 Окончательное решение по арсеналу в Балаклее будет принято в ближайшее время, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в Харькове в пятницу.
"Окончательное решение по арсеналу будет принято в ближайшее время", - сказал Полторак.
Он отметил, что в четверг общался с местными жителями и многие, по его словам, не поддерживают идею закрытия арсенала.
Министр также заявил, что в случае сохранения арсенала будут использоваться только защищенные хранилища.
"Если база останется, то она останется только в защищенных хранилищах, где мы действительно можем обеспечить сохранность боеприпасов", - сказал Полторак.
Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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