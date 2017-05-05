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Все про:запрет (1093) СБУ (14153) Гитлянская (93)

 СБУ на 5 лет запретила въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу, - Гитлянская. ДОКУМЕНТ

СБУ на пять лет запретила американскому актеру Стивену Сигалу въезд в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос "Апострофа".

"Пользуясь ч. 1 ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст. 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", - подчеркнули в СБУ.

Также издание публикует документ, предоставленный СБУ.

СБУ на 5 лет запретила въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу, - Гитлянская 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ запретила въезд в Украину российской телеведущей Варнаве, - Гитлянская

Напомним, В 2014 году актер выступал в Крыму на фоне флагов террористов так называемой "ДНР". В ноябре 2016 года Сигал получил гражданство России.

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До чего Цукерберг со своей подружкой докатился ... А-я-яй ... Это усьо звериный оскал капитализьмы ...
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не обманывайте... на депурдье может быть похожа только дряблая жопа...
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А я думаю почему это его не видно давно... Прячется...
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Буддист, первая жена японка, последняя монголка. Выпросил сербское граданство, потом - расейское. Фрик, одним словом.
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Тарас Затолочний/РОССИЯ - ЭТО БОЛЬШОЙ ВОНЮЧИЙ САРАЙ" Так сказал Жерар Депардье спешно покидая гадкую лапотную ставшую ещё и фашистской паРАШУ. Да и заявил что он больше никогда не собирается возвращаться в Россию. Также Депардье продал обе квартиры, ( стоимостью одной в 15 млн.деревянных) которые на халяву были подарены кремлёвскими бандитами, а на вырученные деньги планирует подлечить нервы после пребывания в ужасной «стране дураков».Вот теперь хочет раскрутить как и Депардье уже старый списанный в утиль ранее знаменитый американский актер Стивен Сигал. Интересно сколько он отхватит квартир у фашиста путлина и когда сбежит с этой ужасной фашистской педерации - резервации.

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ГОЛЛИВУДСКИЕ КАСКАДЕРЫ О СТИВЕНЕ СИГАЛЕ.
Владимир Орлов, выходец из России, ставший одним из самых востребованных каскадеров и постановщиков трюков в Голливуде (он работал над фильмами «Самолет президента», «Маска Зорро», «Война миров», «Хозяин морей», «Пираты Карибского моря» и др.) рассказал об особенностях работы с американскими знаменитостями.

•Стивен Сигал - Это единственный человек, о котором я сразу могу сказать очень много плохого. В Голливуде его никто не любит, - признался Орлов. - Как боец он вообще ничто. Один его дублер, мой знакомый, просто отказался с ним работать. Дело в том, что на съемках он всегда пытается бить по-настоящему. Причем делает это специально, видимо, для самоутверждения. Его, правда, пару раз покалечили за это».
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актеришка дряблыми мускулами...)
а как оно выплясывало в чечне с кадыркиным и его педофилами и овце..бами...))
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Традиция такая - пока молодой и интересный - гребёт бабло и не парится, потом становится старым, неинтересным, обрастает салом и сочиняет сам для себя фильмы, снимается в сериалах. Нормальные покупают остров и наслаждаются, а Сигалы с Депардье чешут своё самолюбие в какой-нибудь позапрошлой стране типа эрефии. Тамошние эстеты жрут всё подряд: от юмористов типа Задорнова и Мани Захаровой до сыроподобных продуктов и пенсионеров Сигалов.
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Вот читаешь комменты, и полное ощущение, что Сигал на границе, на коленках стоит, и в Украину просится. Вот ни кому не доходит, что Сигал поехал на Курилы, где хочет делать бизнес на рвбодобыче, вероятно совместный с японцами, культуру которых он боготворит. Почему Раша, а не Япония? Очень низкий налог - 13 проц, а в Японии в разы выше. Вот он ищет нормальной жизни, и уж точно в данном ракурсе, думать об Украине, которую он на карте не покажет, и ничего о ней не знает, он точно не будет.
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сигл престарелая звезда на пенсии, бабало уже так не течет рекой, вот и решил пердун срубить денег на ватных дебилах
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А пам'ятаєте, як той німчура зі своєю багатодітною сім'єю втік назад до Німеччини?!!!
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Молодцы СБУ. Вот это работа сегодня !!! И Варнаву запретили и Сигала под конец дня успели. А то, что в Украине с начала года совершено 400 убийств - это мелочь.
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Ну чего вы так обозлились? Ну дадут ему шапку ушанку с дохлой собаки (как Депардье) и дачу в деревне Гадюкино. Так из-за этой хренотени вы бы его сьели.
Как аборигены Кука.
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А може краще заборонити вїзд таким як медвечук ,які ведуть антиукраїнську діяльність на території України .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ на 5 лет запретила въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу, - Гитлянская. ДОКУМЕНТ
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