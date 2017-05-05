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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 155 взрывов на Донбассе 4 мая

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 155 взрывов в зоне проведения АТО 4 мая.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Миссия зафиксировала увеличение количества нарушения режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, в том числе 150 взрывов в Донецкой области. 5 взрывов зафиксированы в Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрулирование миссии ОБСЕ на Донбассе будет ограничено до начала разминирования территорий, - Хуг

ОБСЕ продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках. СММ наблюдала за деятельностью по разминированию, а также за наличием неразорвавшихся боеприпасов.

Миссия наблюдала за двумя пограничными районами, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства.

Смотрите: Опубликовано видео подрыва автомобиля ОБСЕ на Луганщине. ВИДЕО
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С подписанием меморандума о создании зон деэскалации в Сирии эти районы закрыты для авиации международной коалиции во главе с США, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев журналистам в Астане 5 мая. Он отметил, что в самом меморандуме, подписанном 4 мая Россией, Турцией и Ираном в рамках встречи в Астане, соответствующий запрет не прописан, "но полеты авиации над этими территориями прекращаются", передает "Интерфакс".

Это называется тихо пер..ть тревожно оглядываясь вокруг, не услышали ли это "Томагавки"
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Не знаю, как там кто, но израильские лётчики поржут точно.
Миссия ОБСЕ зафиксировала 155 взрывов на Донбассе 4 мая - Цензор.НЕТ 4656
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барнаул)))) пришли другие времена. ванги оттдыхают. ))
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Кляті Ларрі та Сергій зі своїм пошуком по зображенню.

ПыСы. Вот вроде бы казалось, Барнаул и далековато от укрофожиздской фунты. А надо же - каратели и туда достреливают.
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)) та да. хотя, тупо визуальноассоциативно, всплыла чернобыльская "дуга", потом "аэропорт", ну а потом по растеряхевыбора "одного з двох" - дело техники выдало, шо таки зверства карателей!! )))),
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Повідомлення ні про що. Хто стріляв , куди , з якого боку, де зафіксовано. Це так ніби прочитали невелику главу в романі.
А насправді за цими даними стоять життя наших воїнів. Оці 155 обстрілів з лугандонії поранили або вбили наших хлопців.
Коли вже буде поставлена чітка вимога РЕЕСТРУВАТИ ЯКА СТОРОНА ВЕЛА ВОГОНЬ, З ЯКОЇ ВІДВЕДЕНОЇ ЗБРОЇ. Скільки ще буде продовжуватись оце жування соплів, коли наші представники в СККККК..(різних), в мінську поставлять це питання РУБА.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сообщение которого не будет на Цензоре никогда. Конкретно зафиксировано ...? обстрелов с одной стороны и ...? с другой.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала 155 взрывов на Донбассе 4 мая
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