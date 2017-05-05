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 Политика Украины, Общество
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Все про:взрыв (4037) Минобороны (5046) Харьковщина (1173) Полторак (810) Балаклея (116)

 Окончательное решение по арсеналу в Балаклее будет принято в ближайшее время, - Полторак

Решение о целесообразности сохранения 65 арсенала (в/ч 1652) в г.Балаклея Харьковской области будет принято в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в Харькове в пятницу.

"Окончательное решение по арсеналу будет принято в ближайшее время", - сказал Полторак.

Он отметил, что в четверг общался с местными жителями и многие, по его словам, не поддерживают идею закрытия арсенала.

Министр также заявил, что в случае сохранения арсенала будут использоваться только защищенные хранилища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все эксперты указывают на подрыв складов вблизи Балаклеи. Главной версией является теракт, - Полторак

"Если база останется, то она останется только в защищенных хранилищах, где мы действительно можем обеспечить сохранность боеприпасов", - сказал Полторак.

Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.


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650 долларов наличными? Богатая вдова будет скоро. Может женишся потом?
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Принятие решения зависит от жителей? Вот же дебилы...
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А рассредоточить боеприпасы с онного склада в несколько других, да в разных местах Украины, причем сделать это - еще в 2014 году - БЫЛО СЛАБО? Сколько в бывших частях СА по Украине таких мест - хорошие, защищенные, от врага подальше!!! Но нет...Вопрос лишь в одном - глупость или...
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Надо разместить этот склад в районе Конча-Заспы. Тогда сохранность и безопасность будет на высоте. А то, конечно, кто в Балаклее живёт ...
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Особливо смішно виглядає фраза про спілкування з місцевими мешканцями........
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Почему нет нигде пояснения об охране самого большого арсенала Украины , где были видеокамеры и тепловизоры? Как могла диверсионная группа подойти к хранилищу? Почему дом Полторака охраняется лучше, чем военный склад?
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что если диверсионная группа не подходила, а выходила?
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Я бы уволил всех руководящих кадров, которые причетны до сохранения этого военного склада!!!
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Какое "уволить"? Сажать надо, ущерб огромный!
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Какие могут быть даже разговоры о возможности сохранения важных военных складов в непосредственной близости от границы с Россией? Это иначе, чем саботаж, назвать нельзя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОкончательное решение по арсеналу в Балаклее будет принято в ближайшее время, - Полторак
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