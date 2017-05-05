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 Боевики ошибочно подорвали "не тот" автомобиль ОБСЕ, - Тымчук

СММ ОБСЕ должна дать пояснения, кто находился во второй машине миссии во время подрыва близ н.п. Пришиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По нашим данным, во втором автомобиле миссии находились граждане РФ из числа наблюдателей ОБСЕ. Сам подрыв был спланирован российскими спецслужбами и осуществлен исполнителями из "МГБ ДНР", но вышла промашка - был подорван не тот автомобиль. Цель провокации предельно понятна - дать Путину повод раскручивать карту "украинского терроризма", якобы из-за которого погибли российские граждане в международной миссии", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Опубликовано видео подрыва автомобиля ОБСЕ на Луганщине. ВИДЕО

Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной".

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Шо, опять? То самолет не тот, то авто...ДВОЕЧНИКИ!!! Хотя, конечно, наблюдателей жалко...
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Ну так захарченко 2 марта сказал, что Украины через 60 дней существовать не будет. А она существует, вот приходится что-то новое городить...
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Так все сходиться с 60 ю днями захерченко знал про план взорвать кацапов в машине обсе, пошло бы вторжение, возможно так и хотели сделать уроды и опять промах, бездари во всем.
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аж страшно подумать,на кой хрен его бабку в Рейкъявик понесло))))) Ото была бабка-путешественница,теперь внучок "у ЛондАн" собрался))))
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Ну это просто мандец!!! Фашисты в Исландии построили концлагерь Рейкьявик.
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"наблюдатілей" кажете .жаль?
Чому? Що корисного вони зробили нам .українцям.крім "азабоченості" і зливу інформації про розташування наших укріплень ворогу?
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А што ґаварит па етаму вапросу діспєччєр Карлас, хто в курсє ???
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Они пока с капитаном Волошиным разрабатывают совместную версию. Чтоб не противоречить друг другу, как в прошлый раз.
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Американцы опять вмочили русню мордой в говно: "Да нам насрать на ваши С300/400, для которых Земля слишком кривая!"

Боевики ошибочно подорвали "не тот" автомобиль ОБСЕ, - Тымчук - Цензор.НЕТ 209
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А вообще лихо у Трампа получилось с этими "зонами деэскалации", которых для начала пока четыре, а потом будет больше.
Это основные территории, контролируемые антиасадовской оппозицией. Теперь ни Хуйоло ни Асад не могут бомбить там, где они бомбили БОЛЬШЕ ВСЕГО! А амереиканцы и турки там и так не бомбили (хотя летали не мало).
И вот теперь Хуйло должен обеспечивать этот "безбомбовый" режим в этих зонах деэскалации.
Попросту говоря - Трамп поставил Хуйла раком и вдул как хотел, бросив напоследок через плече: "А летать и за тобой приглядывать я там всё равно буду!"
Боевики ошибочно подорвали "не тот" автомобиль ОБСЕ, - Тымчук - Цензор.НЕТ 9848
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Не задирайте Трампа - чревато!


Небольшое предисловие.

Как известно, намедни, 4 мая, палата представителей конгресса США приняла законопроект одной из норм которого, является взятие «под особый контроль российских портов Владивостока, Находки и Ванино» в рамках ужесточения санкций против КНДР.

Таким образом США хотят ужесточать контроль за тем, что бы в Северную Корею от «сочувствующих» стран не поступало ничего «дефицитного», особенно из разряда «не кантовать», а то рванёт.

И хотя этот документ ещё должен быть утвержден сенатом США и передан на подпись президенту страны (и я уверен на 146% - подписан он будет!), в Росси уже понимают недовольный ор, мол, что это значит - взять под контроль наши порты?!

Так, глава комитета Совета Федерации Госдумы РФ по международным делам Константин Косачев уже сравнил данный законопроект с объявлением войны. Конечно, в данном контексте можно было вспомнить сакраментальное «на воре шапка горит», но вот ведь дела, своим недоимперским экстазом Россия лишь задирает Трампа.

Вот, посудите сами. Россия на протяжении всего прошлого года так усердно создавала щит ПВО над Сирией и громогласно заявляла о его невообразимых возможностях, как тут же прилетели Томагавки. Совпадение? Ок, продолжим.

Тот же Пхеньян вопил с пеной у рта об испытаниях ядерного оружия, которое сотрёт с лица земли проклятых капиталистов и вот у ваших берегов уже собирается рейв из АУГ и как-то испытания сошли на нет…

А между тем, американские баллистические ракеты летают одна за другой, чего при Обаме не было и в помине! Тоже совпадение?

Дело в том, что в геополитику США сейчас вмешиваются такие аспекты, которых ранее не было. Вместе с холодным расчётом и прагматизмом появились элементы интертеймента и мачизма.

Трамп позиционирует себя как альфа всея USA и в отличие от Обамы, любой вызов соперника им будет воспринят крайне агрессивно.

И на месте россиян я не стал бы оценивать дальнейшие действия Белого дома основываясь на опыте прошлых десятилетий, тем более делая громкие заявления по «объявление войны»… Кто его знает, как это воспримет нынешний хозяин Белого дома.

Тем более, что и объявлять на самом деле ничего не нужно, ведь за эти три года Пентагон многое узнал о методах ведения гибридной войны, а самое важное - подчеркнул.

Кроме того… ну не в первой в истории Владивостоку встречать американских солдат. И, что символично, без малого сто лет спустя!

Хотя, далеко забегаю, надо бы попридержать коней…

Злой одессит
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Эрефия как всегда, по-своему понимает деэскалацию. Деэскалация - это когда в зоне боевых действий не летает никто кроме эрефии, а то "С400" через туман не видит.
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Это так. Но теперь Хуйло не сможет бомбить и спихивать вину на Асада. В любой бомбе, упавшей в этих зонах, будет виноват он.
Иными словами, он теперь подписался обеспечивать прикрытие с воздуха тех, с кем он в Сирии воевал полтора года. )))
А летать - пусть летает и горючку тратит.
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Гебешня, потренируйтесь на жилых домах и метро в маацкве.
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По моему международной общественности в лице ООН , ОБСЕ и тд глубоко паралельно кого подрьівают на востоке Украиньі, кремлевский карлик три года творит беспредел, слегка почесьіваясь от санкций.Давить надо гниду и чем бьістрее, тем лучше,всеми возможньіми инструментами.
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Прошло почти 2 недели после подрыва. и только сейчас всплыла информация о втором автомобиле и его пассажирах? Интересно, почему ОБСЕ умалчивает?
А так версия выглядит вполне логично. Вряд ли путин планировал американцев, немцев взрывать. А свое мясо естественно не жалко - бабы маши еще нарожают.
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Да сразу о двух авто писали и говорили. И о том, что в первом экипаже обычно едут россосияне тоже ( типа порешать, если что, со своими коллегами лугандонами). Тем более они только в паре и шарятся там. Потому Ваш, Марина, первый абзац немного не в тему.

По второму абзацу я с Вами целиком и полностью согласен.
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Тогда чего Тимчук только сейчас поднял вопрос, если все было известно ранее и в общем-то привычно? Только счас его озарило? И еще выходит, что машины местами поменялись? Вероятно, террористы тоже знали про две машины и состав их пассажиров. Или такие косорукие и косоглазые?
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Ну Тымчук такой Тымчук, если честно. Я осторожно к его информации подхожу. Он порой загоняется.

Ну а по поводу остального. ХЗ тех лугандонов-ихтамнетов, что у них в бошках и под чем они воюют? Вряд ли они желали и Боинг тот сбить, но однако же...
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Не замечала откровенного палева за Тымчуком. Хотя Остапа иногда и несет.
Тут же какой-то откровенный авантюризм и идиотизм сепаров - кто-кто, а американцы к гибели своих граждан относятся более, чем серьезно. Они и побомбить могут, как Ливию, к примеру. Наверное, классическое авось сыграло злую шутку.
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"Или такие косорукие и косоглазые?"

вот вы сами и ответили на свой вопрос
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Треба бути в темі щоб не бути дурепою - У той же день стало відомо що їхали дві машини, перша проскочила закладку, друга підірвалась.
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Одолжив деньги у экипажа второй машины.

Как бы и откупились и долг не нужно возвращать.
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Да,в общем-то,пофиг.Отношение к террористам со стороны всех этих "евромиротворцев"не ухудшилось ни на йоту.Ну немножко поныли...Но и то-безадресно."Это трагедия".Как бы сама по себе...
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криворукие кацапы даже мамолет сбили не тот.
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кацапы в ОБСЕ-это советского партийного контроля?
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как может быть ошибка в теракте???
какая разница какая машина, теракт есть теракт!
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Та какая разница ? В следующий раз подорвут тот автомобиль , что надо ... Бородатый анекдот в тему . "Идет митинг. Выходят Сталин и Берия. Сталин говорит:
- У нас в стране балшой траур - убили товарища Кирова.
- Кого убили? Сталин:
- Убили товарища Кирова. В зале снова:
- Кого убили? Сталин:
- Товарищ Берия, объясни им, кого убили.
- Кого надо, того и убили."
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У ордловцев есть масса возможностей исправить ошибку
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населенный пункт Пришиб...что ни название там,то трындец какой то
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А сепары расследуют причастность к этому взрыву недавно устраненной украинской ДРГ. Вот так все и живете. Брехня на брехне.
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Хорошая версия. А главное - правдоподобная.
У рукожопых провокации не получаются. То самолёт не тот, то автомобиль...
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Тоже так считаю. Авто с представителями Коленовстана катается всегда впереди, т.к. им проще на родном козлином языке распетлять все спорные вопросы на блок-постах. А в данном случае они уже ранее проехали в необходимом направлении и через полтора часика возвращались назад, т.е. с местными антифашистами они вопросы по проезду порешали и просто тем же маршрутом возвращались. ГРУшникам получается ехать первыми уже смысла не было, обезьяны были в курсах их присутствия и маршрута. Поехали как получалось.
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