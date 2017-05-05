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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10210) пенсионеры (586) соцвыплаты (433) Донбасс (14445) Розенко (481)

 Украина не отказывается от своих соцобязательств перед жителями оккупированных территорий, - Розенко

Утверждение о том, что Украина отказывается от своих социальных обязательств перед жителями временно оккупированных территорий, не соответствуют действительности и навязываются кремлевской пропагандой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом в эфире телеканала одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Украина не отказывается от своих социальных обязательств перед жителями оккупированных территорий. Утверждение о том, что Украина отказывается от своих социальных обязательств, навязываются российской пропагандой и рупорами Путина", - сказал он.

Розенко подчеркнул, что Украина не прекратила выполнять свои социальные обязательства перед пенсионерами и теми людьми, которые нуждаются в социальной помощи на оккупированных территориях.

"Именно вследствие агрессии России, именно из-за действий тех "орков", которые захватили часть Донецкой и Луганской областей, мы не имеем физической возможности выполнять свои обязательства перед людьми, которые там остались", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфискованные у Януковича деньги пойдут на развитие инфраструктуры в регионах и социальную защиту участников АТО, - Розенко

"На тех территориях сегодня социальная и гуманитарная катастрофа. Но полную ответственность за эти катастрофические социальные и гуманитарные последствия несет Россия и те бандиты, которые сегодня контролируют те территории", - подчеркнул вице-премьер.

"Мы можем гарантировать выполнение всех обязательств перед людьми, которые остались жить на оккупированных территориях, только тогда, когда будут в полном объеме выполнены Минские соглашения, восстановлена территориальная целостность Украины, когда там заработают органы украинской государственной власти. Безусловно, мы не оставим людей наедине с проблемами и все свои обязательства выполним", - отметил Розенко.

Вице-премьер-министр также отметил, что сегодня государство в полном объеме выполняет свои обязательства перед теми людьми, которые переезжают на постоянное место жительства на подконтрольную украинской власти территорию.

"Те, кто переехал, получают сегодня от государства и надлежащий уровень соцпомощи, и пенсионные выплаты, и помощь от местной власти на решение своих проблем", - сказал он.
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А я до сьогоднішнього дня вважав, що утримання окупованих територій є обов'язком окупанта.. Мабуть помилявся.
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А шо, территории уже признаны барыжной властью оккупированными? Когда?
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В частности Крым признан временно оккупированным.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892)


Це підійде для підтвердження факта юридичного визнання?
Га, троляко?
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Не подойдет.

Тут про "забезпечення прав і свобод", а не про "визнання Російскої федерації стороною, розпочавшою війну та окупувавшою теріторії України."

Зрозумів різницю, Стецько?
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А ти Закон почитай, коли зрозумієш, про що там, троляко.
PS Нема на тебе Стецько та її чоловіка...
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під час позову в ООН суд ООн вказав Україні на те, що в українському законодавстві нема законів, що визнають що території окуповані кацапстаном. наведи статті з закону, на якій ти посилаєшся, статтю про те, що ці території визнані Україною окупованими саме кацапстаном.
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Було питання про визнання наявності окупованих територій, я на нього й відповідав.
Чи тобі по зміні не передали?
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А мне первое,что бросилось в глаза,так это почему жители оккупированных территорий,а не граждане Украины оккупированных территорий?Там ведь уже с паспортами ДНР и ЛНР живут жители уже и буряты и кто угодно.Так что ,если они переселятся к нам,мы и им пенсии платить будем?Всё занимаются словоблудием,а Розенко в первых рядах.Да и вообще,если голосовал на референдуму по отделению от Украины,то мы ему ничего не должны ни той территории и ни на этой,если успел переметнутся сюда.Списки референдума вроде бы не засекречены.Это на заметку СБУ и Розенко
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Не путайте Граждан и население.
Мы (Украина) им вообще ничего не должны.
У них есть три варианта:
1 Они самостоятельные и обеспечивают себя сами (в том числе пенсии, зарплату бюджетникам и т.д.)
2. Они - часть роSSии и их обеспечивает эта самая роSSия (если она согласится их признать своей частью)
3. Они признают свои ошибки и на карачках ползут к Украине и кланяются с поклонами и просьбами навести в лугандоне порядок и восстановить украинскую юрисдикцию на этих территориях (со всеми вытекающими последствиями - судами над сепаратистами, террористами и их пособниками, лишением украинского гражданства тех, кто принял гражданство других признанных мировым сообществом стран и т.д.) А Украина, после восстановления Конституционного порядка, выплачивает пенсии, содержит бюджетников и т.д.
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Ви знаєте про Женевську конвенцію, а розенки - ні.
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залишилась дрібниця - нрияняти закон, за яким ці території будуть окуповані саме кацапстаном.
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окрім цієї ще багато "дрібниць" залишилося.
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так тамжынашилюди - бамбасны онижыдети. и все торговые партнеры шыкаладного глаза
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Какое отношение минские соглашения имеют к территориальной целостности Украины? - они наоборот закрепляют особый статус орко-территорий, в связи с чем шоколадная задница пообещала принять соотвествующие изменения в Конституцию. Потому что для шоколадной задницы имеет ценность только одно в этой жизни - личный гешефт, и ему пох с кем рубить капусту и на чем (хоть с путиным на смертях, хоть с ахметовым на украинцах).
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Та стопудов! Вам проще своих пенсов и бюджеников непомерными тарифами заморить. Благо, лохопипл молча стоит в стойле и боится, шо "путин нападе"
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стопудов! - так кажуть москалі. У мене ніколи не було сумнівів хто ти...
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Розенко - проведите на оккупированных территория пенсионную реформу поднимите пенсионный возраст до 90 лет... фото такой фокус чпокус
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Провести эксперимент "по внедрению новых социальных стандартов".
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Типа пилотный проэкт пенсионной реформы И инвалидикам пенсию не выдавать Без мед комиссии на нашей територии Вот ето было бы дело
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мойша "розенко" , ты сцуко за всю Украину не расписывайся
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За оккупированные территории ответственность несет ОККУПАНТ.
Подарите Розенко с товарищами текст Женевской конвенции. Пусть изучает
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Так они ж де юре не оккупированы, у нас не война а АТО, воюют с нами не кацапские оккупанты с примкнувшими к ним коллаборантами из местных, а какие-то неопознанные боевики-террористы ну и тэ дэ и тэ пэ. Женевскую конвенцию к такому случаю не приложишь.
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Ну так и пенсии и проч. социальные выплаты пусть тоже "де юре" получают! А также воду и электроэнергию. За денежки, хотя бы юридические...
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Де юре
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892)

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За окуповані території відповідає ОККУПАНТ
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В тому то і справа, що приложиш, але вся відповідальність за таких (відсутність агресії, окупації і навіть терористичних організацій) по ній лежить на Україні, яка до того ж веде війну з власним (вся та наркоманська, бурятська, чеченська, осетинська... і хз ще яка мерзота) народом... - тому відмова годувати Даумбац буде порушенням одразу двох Женевських Конвенцій з відповідними... (якщо США і ЄС з кінцями забють на той звіринець) наслідками, серед яких обовязкова втрата державності (де факто її немає з літа 2014 року) Україною далеко не найгірше - десь так)))
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СвЫня правильные вещи говорит , - когда будет Украинская власть на этих территориях , тогда и будут соц.выплаты. А пока - сосите хер, попутно пасите баранов и коз, рахиты окозлявленные.
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Говорить о соцобязательствах перед жителями оккупированных территорий можно только после их освобождения, неужели это непонятно?
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Это надо доносить до них. Может с дронов листовки раскидать?
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Розенко, ти не відмовляєшся - ти й годуй їх. А я відмовився від утримання їх ще у грудні 2013 року. І від утримання таких як ти теж відмовився.
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"Именно вследствие агрессии России, именно из-за действий тех "орков", которые захватили часть Донецкой и Луганской областей, мы не имеем физической возможности выполнять свои обязательства перед людьми, которые там остались", - отметил он.


Там за малым исключением само население этой территории орки, иначе агрессия России там бы не прошла. Значит презирать украинскую власть на Донбассе будут еще больше, за такое поведение она другого отношения не заслуживает.
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Захарченко и Плотницкому соц. выплаты тоже начисляет? суки вы, сепары за 1000 кубов газа 800 гривен платят и за свет 36,3 коп.
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у своих захерасов пусть выплаты просят.
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Хто? Розенко?

Та Розенко с подельниками на этих соцвыплатах бабло миллиардами стрижет.

А пересічні, с которых и стригут и надаивают во все дыхательные и пихательные, а они продолжают стойко отстегивать налоги Розенке - таки да, лохи.
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Прально, і кожному бойовику - талони на молоко.)))
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Вот ВЫ МНЕ ОБЪЯСНИТЕ: ВОЙНЫ В УКРАИНЕ - НЕТ И НЕ БЫЛО, А ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ - ЕСТЬ!!! Как так?
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Ето гибридный ответ Розенки на гибридную агрессию проклятого Путлера.
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И не говори...гибриды...химеры... хорошо, я как-то в молодости генетику учил, а то бы - крыша точно отъехала...
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Сергею: Ну, ТУка много чего говорит - и его с удовольствием цитируют по раша-ТВ!!! Видел лично и не раз.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892)

Читай, коли володієш українською...
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Ну й що вичитав? Що нема тимчасово окупованої території?
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Не бывает оккупации - без войны!!! Это - украинское ноу-хау!!! А причина - проста - при войне кое-кто не сможет вести гешефты с россией!!! Так что не втирай мне здесь.
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Саид, тебе - в последний раз: Я СЛЫШАЛ И ПРО "СЛЕГКА БЕРЕМЕННУЮ ДЕВУШКУ". Успокойся, здесь люди взрослые.
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Та бачу, що тролі "взрослые", і ще до того ж "писатели, а не читатели".
Для таких і повторюю з виділенням частини тексту.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892)

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так, маладєц, заголовок зумів прочитати. а тепер наведи витяг з того закону, де сказано - хто саме є окупантом. я пішов за попкорном.
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Наведи цитату, де обговорювалося питання про те хто саме є окупантом
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Все верно, только этого "кое кого" больше одного рыла.
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К сожалению - да!!! Много их...но прорвемся! Я - надеюсь.
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витяг з того закону в якому говориться - окупант козломордія у студію пліз.
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Интересно, а Паша читает хоть немного что пишут об этом жители Украины?Или это тоже пропаганда и рупоры.Ведь три года страна бесплатно гонит воду,газ и электричество.
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Давай свиня. Списуй борги колаборантам за останні три роки за електроенергію, воду та опалення. Давайте підвищені пенсії і грошові надбавки бабкам які під українські танки пригали в 2014 і кричали Расія спасі сука блядь ат фашістав накуй. А потім Порох кричить, що Україна воює з РФ) Причому Порох це заливаеє у вуху не тільки європейцям та американцям, але і українцям, які утримують на собі ОДРЛО, віддають останнє за комунальні послуги та терплять підвищення цін на паливо, газ та продукти. А те ОРДЛО накуй українців посилає, вбиває і сміється з тупих хохлів. Пітараси шоколадні. Зате безвіз будет скоро. Перемога!
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Потрясающе! Оккупант отказывается от обязательств а те, у кого эту территорию отобрали- берут на себя обязательства помочь оккупанту ее содержать. Ну разве не дебилы украинцы после этого!!. Как такую страну можно уважать!?. А может пусть те, кто берет эти обязательства и платят из своего кармана. Почему те, дети которых гибнут от оккупантов, должны содержать убийц.
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Перефразую трохи цитату Петра - " Якщо не буде Україна виплачуват пенсії - вони підуть в обдрочєніє"..
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Это замануха ,при фашистской Германии украинцы тоже меньше страдали, а потом тех кто меньше сталин отправлял в Гулаг, а жуков просто использовал таких жителей Украины для "массовок"
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Московская Орда просто прячется за населением Украины, а Ахметов население подкармливает.
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[Генетики вважають, що українці та росіяни не є "братніми народами"]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1490827588-genetiki-vvazhayut-shcho-ukrayintsi-ta-rosiyani-ne-e-bratnimi.html
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я давно писал о том что русня это дикие североазиатские монголоиды, и их вообще нельзя причислять к человеческому виду.
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"На тех территориях сегодня социальная и гуманитарная катастрофа. Но полную ответственность за эти катастрофические социальные и гуманитарные последствия несет Россия и те бандиты, которые сегодня контролируют те территории", - подчеркнул вице-премьер.

О, Розенко,щось гарне сказав,нарештi
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У розенко жировые клетки победили клетки мозга. Заявления типа "Украина НЕ прекратила выполнять..." и "мы НЕ ИМЕЕМ возможности выполнять..." говорят о том, что он больше дружит с пузом, чем с головой.
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А зря. Товаришч сталин на оккупированные территории социальную и гумманитарную помощь слал токо партизанам. Ну и что. После изгнания немцев с теми кто были на их стороне, что с ними стало. Как биои решены проблемы судет, силезии, пруссии. Так что лепет нашиз властей о отдалении лугандона, то маячня.
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А ОРДЛО должно выполнять свои социальные обязательства перед жителями на неокупированной территории? Почему такая тупая односторонность?

Вот давайте проведем такой мысленный эксперимент. Надеюсь он никого не покоробит, потому что мысленный.
Предположим, что ОРДЛО в свое время захватило не только те территории, на которых сейчас находится, но еще и днепропетровскую обл. Будучи в такой более обширной конфигурации, жители этой гипотетической ОРДЛО по мнению наших правителей имели бы право на социальные выплаты со стороны Украины? Наверное да.
Продолжим эксперимент. Отнимем у Украины еще запорожскую область, то есть уменьшим размеры Украины и добавим ее в ОРДЛО. Вопрос прежний. Должна ли Украина теперь меньших размеров выплачивать социальные деньги жителям теперь еще большей ОРДЛО? Господа розенки несомненно бы дали утвердительный ответ.
Далее, продолжим мысленно последовательно отторгать область за областью от Украины и присоединять к ОРДЛО до тех пор пока Украина не останется в пределах киевской области. Вопрос прежний. Должна ли Украина размером с киевскую область платить социальную дань за счет жителей киевской области всем нуждающимся ОРДЛО, которых теперь десяток миллионов. Пришли к абсурду. Может будучи в таком урезанном виде розенко наконец завопит, - нет, хватит, с какой стати.
Возникает дополнительный вопрос. Существует ли в данном мысленном эксперименте предел количества отторгаемых и передаваемых областей, когда розенко изменит свое мнение?
Так может быть этот предел уже реально наступил? Хватит Украине за счет ее небогатых граждан кормить это ОРДЛО и в нынешних размерах? Может пусть ОРДЛО кормит жителей Украины?
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совсем жиром заплыл.Соцобязательства это не социальные, а социалистические обязательства, спроси у родителей.
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Всякие местные "громады",
которые пойдут на поводу врагов Украины, с тем, чтобы стать "независимыми"
иждивенцами... Должны понимать, что они будут полностью отрезаны от Украины до
тех пор, пока Украина, окрепнув и избавившись от предателей и коррупционеров у
власти, не восстановит свою территориальную целостность... Предатели, надеющиеся на дармовую похлебку
от оккупанта, должны быть прокляты и изолированы полностью…
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Кто то на соседней ветке мудро высказался,хоть и нецензурно:"Не жили богато,то нехуй и начинать...чирикать."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не отказывается от своих соцобязательств перед жителями оккупированных территорий, - Розенко
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