 Евровидение-2017: Над Киевом частично закрыли небо

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По данным Государственного предприятии по обслуживанию воздушного движения Украины, соответствующие решение было принято с целью предотвращения противозаконных действий в области использования воздушного пространства.
Это ограничение не распространяется на регулярные и чартерные рейсы как транзитные, так и осуществляемые в аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны). Также ограничение не распространяется на полеты с целью предоставления медпомощи, спасательные и необходимые для обеспечения проведения Евровидения (при наличии разрешений Генерального штаба и Госавиаслужбы). При этом все воздушные суда должны быть оборудованы ответчиком вторичной радиолокации и средствами радиосвязи пилот-диспетчер.
Ранее креативный супервайзер конкурса в Киеве Сергей Проскурня в комментарии агентству в пятницу сказал: "Закрыто небо над Киевом в радиусе 150 км. Летают только рейсовые самолеты. Мы хотели сделать регату монгольфьеров, но пришлось отменить".
По его словам, такие меры введены до 15 мая включительно и связаны с мерами безопасности.
Как сообщалось ранее, организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве обращаются к обладателям билетов на одно или несколько шоу конкурса с просьбой приходить в Международный выставочный центр (МВЦ) примерно за 2-3 часа до начала мероприятия.
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ОУН про 9 мая: Увидим георгиевские ленты или российские флаги - дадим в табло https://inforesist.org/oun-pro-9-maya-uvidim-georgievskie-lentyi-ili-rossiyskie-flagi-dadim-v-tablo/ …
коханивский начните с пепо младшего
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Президент України Петро Порошенко виховує своїх дітей бути патріотами своєї країни. Їхня країна, як ми бачимо, - Росія.
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Отцы за детей в ответе?! Как можно сыну Президента страны Подвергшейся нападению Одевать мешок с надписью Расея?! Так пусть едет в Липецк!!!
Istoryk @ictopyk
#Порошенко #Росія Який це фотошоп? http://tabloid.pravda.com.ua/focus/590ac6cc3bed4/view_print/ …
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