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 Киевские новости
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 Евровидение-2017: КГГА изменила график движения общественного транспорта

Киевская городская государственная администрация продлила работу общественного транспорта в связи с проведением международного песенного конкурса Евровидение-2017 в столице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Так, в связи с проведением основных мероприятий песенного конкурса Евровидение в Международном выставочном центре, работа общественного транспорта будет продлена:

- в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая - на 1 час;

- в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая - на 2 часа;

- в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая - на 3 часа.

Вместе с тем, как сообщает КП "Киевпастранс", после прохождения последних поездов метрополитена будет организована перевозка на маршрутах, которые проходят возле станций метро, ​​а именно:

- троллейбусных - №№ 3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50К;

- трамвайных - №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;

- автобусных обычного режима движения - №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;

- автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евровидение-2017: Столичный метрополитен изменит график работы

Работа фуникулера будет продлена:

- в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая - до 00:30;

- в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая - до 1:30;

- в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая - до 2:30.
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Уже понятно, что за Беларусь и Болгарию голосовать нельзя.
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А чего? А то я то Евровидение не очень за музыку считаю, потому не слишком слежу. Чем там уже беларусы с болгарами зашкварились, поямните, Али?
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Беларусьі симпатичньіе ребята и поют хорошо, но россия доставит неприятности украинцам, если вьіиграет Беларусь. Болгарин родился в москве и наполоину русский, а поет паршиво.
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Спс.

Хотя я лучше "Lake of Tears", "Moonspell" или "Sabaton" переслушаю.
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Заебало это быдло из КГГА и Педалик! Для хохлов - ни одной ямы не залатали, Киев был помойной ямой. Приехали педики из Европы - так им и ремонты и транспорт перекрыли нормальным людям и дорожки красные!
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Это ты из помойной ямы говно своё бросаешь! А это сподручнее делать из свинарника!
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шо ты несёшь? по дорогам в Киеве капремонт проводится, я никогда не видел чтоб столько делали
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Слышь долбозвон, а полная замена полотна на всем Проспекте Победы и не только. Так что не писти ватник. Для таких хохлов как ты Вова Куйло специальное стойло уже организовал. Езжай в срусский мир, что тебе с нормальными людьми делать?
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Для "ЗРАДЫ!" можно даже и заголовок не читать.
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Пройдёт конкурс и всё потихоньку станет возвращаться как было. Скорее всего плитку возле метро раздолбят под всякие шаурмовые ларьки как было, всюду опять разложат деревянные настилы с всякой мелочёвкой и завалят рядами коробок на асфальте с овощами фруктами и т.п., потом дойдёт дело до новых решёток что установили под мостами - их маршруточники скорее всего разберут и сделают проходы для пассажиров, которых обычно у мостов и под мостами высаживали... Метро то на Троещине нет... Да и без Троещины там полно и на Харьковский массив и Березняки едут на и из метро. Слабо верится что всё останется также чинно и благородно после праздника песни...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЕвровидение-2017: КГГА изменила график движения общественного транспорта
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