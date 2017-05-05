 На базе факультета Харьковского политеха может быть создан институт подготовки офицеров танковых подразделений, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Глава оборонного ведомства осмотрел учебные корпуса факультета, лаборатории для курсантов, а также ознакомился с новейшими средствами обучения: классами, которые оборудованы специальными тренажерами отечественного производства, посетил недавно отстроенные ангары с техникой для подготовки специалистов по РХБ защиты.
"Я был приятно удивлен после осмотра материально-технической базы факультета. Только за последний год здесь действительно многое сделано нового и это очень положительно. Сегодня танковые подразделения играют важную роль в обороноспособности нашей страны. И сегодня я проведу совещание, в котором примут участие руководители ведущих харьковских вузов, мы должны совместно принять решение о создании на базе факультета - института. Уверен, что эта идея найдет поддержку", - подчеркнул Полторак.
"Харьков является давней столицей танкостроения, здесь есть полноценная материально-техническая база для подготовки офицеров. Сейчас нам нужны патриотические и мотивированные бойцы и высокопрофессиональные экипажи боевых машин", - отметил во время общения с представителями СМИ Степан Полторак.
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что-то готовят авиа.
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