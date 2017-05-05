 Мир в Украине в большей мере зависит от позиции США. Америка имеет влияние на РФ и с ней никто не шутит, - Кучма

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в Нежине в пятницу.
"На мой взгляд, в большей мере зависит от позиции Соединенных Штатов Америки, от президента США Дональда Трампа. Это сегодня главная страна, которая имеет существенное влияние на позицию Российской Федерации. А потом - с Америкой никто же не шутит, с ними надо разговаривать на "Вы". Поэтому мы также надеемся, с учетом тех последних заявлений Трампа и его команды, что они больше внимания должны уделять проблеме, которая есть в Украине. Давайте ждать", - сказал Кучма, отвечая на вопрос о том, когда Украине ждать мира и как его приблизить.
По его мнению, Европейский Союз и США могут "реализовать всё, что они могут сделать в этой ситуации, а они могут заставить Россию пойти путем мирного разрешения этой проблемы, потому что мы наедине эту проблему не решим".
Говоря о возможности изменить "нормандский формат", Кучма заметил: "Нужно переждать завершение выборов во Франции. Нужно, чтобы тот же Европейский Союз … имел четкую понятную позицию по войне в Украине. Не добавлять кого-то в этот (нормандский) формат, от этого ничего не изменится".
"Для того чтобы расширить, надо иметь согласие всех участников. Как там говорят: "А Баба-Яга против". Так что надо прекратить все разговоры о смене форматов и т.д., надо работать в том формате", - добавил он.
При этом представитель Украины в ТКГ убежден, что Франция после выборов займет более "жесткую политику".
"Надо, чтобы параллельным курсом они шли и давили (Франция и Германия. - Ред.), в том числе на Россию, и работали в этом самом "минском формате", - полагает Л.Кучма.
Он также убежден, что в разрешении ситуации на Донбассе "всё зависит от одного человека - от Путина, а он ведет одну и ту же политику".
1482 44
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Армия Асада всецело отдана в руки путинских генералов, - журналист. ФОТО(119)
За антиукраинскую пропаганду в социальных сетях задержана жительница Кременчуга, - СБУ(137)
Пять пророссийских интернет-провокаторов задержаны накануне майских праздников в 4 областях, - СБУ. ВИДЕО(185)
Переговоры в "нормандском" и минском форматах фактически поставлены на паузу, - Ирина Геращенко(44)
Украина возрождает союз жертв российской агрессии(1)
Армия США выясняет, как попал в ее ряды боевик с Донбасса(53)
Вследствие обстрела Авдеевки погиб украинский боец, - штаб АТО(43)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Глава комитета Совета Федерации Госдумы РФ по международным делам Константин Косачев считает американский законопроект об усилении санкций по КНДР и введение США контроля за российскими портами на Дальнем Востоке равносильным объявлению войны.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», - сказал Косачев.
По словам российского сенатора, «этот законопроект не соответствует международному праву».
В новом законопроекте США по КНДР, Косачев увидел попытку «утвердить верховенство собственного (США- ред.) законодательства над международным».
«Что и является в целом главной угрозой международному праву и главной проблемой современных международных отношений», - сказал сенатор.
Ранее Конгресс США одобрил введение новых ограничений в отношении Северной Кореи. Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами. Решения Совбеза запрещают поставку в страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и других технологий.
Документ, принятый Конгрессом, в частности, предусматривает возможный контроль над российскими портами на Дальнем Востоке. Законопроект еще предстоит утвердить Сенату, после чего его должен подписать президент.
В контексте выполнения санкций против КНДР администрация США может взять под особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино. Такая норма содержится в законопроекте, принятом 4 мая палатой представителей конгресса США.
ИСТОЧНИК InfoResist
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Таков бизнес партий. А порох прошел.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
Ответить
А сам в Минске что делает?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
[Не задирайте Трампа - чревато! » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/18559-ne-zadirayte-trampa-chrevato.html
Ответить
Ответить
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
Ответить
Ответить
Ответить
хотя говорят что это спецслужбы США сами устроили как и создают проекты типа Аль -Каиды и тд. для т.с. определения своей внешней политики, неужели это правда?
Ответить
Ответить
слава богу, шо не от бешеной масковкой орды!
Ответить
Ответить
Ответить