываются почему шоколадным приходится платить этим железнодорожникам, они же наши люди?
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