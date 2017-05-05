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Все про:авиация (1753) аэропорт (1225) Евровидение (649)

 Евровидение-2017: Над Киевом частично закрыли небо

Государственная авиационная служба Украины ввела ограничения на выполнение полетов в радиусе 15 км от Международного выставочного центра в Киеве до высоты 1,5 км на период подготовки и проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" с 4 по 14 мая 2017 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным Государственного предприятии по обслуживанию воздушного движения Украины, соответствующие решение было принято с целью предотвращения противозаконных действий в области использования воздушного пространства.

Это ограничение не распространяется на регулярные и чартерные рейсы как транзитные, так и осуществляемые в аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны). Также ограничение не распространяется на полеты с целью предоставления медпомощи, спасательные и необходимые для обеспечения проведения Евровидения (при наличии разрешений Генерального штаба и Госавиаслужбы). При этом все воздушные суда должны быть оборудованы ответчиком вторичной радиолокации и средствами радиосвязи пилот-диспетчер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евровидение-2017: Столичный метрополитен изменит график работы

Ранее креативный супервайзер конкурса в Киеве Сергей Проскурня в комментарии агентству в пятницу сказал: "Закрыто небо над Киевом в радиусе 150 км. Летают только рейсовые самолеты. Мы хотели сделать регату монгольфьеров, но пришлось отменить".

По его словам, такие меры введены до 15 мая включительно и связаны с мерами безопасности.

Как сообщалось ранее, организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве обращаются к обладателям билетов на одно или несколько шоу конкурса с просьбой приходить в Международный выставочный центр (МВЦ) примерно за 2-3 часа до начала мероприятия.


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Солнце над Киевом закрылось и откроется только после крестной ходы гомиков!
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Цензор.Не пора убрать рекламу КВУ о выборах в ОТГ.Это манипуляция и не правда.Выборы состоялись в 47 округах, а не в 9-ти и победили там далеко не рыги,будьте обьективными
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InfoResist‏Verified account @InfoResist 6h6 hours ago

ОУН про 9 мая: Увидим георгиевские ленты или российские флаги - дадим в табло https://inforesist.org/oun-pro-9-maya-uvidim-georgievskie-lentyi-ili-rossiyskie-flagi-dadim-v-tablo/ …



коханивский начните с пепо младшего
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Istoryk‏ @ictopyk 3h3 hours ago

Президент України Петро Порошенко виховує своїх дітей бути патріотами своєї країни. Їхня країна, як ми бачимо, - Росія.Евровидение-2017: Над Киевом частично закрыли небо - Цензор.НЕТ 4684
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Майже весь хрещатик перекрито під фан-зону Євробачення. Тож колорадам там нех ловити.
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Евровидение-2017: Над Киевом частично закрыли небо - Цензор.НЕТ 1230Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 56 мин.56 минут назад
Отцы за детей в ответе?! Как можно сыну Президента страны Подвергшейся нападению Одевать мешок с надписью Расея?! Так пусть едет в Липецк!!!

Евровидение-2017: Над Киевом частично закрыли небо - Цензор.НЕТ 6867 Istoryk‏ @ictopyk

#Порошенко #Росія Який це фотошоп? http://tabloid.pravda.com.ua/focus/590ac6cc3bed4/view_print/ …

Евровидение-2017: Над Киевом частично закрыли небо - Цензор.НЕТ 7709
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с недавна, это мона делать и в рашке, бо теперь там есть список священных скрижалей, куда энтот віхтик в'язать разрешено, а за куда и подсудно. антенны, как раз туда и перестали входить ))).
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"не всякая птица долетит до средины киева" (С) )).
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А это не пароль господа! Когда Франко в Испании путч делал, там тоже было так " Небо над Мадридом чистое!
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кстати, франко - второй поэт после чехова ))
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вообще-то это так надо и оставить! Какого хрена самолеты летают прямо над домами в столице?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕвровидение-2017: Над Киевом частично закрыли небо
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