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 В течении дня противник применял минометы на Приморском и Луганском направлениях, ранен один боец, - штаб АТО

С начала суток зафиксировано 19 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, ранен один военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял опорные пункты вблизи Павлополя. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров били по защитникам Красногоровки. Морских пехотинцев под Гнутово и Лебединским противник обстреливал из стрелкового оружия, а защитников Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов.

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На Донецком направлении, из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг вел огонь по нашим воинам возле Авдеевки, Троицкого и Каменки. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия били по защитникам Зайцево.

На Луганском направлении, 120-мм минометы противник применил по позициям под Крымским, а минометы калибра 120-мм, гранатометы и пулеметы больших калибров - по опорным пунктам вблизи Новозвановкиа. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Троицкого. Из противотанковых гранатометов противник бил по позициям под Новоалександровкой, а из стрелкового оружия - по опорным пунктам в районе Донца.

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А ведь скоро начнется жаркое во всех смыслах лето...
Скорейшего выздоровления раненому и пусть все наши будут живы.
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Когда по Крымскому лупили..в Лисичанске было слышно где после 10 утра
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течении дня противник применял минометы на Приморском и Луганском направлениях, ранен один боец, - штаб АТО
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