 СБУ запретила въезд в Украину российской телеведущей Варнаве, - Гитлянская

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
"В марте СБУ приняла решение о запрете въезда в Украину Варнаве сроком на 5 лет", - сказала она.
Гитлянская добавила, что основаниями для запрета въезда в страну российской телеведущей стали "действия, которые противоречат интересам безопасности Украины".
Напомним, ранее на территорию Украины был запрещен въезд певице Лолите Милявской.
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