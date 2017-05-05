 Евровидение-2017: КГГА изменила график движения общественного транспорта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Так, в связи с проведением основных мероприятий песенного конкурса Евровидение в Международном выставочном центре, работа общественного транспорта будет продлена:
- в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая - на 1 час;
- в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая - на 2 часа;
- в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая - на 3 часа.
Вместе с тем, как сообщает КП "Киевпастранс", после прохождения последних поездов метрополитена будет организована перевозка на маршрутах, которые проходят возле станций метро, а именно:
- троллейбусных - №№ 3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50К;
- трамвайных - №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;
- автобусных обычного режима движения - №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;
- автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.
Работа фуникулера будет продлена:
- в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая - до 00:30;
- в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая - до 1:30;
- в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая - до 2:30.
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Хотя я лучше "Lake of Tears", "Moonspell" или "Sabaton" переслушаю.
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