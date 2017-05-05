 Миссия ОБСЕ зафиксировала 155 взрывов на Донбассе 4 мая

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Миссия зафиксировала увеличение количества нарушения режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, в том числе 150 взрывов в Донецкой области. 5 взрывов зафиксированы в Луганской области.
ОБСЕ продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках. СММ наблюдала за деятельностью по разминированию, а также за наличием неразорвавшихся боеприпасов.
Миссия наблюдала за двумя пограничными районами, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства.
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Это называется тихо пер..ть тревожно оглядываясь вокруг, не услышали ли это "Томагавки"
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ПыСы. Вот вроде бы казалось, Барнаул и далековато от укрофожиздской фунты. А надо же - каратели и туда достреливают.
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А насправді за цими даними стоять життя наших воїнів. Оці 155 обстрілів з лугандонії поранили або вбили наших хлопців.
Коли вже буде поставлена чітка вимога РЕЕСТРУВАТИ ЯКА СТОРОНА ВЕЛА ВОГОНЬ, З ЯКОЇ ВІДВЕДЕНОЇ ЗБРОЇ. Скільки ще буде продовжуватись оце жування соплів, коли наші представники в СККККК..(різних), в мінську поставлять це питання РУБА.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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