 "Данные не проверенные, никаких официальных сообщений нет", - Нищук о возможных санкциях к Украине и РФ за нарушение устава Евровидения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я не могу комментировать эту ситуацию, данные не проверенные, никаких официальных сообщений нет", - сказал Нищук.
Напомним, ранее глава референс-группы "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг объяснил, что Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но они не сделала этого с Россией. Он пояснил: "С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это по-прежнему является нарушением уставов". За нарушение уставов положены санкции.
Что касается России, представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года, и это еще одно нарушение устава.
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С 1996 года такой формы не было. Чуть-чуть похожа на форму в Пекине.
1. Откуда оригинал картинки формы?
2. Какого года фотография сына Порошенко?
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Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев
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Против Украины введут санкции?
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