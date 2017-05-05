 Боевики ошибочно подорвали "не тот" автомобиль ОБСЕ, - Тымчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"По нашим данным, во втором автомобиле миссии находились граждане РФ из числа наблюдателей ОБСЕ. Сам подрыв был спланирован российскими спецслужбами и осуществлен исполнителями из "МГБ ДНР", но вышла промашка - был подорван не тот автомобиль. Цель провокации предельно понятна - дать Путину повод раскручивать карту "украинского терроризма", якобы из-за которого погибли российские граждане в международной миссии", - написал он.
Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной".
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Чому? Що корисного вони зробили нам .українцям.крім "азабоченості" і зливу інформації про розташування наших укріплень ворогу?
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Это основные территории, контролируемые антиасадовской оппозицией. Теперь ни Хуйоло ни Асад не могут бомбить там, где они бомбили БОЛЬШЕ ВСЕГО! А амереиканцы и турки там и так не бомбили (хотя летали не мало).
И вот теперь Хуйло должен обеспечивать этот "безбомбовый" режим в этих зонах деэскалации.
Попросту говоря - Трамп поставил Хуйла раком и вдул как хотел, бросив напоследок через плече: "А летать и за тобой приглядывать я там всё равно буду!"
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Небольшое предисловие.
Как известно, намедни, 4 мая, палата представителей конгресса США приняла законопроект одной из норм которого, является взятие «под особый контроль российских портов Владивостока, Находки и Ванино» в рамках ужесточения санкций против КНДР.
Таким образом США хотят ужесточать контроль за тем, что бы в Северную Корею от «сочувствующих» стран не поступало ничего «дефицитного», особенно из разряда «не кантовать», а то рванёт.
И хотя этот документ ещё должен быть утвержден сенатом США и передан на подпись президенту страны (и я уверен на 146% - подписан он будет!), в Росси уже понимают недовольный ор, мол, что это значит - взять под контроль наши порты?!
Так, глава комитета Совета Федерации Госдумы РФ по международным делам Константин Косачев уже сравнил данный законопроект с объявлением войны. Конечно, в данном контексте можно было вспомнить сакраментальное «на воре шапка горит», но вот ведь дела, своим недоимперским экстазом Россия лишь задирает Трампа.
Вот, посудите сами. Россия на протяжении всего прошлого года так усердно создавала щит ПВО над Сирией и громогласно заявляла о его невообразимых возможностях, как тут же прилетели Томагавки. Совпадение? Ок, продолжим.
Тот же Пхеньян вопил с пеной у рта об испытаниях ядерного оружия, которое сотрёт с лица земли проклятых капиталистов и вот у ваших берегов уже собирается рейв из АУГ и как-то испытания сошли на нет…
А между тем, американские баллистические ракеты летают одна за другой, чего при Обаме не было и в помине! Тоже совпадение?
Дело в том, что в геополитику США сейчас вмешиваются такие аспекты, которых ранее не было. Вместе с холодным расчётом и прагматизмом появились элементы интертеймента и мачизма.
Трамп позиционирует себя как альфа всея USA и в отличие от Обамы, любой вызов соперника им будет воспринят крайне агрессивно.
И на месте россиян я не стал бы оценивать дальнейшие действия Белого дома основываясь на опыте прошлых десятилетий, тем более делая громкие заявления по «объявление войны»… Кто его знает, как это воспримет нынешний хозяин Белого дома.
Тем более, что и объявлять на самом деле ничего не нужно, ведь за эти три года Пентагон многое узнал о методах ведения гибридной войны, а самое важное - подчеркнул.
Кроме того… ну не в первой в истории Владивостоку встречать американских солдат. И, что символично, без малого сто лет спустя!
Хотя, далеко забегаю, надо бы попридержать коней…
Злой одессит
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Иными словами, он теперь подписался обеспечивать прикрытие с воздуха тех, с кем он в Сирии воевал полтора года. )))
А летать - пусть летает и горючку тратит.
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А так версия выглядит вполне логично. Вряд ли путин планировал американцев, немцев взрывать. А свое мясо естественно не жалко - бабы маши еще нарожают.
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По второму абзацу я с Вами целиком и полностью согласен.
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Ну а по поводу остального. ХЗ тех лугандонов-ихтамнетов, что у них в бошках и под чем они воюют? Вряд ли они желали и Боинг тот сбить, но однако же...
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Тут же какой-то откровенный авантюризм и идиотизм сепаров - кто-кто, а американцы к гибели своих граждан относятся более, чем серьезно. Они и побомбить могут, как Ливию, к примеру. Наверное, классическое авось сыграло злую шутку.
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вот вы сами и ответили на свой вопрос
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Как бы и откупились и долг не нужно возвращать.
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какая разница какая машина, теракт есть теракт!
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- У нас в стране балшой траур - убили товарища Кирова.
- Кого убили? Сталин:
- Убили товарища Кирова. В зале снова:
- Кого убили? Сталин:
- Товарищ Берия, объясни им, кого убили.
- Кого надо, того и убили."
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У рукожопых провокации не получаются. То самолёт не тот, то автомобиль...
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