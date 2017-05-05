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 Политика Украины
  2002  17
Все про:США (12488) финансирование (1192) Национальная гвардия (1158) Азов (194) Аллеров (61)

 "Помощи Америки не было и не планируется", - командующий НГУ о финансировании "Азова" из США

Командующий Нацгвардии пояснил, что полк "Азов" не финансировался из США.

Подразделение специального назначения "Азов", которое входит в состав Национальной гвардии Украины, не получал финансирование от Соединенных штатов Америки (США), сообщил командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Из официальных источников США в виде материальной или денежной помощи спецподразделению "Азов" не поступало. На сегодняшний день целенаправленного выделения на какое-то подразделение нет. Целевая помощь на вопросы связи и по логистике, но перераспределение имущества Соединенных штатов в подразделение "Азов" не предполагалось", - сообщил Аллеров.

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По его информации, бойцы "Азова" не принимали участия в тренировках, которые проводили для украинских военных бойцы Национальной гвардии или других подразделений вооруженных сил США, и не сотрудничали с американскими инструкторами.

"Помощи Америки не было и не планируется", - заявил Аллеров.

В проекте закона о американской военной помощи для армий мира, отдельный параграф посвящен недопустимости любой поддержки батальона "Азов", как его называют в Конгрессе США. Впервые это требование появилась в 2015 году по инициативе конгрессменов Джона Коньерса и Теда Його. В январе 2016 года американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Пентагон вычеркнул этот пункт из документа. Однако в этом году этот параграф снова присутствует в документе.
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Если потратить выделенные деньги на батальон , допустим "Донбасс", то деньги, которые планировались на "Донбасс" можно потратить на "Азов".

И какие вопросы? Ваши деньги не используются для "Азова". Я бы, будь как-то причастен к этому процессу, так бы и поступил. Ибо нехрен каким-то прикацапленным двум дегенератам искать каких-то нацистов, где их нет и в помине.
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а зачем и перед кем они оправдываются?... не перед свинособаками же....
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Справа не у фінансуванні, а у визнанні "Азова" - чи то фашистами, чи то не гідними такого фінансування........
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главное что вас не иначе как свинособаками и не назовешь....)
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Скажіть тільки фас на ватособак і народ сам озброїть Азов до зубів щоб знищити рузьке бидло.
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Америка не хочет финансировать частную армию Рюкзакова? ай-ай-ай....
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Думаю если для "Азов" нужна будет помощ - то народ поможет.Во всем мире патриоты,только доходит дело до Украины все кричат что это национализм.
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Значит деньги которые перечисляли до адресата не дошли

Крысы погрызли

"Помощи Америки не было и не планируется", - командующий НГУ о финансировании "Азова" из США - Цензор.НЕТ 2401
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А кто читал, что это именно про Азов? Теперь суки т епловизорные к всем добробатам лепить будут. А может это про тех,что сейчас в городах ригошоколадных охраняет? (Там их в 10 раз больше, чем на войне).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Помощи Америки не было и не планируется", - командующий НГУ о финансировании "Азова" из США
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