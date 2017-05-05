 "Помощи Америки не было и не планируется", - командующий НГУ о финансировании "Азова" из США

Подразделение специального назначения "Азов", которое входит в состав Национальной гвардии Украины, не получал финансирование от Соединенных штатов Америки (США), сообщил командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Из официальных источников США в виде материальной или денежной помощи спецподразделению "Азов" не поступало. На сегодняшний день целенаправленного выделения на какое-то подразделение нет. Целевая помощь на вопросы связи и по логистике, но перераспределение имущества Соединенных штатов в подразделение "Азов" не предполагалось", - сообщил Аллеров.
По его информации, бойцы "Азова" не принимали участия в тренировках, которые проводили для украинских военных бойцы Национальной гвардии или других подразделений вооруженных сил США, и не сотрудничали с американскими инструкторами.
"Помощи Америки не было и не планируется", - заявил Аллеров.
В проекте закона о американской военной помощи для армий мира, отдельный параграф посвящен недопустимости любой поддержки батальона "Азов", как его называют в Конгрессе США. Впервые это требование появилась в 2015 году по инициативе конгрессменов Джона Коньерса и Теда Його. В январе 2016 года американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Пентагон вычеркнул этот пункт из документа. Однако в этом году этот параграф снова присутствует в документе.
2002 17
Безопасность на Евровидении будут обеспечивать 16 тысяч человек, - под Киевом прошли масштабные учения. ФОТОрепортаж(40)
"Российский оккупант больше всего боится добровольческих батальонов", - Аваков, Князев и Аллеров наградили бойцов добробатов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(108)
Если требования полиции откажутся выполнять - мы, как силовая составляющая, будем вынуждены это сделать, - Аллеров о деблокировании Донбасса Нацгвардией(418)
Будем уничтожать всех преступников, мешающих суверенитету нашей страны, - Аллеров о зачистке освобожденного Донбасса(82)
Дочка нового керівника Нацгвардії проживає у Москві. ФОТО(15)
"Группы противника заходили в Дебальцево с трех сторон. Это были российские военные с опознавательными знаками ВСУ", - Князев и Фацевич о боях на Донбассе. ВИДЕО(54)
У Нацгвардии не было ничего, и мы все начинали поставлять с нуля, но это мизер от наших потребностей, - Аллеров(30)
Ответить
Ответить
Ответить
И какие вопросы? Ваши деньги не используются для "Азова". Я бы, будь как-то причастен к этому процессу, так бы и поступил. Ибо нехрен каким-то прикацапленным двум дегенератам искать каких-то нацистов, где их нет и в помине.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Крысы погрызли
Ответить
Ответить