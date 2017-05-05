 Януковича вызвали на заседание суда по делу о госизмене, которое состоится 18 мая в Киеве. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая повестка опубликована на сайте Судебной власти Украины.
В повестке указывается, что судебное заседание начнется в 10 часов утра.
Кроме того, в документе указан адрес беглого экс-президента: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 18, корпус "В".
Напомним, Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.
Отметим также, что Оболонский райсуд Киева перенес подготовительное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 18 мая.
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Бля ці клоуни не розуміють ЩО НАРОД ЦЕ ВЖЕ НЕ ВІДВОЛІКАЄ , а злить ....
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Всі вони СУКИ в одній упряжчі.
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Раньше русня до зеленых чертиков упивалась, а теперь до зеленых инопланетян.
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Об этом написал у себя в Фейсбуке общественный деятель, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Власть, которая не преследует тех, кто продавал страну, становится соучастницей предательства.
Тех, кто отсутствие воли объясняет отсутствием законов сменяют те, кто понимает, что легитимность власти зависит от ее способности исполнять принятые на себя обязательства.
Легитимизация революции означает наказание тех, кто заставил людей выйти на улицу.
Отсутствие наказания означает, что власть лишает законной силы саму себя.
Индульгенцию преступникам продает тот, кто уверен, что когда-то сможет купить себе индульгенцию сам.
Индульгенция нужна тем, кто думает, что уже подготовил себе место для бегства.
***
Надо полагать, эти правильные слова Юрий Бутусов написал в связи с оглашением в ГПУ дебильной «отмазки», почему Интерпол позавчера снял с розыска Януковича - мол, из-за несовершенства законодательства в Украине…
В тему - ТРИ ГОДА НАЗАД ПОРОШЕНКО ПРЕДАЛ И ПРОДАЛ УКРАИНУ
[Власть, не преследующая тех, кто продавал страну, становится соучастницей - Экономика от Пророка]: Посмотри! https://www.economics-prorok.com/2017/05/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2.html#more-23512
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