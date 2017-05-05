 Под Харьковом полностью потушили пожар на мусорном полигоне

Спасатели полностью потушили пожар на территории предприятия ООО "Мусороперерабатывающий завод" под Харьковом. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Пожар был полностью ликвидирован в 15:11.
"На месте происшествия работало 5 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ГосЧС, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода. Проводились работы по рекультивации мусора и его проливания", - говорится в сообщении.
В результате пожара никто не пострадал.
О причинах возгорания не сообщается.
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Но, вы не думайте - это не политические противники.
Скорее всего, дружки-бандиты...
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Молодцы молдоване !!!
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щас, достаточно подпалить городскую свалку и при этом запретить тому же меру утилизировать отходы где то ещё. и бинго! делай с городской громадой шо хочешь!
это новые полит технологии от порошеко, я так понимаю.
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