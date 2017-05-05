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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1763) Россия (70311) США (12488) Донбасс (14445) минские соглашения (2122) нормандская четверка (352)

 Мир в Украине в большей мере зависит от позиции США. Америка имеет влияние на РФ и с ней никто не шутит, - Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма считает, что установление мира на Донбассе в значительной степени зависит от США и президента Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в Нежине в пятницу.

"На мой взгляд, в большей мере зависит от позиции Соединенных Штатов Америки, от президента США Дональда Трампа. Это сегодня главная страна, которая имеет существенное влияние на позицию Российской Федерации. А потом - с Америкой никто же не шутит, с ними надо разговаривать на "Вы". Поэтому мы также надеемся, с учетом тех последних заявлений Трампа и его команды, что они больше внимания должны уделять проблеме, которая есть в Украине. Давайте ждать", - сказал Кучма, отвечая на вопрос о том, когда Украине ждать мира и как его приблизить.

По его мнению, Европейский Союз и США могут "реализовать всё, что они могут сделать в этой ситуации, а они могут заставить Россию пойти путем мирного разрешения этой проблемы, потому что мы наедине эту проблему не решим".

Говоря о возможности изменить "нормандский формат", Кучма заметил: "Нужно переждать завершение выборов во Франции. Нужно, чтобы тот же Европейский Союз … имел четкую понятную позицию по войне в Украине. Не добавлять кого-то в этот (нормандский) формат, от этого ничего не изменится".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для встречи лидеров "нормандской четверки": Ситуация в реализации "Минска" плачевная

"Для того чтобы расширить, надо иметь согласие всех участников. Как там говорят: "А Баба-Яга против". Так что надо прекратить все разговоры о смене форматов и т.д., надо работать в том формате", - добавил он.

При этом представитель Украины в ТКГ убежден, что Франция после выборов займет более "жесткую политику".

"Надо, чтобы параллельным курсом они шли и давили (Франция и Германия. - Ред.), в том числе на Россию, и работали в этом самом "минском формате", - полагает Л.Кучма.

Он также убежден, что в разрешении ситуации на Донбассе "всё зависит от одного человека - от Путина, а он ведет одну и ту же политику".
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в 2003 году чивакуню не надо было премьером делать,рыжий таракан - умничает теперь
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Та оно, как в том анекдоте про черепах, только дверь приоткрыло, а Чивокуня как ломанулся!
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Заради того щоб контролювати мільйони російських дикунів на безкрайніх просторах РФ за допомоги потужної центральної влади в РФ і не розповсюджувати ядерну зброю в КНДР та інші хуові регіони, Америка погодиться на будь які поступки і навіть дозволить путіну воювати в Україні. Сьогодні Америка саме дозволяє путіну гратись в війну в Україні і підтримує його інтерес до цієї війни, тим що не дає Україні ні зброї ні грошей. Якби США дали Україні зброю, ми б вже доходили до Москви за три роки, але США не хоче розвалу Росії і є насправді найбільшим гарантом цілісності РФ, бо Америці дуже зручно тримати російських дебілів за порєбріком під контролем місцевого жорстокого маніяка. Нікому не потрібні мільйони голодних росіян які будуть збиватись в банди і нападати на Казахстан та Азербайджан, де США розробляють нафту, газ та інші корисні копалини, і в самій Росії ще достатньо корисних копалин, які США не проти видобувати і продавати! Тому США буде завжди захищати цілісність Росії і якщо потрібно то виступить на стороні путіна, як це було за часів Обамки.
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Так футболка в слепом трасте. Он ей не распоряжается же! Неувиновен.
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Малолетний недоумок. В армию его надо.,быстро научат родину любить, если родители не научили.
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Марина -киевлянка. И даже в молодости работала на строительстве поликлиники завода Арсенал.
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а как же на кого то надейся, но и сам не плошай. Ждать помощи ото всюду....ждать, ждать
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СЕНАТОР РФ: КОНТРОЛЬ США НАД ПОРТАМИ ПРИМОРЬЯ РАВНОЗНАЧЕН ОБЪЯВЛЕНИЮ ВОЙНЫ
Глава комитета Совета Федерации Госдумы РФ по международным делам Константин Косачев считает американский законопроект об усилении санкций по КНДР и введение США контроля за российскими портами на Дальнем Востоке равносильным объявлению войны.Мир в Украине в большей мере зависит от позиции США. Америка имеет влияние на РФ и с ней никто не шутит, - Кучма - Цензор.НЕТ 5325
Об этом сообщает РИА Новости.
«Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», - сказал Косачев.
По словам российского сенатора, «этот законопроект не соответствует международному праву».
В новом законопроекте США по КНДР, Косачев увидел попытку «утвердить верховенство собственного (США- ред.) законодательства над международным».
«Что и является в целом главной угрозой международному праву и главной проблемой современных международных отношений», - сказал сенатор.
Ранее Конгресс США одобрил введение новых ограничений в отношении Северной Кореи. Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, которые ограничивают торговлю КНДР с другими странами. Решения Совбеза запрещают поставку в страну вооружений, авиации, ракетных, ядерных и других технологий.
Документ, принятый Конгрессом, в частности, предусматривает возможный контроль над российскими портами на Дальнем Востоке. Законопроект еще предстоит утвердить Сенату, после чего его должен подписать президент.
В контексте выполнения санкций против КНДР администрация США может взять под особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино. Такая норма содержится в законопроекте, принятом 4 мая палатой представителей конгресса США.
ИСТОЧНИК InfoResist
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Да как раз нужно добавить в "нормандский" формат подписантов Будапештского меморандума - США и Англию.
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где то в 1998 году владелец одной крупной компании ( они построили первый небоскреб на Круглоуниверситетсткой) матерился по поводу СДПУо , шо мильоны заплатили а в проходной список депутатов не попали.
Таков бизнес партий. А порох прошел.
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Логично, очень многое от Трампа зависит, особенно цена на нефть. Только удастся провести через Конгрес, законы о массовой добыче американской нефти, пипец рашкиной экономике стремительно приблизится...Как при Рейгане...
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Боря, а цена на нефть - уже тронулась...и - не вверх, если что...
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Дайте ему Будапештский меморандум - будет им от москалей отмахиваться.
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Пора вже нашим держимордам зрозуміти що - мир, спокій, самостійність УКРАЇНИ залежить тільки від самих УКРАЇНЦІВ (в першу чергу наших солдатів, волонтерів і нарешті від простих громадян).
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На США надеется...
А сам в Минске что делает?
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Когда это убожество уже заткнется навсегда? Сначала деребанил страну сам, потом вместе с Пинчуком. А сегодня каждой новой власти готов лизать зад, что оставили награбленное и не пришлось отвечать за Гонгадзе.
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В Антарктиде появилась еще одна гигантская трещина. Она появилась в шельфовом леднике Ларсена С, которая располагается в 10 километрах от основного разлома, который был в первые обнаружен в декабре 2016. Как сообщает издание Gizmodo, новая трещина может отколоть ледник полностью. Трещина была обнаружена со спутника на снимках, сделанных 1 мая. Общая длина трещины на данный момент уже составляет 160 километров.
Мир в Украине в большей мере зависит от позиции США. Америка имеет влияние на РФ и с ней никто не шутит, - Кучма - Цензор.НЕТ 5273
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ТЕПЛЕЕТ, одним словом...климат меняется, и это - печально!
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Нюнюню....Кучманоїде, не відволікай увагу від бариг!!!!

[Не задирайте Трампа - чревато! » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/18559-ne-zadirayte-trampa-chrevato.html
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До чего же, россияне, неблагодарный народ. Американцы семьдесят лет назад помогли им победить Гитлера, потом тридцать лет назад нашли их под забором пьяных, обос-санных и нищих. Обогрели, почистили, подлечили, накормили ножками-Буша, напоили колой... Очухались, привстали с колен и - "весь мир в труху"... "радиоактивный пепел"... Нет, ну совесть у них какая-то есть?!
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Так у них же на месте совести лишняя хромосома выросла.🙂
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да, с Америкой никто не шутит, 11 сентября 2001 года.
хотя говорят что это спецслужбы США сами устроили как и создают проекты типа Аль -Каиды и тд. для т.с. определения своей внешней политики, неужели это правда?
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Говорят и Украина сама себе устроила гражданскую войну. Много чего говорят. И кто же этот таинственный "говорильщик"? Пальцем указывать не будем.
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думаю, шо от позиции США вообще всё в мире щас зависит.
слава богу, шо не от бешеной масковкой орды!
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Кучма педераст. Чеченцы не только добились мира от России, но и заставили Россию платить им многомиллиардные долларовые контрибуции. А с такими гавнокомандующими, что есть в Украине, какой может быть мир, если у нас с Россией даже войны нету?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМир в Украине в большей мере зависит от позиции США. Америка имеет влияние на РФ и с ней никто не шутит, - Кучма
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