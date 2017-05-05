 Украина не отказывается от своих соцобязательств перед жителями оккупированных территорий, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом в эфире телеканала одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Украина не отказывается от своих социальных обязательств перед жителями оккупированных территорий. Утверждение о том, что Украина отказывается от своих социальных обязательств, навязываются российской пропагандой и рупорами Путина", - сказал он.
Розенко подчеркнул, что Украина не прекратила выполнять свои социальные обязательства перед пенсионерами и теми людьми, которые нуждаются в социальной помощи на оккупированных территориях.
"Именно вследствие агрессии России, именно из-за действий тех "орков", которые захватили часть Донецкой и Луганской областей, мы не имеем физической возможности выполнять свои обязательства перед людьми, которые там остались", - отметил он.
"На тех территориях сегодня социальная и гуманитарная катастрофа. Но полную ответственность за эти катастрофические социальные и гуманитарные последствия несет Россия и те бандиты, которые сегодня контролируют те территории", - подчеркнул вице-премьер.
"Мы можем гарантировать выполнение всех обязательств перед людьми, которые остались жить на оккупированных территориях, только тогда, когда будут в полном объеме выполнены Минские соглашения, восстановлена территориальная целостность Украины, когда там заработают органы украинской государственной власти. Безусловно, мы не оставим людей наедине с проблемами и все свои обязательства выполним", - отметил Розенко.
Вице-премьер-министр также отметил, что сегодня государство в полном объеме выполняет свои обязательства перед теми людьми, которые переезжают на постоянное место жительства на подконтрольную украинской власти территорию.
"Те, кто переехал, получают сегодня от государства и надлежащий уровень соцпомощи, и пенсионные выплаты, и помощь от местной власти на решение своих проблем", - сказал он.
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Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892)
Це підійде для підтвердження факта юридичного визнання?
Га, троляко?
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Тут про "забезпечення прав і свобод", а не про "визнання Російскої федерації стороною, розпочавшою війну та окупувавшою теріторії України."
Зрозумів різницю, Стецько?
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PS Нема на тебе Стецько та її чоловіка...
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Чи тобі по зміні не передали?
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Мы (Украина) им вообще ничего не должны.
У них есть три варианта:
1 Они самостоятельные и обеспечивают себя сами (в том числе пенсии, зарплату бюджетникам и т.д.)
2. Они - часть роSSии и их обеспечивает эта самая роSSия (если она согласится их признать своей частью)
3. Они признают свои ошибки и на карачках ползут к Украине и кланяются с поклонами и просьбами навести в лугандоне порядок и восстановить украинскую юрисдикцию на этих территориях (со всеми вытекающими последствиями - судами над сепаратистами, террористами и их пособниками, лишением украинского гражданства тех, кто принял гражданство других признанных мировым сообществом стран и т.д.) А Украина, после восстановления Конституционного порядка, выплачивает пенсии, содержит бюджетников и т.д.
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Подарите Розенко с товарищами текст Женевской конвенции. Пусть изучает
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892)
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Там за малым исключением само население этой территории орки, иначе агрессия России там бы не прошла. Значит презирать украинскую власть на Донбассе будут еще больше, за такое поведение она другого отношения не заслуживает.
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Та Розенко с подельниками на этих соцвыплатах бабло миллиардами стрижет.
А пересічні, с которых и стригут и надаивают во все дыхательные и пихательные, а они продолжают стойко отстегивать налоги Розенке - таки да, лохи.
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Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892)
Читай, коли володієш українською...
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Для таких і повторюю з виділенням частини тексту.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892)
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https://pbs.twimg.com/media/C5ASvfTWEAEQ9sm.jpg
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розрахунки виконав Ярослав Диковицький
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О, Розенко,щось гарне сказав,нарештi
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Вот давайте проведем такой мысленный эксперимент. Надеюсь он никого не покоробит, потому что мысленный.
Предположим, что ОРДЛО в свое время захватило не только те территории, на которых сейчас находится, но еще и днепропетровскую обл. Будучи в такой более обширной конфигурации, жители этой гипотетической ОРДЛО по мнению наших правителей имели бы право на социальные выплаты со стороны Украины? Наверное да.
Продолжим эксперимент. Отнимем у Украины еще запорожскую область, то есть уменьшим размеры Украины и добавим ее в ОРДЛО. Вопрос прежний. Должна ли Украина теперь меньших размеров выплачивать социальные деньги жителям теперь еще большей ОРДЛО? Господа розенки несомненно бы дали утвердительный ответ.
Далее, продолжим мысленно последовательно отторгать область за областью от Украины и присоединять к ОРДЛО до тех пор пока Украина не останется в пределах киевской области. Вопрос прежний. Должна ли Украина размером с киевскую область платить социальную дань за счет жителей киевской области всем нуждающимся ОРДЛО, которых теперь десяток миллионов. Пришли к абсурду. Может будучи в таком урезанном виде розенко наконец завопит, - нет, хватит, с какой стати.
Возникает дополнительный вопрос. Существует ли в данном мысленном эксперименте предел количества отторгаемых и передаваемых областей, когда розенко изменит свое мнение?
Так может быть этот предел уже реально наступил? Хватит Украине за счет ее небогатых граждан кормить это ОРДЛО и в нынешних размерах? Может пусть ОРДЛО кормит жителей Украины?
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которые пойдут на поводу врагов Украины, с тем, чтобы стать "независимыми"
иждивенцами... Должны понимать, что они будут полностью отрезаны от Украины до
тех пор, пока Украина, окрепнув и избавившись от предателей и коррупционеров у
власти, не восстановит свою территориальную целостность... Предатели, надеющиеся на дармовую похлебку
от оккупанта, должны быть прокляты и изолированы полностью…
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