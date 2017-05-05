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 Политика Украины
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 На базе факультета Харьковского политеха может быть создан институт подготовки офицеров танковых подразделений, - Полторак

Сегодня, 5 мая, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак посетил факультет Военной подготовки Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" и проверил состояние материально-технической и учебной базы учебного заведения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава оборонного ведомства осмотрел учебные корпуса факультета, лаборатории для курсантов, а также ознакомился с новейшими средствами обучения: классами, которые оборудованы специальными тренажерами отечественного производства, посетил недавно отстроенные ангары с техникой для подготовки специалистов по РХБ защиты.

"Я был приятно удивлен после осмотра материально-технической базы факультета. Только за последний год здесь действительно многое сделано нового и это очень положительно. Сегодня танковые подразделения играют важную роль в обороноспособности нашей страны. И сегодня я проведу совещание, в котором примут участие руководители ведущих харьковских вузов, мы должны совместно принять решение о создании на базе факультета - института. Уверен, что эта идея найдет поддержку", - подчеркнул Полторак.

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"Харьков является давней столицей танкостроения, здесь есть полноценная материально-техническая база для подготовки офицеров. Сейчас нам нужны патриотические и мотивированные бойцы и высокопрофессиональные экипажи боевых машин", - отметил во время общения с представителями СМИ Степан Полторак.
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Всі військові навчальні заклади мають бути на Західній Україні, щоб менше було вати в офіцерах! Бандерівці за роки навчання вишколять справжніх українських офіцерів, а не проросійське лайно, яке буде кидати зброю та здаватись в полон! Тільки завдяки тому що позакривали всі сператистські військові інститути в регіонах і лишили тільки Львівський військовий інститут, тільки завдяки цьому ми відстояли Україну! Були б в нас молодші офіцери ватниками, ми б програли ще в перші дні!
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Це дуже добре....................... бажаючих пройти таку підготовку - безліч............
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А подонки,коих немало водится в Харьковско области,не должны нас смущать!
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А Харьковское танковое командное уже умерло?
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Как и Киевское танко - техническое, Киевское общевойсковое, КВИРТУ, Киевское связи им. Калинина и т.д. Сухопутникиов свели во Львов- бывшее политическое - военкоры, нач. клуба и пр. шваль. В Хмельницком переделали авто на пограничников, а что в Сумах и Полтаве , Одессе, Чернигов , Каменце - не знаю. В Житомире что-то осталось. В Харькове и Василькове

что-то готовят авиа.
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В Полтаве ПВОшников давно прикончили, связисты вроде гражданский с какой то там кафедрой?
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"специалистов по РХБ защиты" - а это как? Чисто языково?
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Леша, спасибо, конечно, но так - не пишут. Я, кстати, еще в солдатское время в СА был, в том числе - химик-разведчик. ВПХР штука тяжелая, если бегать много и часто. Зато была возможность иногда сачкануть - я впереди, рота - сзади, бежим утречком - справа вспышка, дым! "Рота, плащ - в рукава, чулки-перчатки - надеть, газы"! Все - в ОЗК, а я стою, балдею. Ротный: Ты чего без ОЗК? А ветер - на вас, меня - не задевает, я же типа проверил!!! Ротный кулак показывает, я ржу...есть что вспомнить...
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Ну да.в Луганске уже патронный прое али,в Донецке кольчуги и все равно с упертостью Баранов все тулят ближе к границе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа базе факультета Харьковского политеха может быть создан институт подготовки офицеров танковых подразделений, - Полторак
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