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Все про:мусор (347) пожар (3185) Харьков (4210) ГСЧС (993)

 Под Харьковом полностью потушили пожар на мусорном полигоне

Пострадавших нет, сгорело несколько сотен квадратных метров отходов.

Спасатели полностью потушили пожар на территории предприятия ООО "Мусороперерабатывающий завод" под Харьковом. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на свалке под Харьковом: горит 700 кв. метров мусора. ФОТО

Пожар был полностью ликвидирован в 15:11.

"На месте происшествия работало 5 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ГосЧС, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода. Проводились работы по рекультивации мусора и его проливания", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.

О причинах возгорания не сообщается.
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причем мэр к территории ООО "мусоропер. завод"?
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Ты это у Садового спроси - "причем мэр к ...". Андрюха тебе много чего расскажет.
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Повністю загасити займання сміття неможливо, воно буде тліти ще місяці, поки не підуть потужні дощі восени. Тому звалище треба закривати!
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Гепе кто-то каку весомую подкладывает.
Но, вы не думайте - это не политические противники.
Скорее всего, дружки-бандиты...
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http://www.kp.md/daily/26675/3697863/
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Молодцы молдоване !!!
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Ура-а-а-а........................ слава рятувальникам які погасили цю пожежу!!!
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А сезон пожаров на полигонах ТБО только начинается, между прочим. Вся надежда - на дожди, обильные и частые. На власти - центральные и местные, надежды лично у меня - нет!!! Хотя ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ - ЗОЛОТОЕ ДНО!!! Но власть в Украине - вопрос особый!!!
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раньше, шобы переизбрать мера - папередника нужно было пристрелить, или поймать на всех десяти грехах одновременно.
щас, достаточно подпалить городскую свалку и при этом запретить тому же меру утилизировать отходы где то ещё. и бинго! делай с городской громадой шо хочешь!
это новые полит технологии от порошеко, я так понимаю.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Харьковом полностью потушили пожар на мусорном полигоне
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