 СБУ на 5 лет запретила въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу, - Гитлянская. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос "Апострофа".
"Пользуясь ч. 1 ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст. 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", - подчеркнули в СБУ.
Также издание публикует документ, предоставленный СБУ.
Напомним, В 2014 году актер выступал в Крыму на фоне флагов террористов так называемой "ДНР". В ноябре 2016 года Сигал получил гражданство России.
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Дочь Кононенко. #всёплохо
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Владимир Орлов, выходец из России, ставший одним из самых востребованных каскадеров и постановщиков трюков в Голливуде (он работал над фильмами «Самолет президента», «Маска Зорро», «Война миров», «Хозяин морей», «Пираты Карибского моря» и др.) рассказал об особенностях работы с американскими знаменитостями.
•Стивен Сигал - Это единственный человек, о котором я сразу могу сказать очень много плохого. В Голливуде его никто не любит, - признался Орлов. - Как боец он вообще ничто. Один его дублер, мой знакомый, просто отказался с ним работать. Дело в том, что на съемках он всегда пытается бить по-настоящему. Причем делает это специально, видимо, для самоутверждения. Его, правда, пару раз покалечили за это».
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а как оно выплясывало в чечне с кадыркиным и его педофилами и овце..бами...))
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может, почитаем не только комменты...
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Как аборигены Кука.
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