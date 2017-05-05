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 Политика Украины
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Все про:суд (20770) Янукович (32440) государственная измена (132)

 Януковича вызвали на заседание суда по делу о госизмене, которое состоится 18 мая в Киеве. ДОКУМЕНТ

Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали повесткой на заседание Оболонского районного суда г. Киева в рамках дела о государственной измене, которое состоится 18 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая повестка опубликована на сайте Судебной власти Украины.

В повестке указывается, что судебное заседание начнется в 10 часов утра.

Кроме того, в документе указан адрес беглого экс-президента: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 18, корпус "В".

Януковича вызвали на заседание суда по делу о госизмене, которое состоится 18 мая в Киеве 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу о госизмене Януковича показания дадут более 100 человек, в т.ч. Турчинов, Аваков, Парубий, Яценюк, - прокурор Кравченко

Напомним, Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.

Отметим также, что Оболонский райсуд Киева перенес подготовительное заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 18 мая.



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Товарищ Сталин вызвал партайгеноссе Шилькгрубера на суд в Мааскву.
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Товарищ Сталин с товарищем Шикльгрубером состояли в разных партиях, поэтому товарищ Шикльгрубер никак не мог быть партайгеноссе для товарища Сталина.
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А как тогда партайгенносе Яценюк с Потрошенком мирятся? Или вместе тырят.
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"Партайгеноссе" было общепринятым обращением к членам НСДАП. Буквально означает "товарищ по партии". К беспартийным обращались "фольксгеноссе".
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Санта-Барбара начинается,занимайте места,согласно купленным билетам.
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це точно ШОКОЛЯТОРИ АНОНСУВАЛИ мінімум 100 серій САНТА БАРБАРА .....
Бля ці клоуни не розуміють ЩО НАРОД ЦЕ ВЖЕ НЕ ВІДВОЛІКАЄ , а злить ....
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Ну появится Овощ где бы - то ни было,и что это изменит? Этот уголовный недоносок не стоит такого внимания,как уделяется на наших сайтах. Все со стороны Раши и цивилизованных стран давно решено - ОН ЖЕРТВА!!! О.несчастный! А думал - король...
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тварь должна ответить за погибших и войну
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поки не почне відповідати порохоахмєткобенина , допоки і овощ гратиме в ШОУ ....
Всі вони СУКИ в одній упряжчі.
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луценку на голову ? Дик використаний чи новий ?
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Новости России.
Раньше русня до зеленых чертиков упивалась, а теперь до зеленых инопланетян.
Януковича вызвали на заседание суда по делу о госизмене, которое состоится 18 мая в Киеве - Цензор.НЕТ 5348
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Власть, которая не конфискует ресурсы организованной преступности, сама становится частью организованной преступности.
Об этом написал у себя в Фейсбуке общественный деятель, главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Власть, которая не преследует тех, кто продавал страну, становится соучастницей предательства.
Тех, кто отсутствие воли объясняет отсутствием законов сменяют те, кто понимает, что легитимность власти зависит от ее способности исполнять принятые на себя обязательства.
Легитимизация революции означает наказание тех, кто заставил людей выйти на улицу.
Отсутствие наказания означает, что власть лишает законной силы саму себя.
Индульгенцию преступникам продает тот, кто уверен, что когда-то сможет купить себе индульгенцию сам.
Индульгенция нужна тем, кто думает, что уже подготовил себе место для бегства.
***
Надо полагать, эти правильные слова Юрий Бутусов написал в связи с оглашением в ГПУ дебильной «отмазки», почему Интерпол позавчера снял с розыска Януковича - мол, из-за несовершенства законодательства в Украине…
В тему - ТРИ ГОДА НАЗАД ПОРОШЕНКО ПРЕДАЛ И ПРОДАЛ УКРАИНУ
[Власть, не преследующая тех, кто продавал страну, становится соучастницей - Экономика от Пророка]: Посмотри! https://www.economics-prorok.com/2017/05/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2.html#more-23512


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На всіх фотках тарасик чорновіл завжди поруч із злочинною владою,а тепер він страшний борець за жити по новому Януковича вызвали на заседание суда по делу о госизмене, которое состоится 18 мая в Киеве - Цензор.НЕТ 4843Януковича вызвали на заседание суда по делу о госизмене, которое состоится 18 мая в Киеве - Цензор.НЕТ 1497
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зря они драконят яныка, может ведь и отомстить
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Да расстреляйте его уже заочно прямо на сочинском пляже. Он не против. И хватит уже эти клоунады разыгрывать с заочным трибуналом. Сами понимаете что ср*ть он хотел на все эти повестки
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Ну не явится так не явится - статья за препятствие правосудию в КПК есть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯнуковича вызвали на заседание суда по делу о госизмене, которое состоится 18 мая в Киеве. ДОКУМЕНТ
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