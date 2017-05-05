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 Политика Украины, Общество
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Все про:Евровидение (647) Министерство культуры и туризма (283) санкции (6061) Нищук (102)

 "Данные не проверенные, никаких официальных сообщений нет", - Нищук о возможных санкциях к Украине и РФ за нарушение устава Евровидения

Министр культуры Украины Евгений Нищук не комментирует ситуацию о возможном применении санкций по отношению к Украине и России за нарушение устава международного конкурса Евровидение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не могу комментировать эту ситуацию, данные не проверенные, никаких официальных сообщений нет", - сказал Нищук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организаторы Евровидения допустили введение санкций против РФ и Украины из-за нарушения устава

Напомним, ранее глава референс-группы "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг объяснил, что Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но они не сделала этого с Россией. Он пояснил: "С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это по-прежнему является нарушением уставов". За нарушение уставов положены санкции.

Что касается России, представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года, и это еще одно нарушение устава.


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После конкурса счёт получите от организаторов ...
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А какие санкции применяли к раше за недопуск Грузии?
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СОБАКА ЛАЕТ - КАРАВАН ИДЕТ. Нищуку не стоит даже обращать внимание на эти слухи, тем более их источник - известен!
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http://www.sport-express.ru/olympics/rio2016/photoreports/olimpiyskaya-forma-rossii-ot-atlanty-do-rio-1026850/

С 1996 года такой формы не было. Чуть-чуть похожа на форму в Пекине.
1. Откуда оригинал картинки формы?
2. Какого года фотография сына Порошенко?
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Да что вам "воровитые меломаны". Можно подумать, что они за нас будут штрафы платить? За ..нутых борродатых теть и грудастых дядь, нам налоги добавят!!!
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как то пох есть ета гомосятина или нет. в стране война а етим праздник . позорище
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Национальный банк Украины 11 мая вводит в оборот памятную монету, посвященную проведению 62 песенного конкурса "Евровидение 2017" в Киеве, сообщается на сайте регулятора. Монета номиналом пять гривень изготовлена из нейзильбера. На аверсе монеты размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальные слоган и логотип "Евровидения": разноцветные бусы, в центре которых располагается сине-желтое сердце

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев
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За нарушение уставов положены санкции

Против Украины введут санкции?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Данные не проверенные, никаких официальных сообщений нет", - Нищук о возможных санкциях к Украине и РФ за нарушение устава Евровидения
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