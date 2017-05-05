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Все про:запрет (1092) Россия (70311) СБУ (14150) артисты (117) Гитлянская (92)

 СБУ запретила въезд в Украину российской телеведущей Варнаве, - Гитлянская

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российской телеведущей, участнице "Comedy Woman" Екатерине Варнаве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"В марте СБУ приняла решение о запрете въезда в Украину Варнаве сроком на 5 лет", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба отказала во въезде 15 иностранцам из-за вероятного участия в провокациях для дестабилизации ситуации в стране

Гитлянская добавила, что основаниями для запрета въезда в страну российской телеведущей стали "действия, которые противоречат интересам безопасности Украины".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, ранее на территорию Украины был запрещен въезд певице Лолите Милявской.


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Чем нос с сиськами не угодил? В Крыму плясала?
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это той телеведущей которая годовалого Турчинова в эСэСовцы определила?...так ее нужно было бы впустить и распять без трусиков на проспекте С. Бандеры)
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Ти гадаєш що під трусами щось нове побачив би?
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Хто це така? Усіляке лайно в Україну преться. Нехай гастролюють по Костромі та Калугу. Ні, пруться в європейські міста.
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Простіше на Росії зніматися для російської аудиторії. Чого пертися в чужу та іншу країну для цього? Тим паче з такими труднощами.
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А я рад что вся эта русошваль в крым ездит, будет законный повод украинское постранство от них очистить.
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Вы ж посмотрите какой список длинный, эта совковая эстрада колесила по стране со своими убогими концертишками. А тут будто сбывается прекрасный сон: больше никаких афиш киркорова перьях и тухлые сиськи аллегровой в оконной сетке.
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Кассавы как обычно лживы насквозь. С одной стороны все из себя такие скрепные и духовные, дальше некуда. А шоу свои называют Comedy Woman. Т.е. на ненавистном англо-саксонском языке.
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Слух убогий - ти би стільки на армію передав як він ...
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Козлорылые, что вы постоянно в Украину то прете как скаженные?! Тут скреп нема, и вашего фюрерка за обчное хуйло держат )
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Пам"ятаю, як велика расєйська співачка ротом Валерія після аналогічної заборони заявляла: українці покарали самі себе, бо лишилися без моєї творчості. А тепер ще й типову расєйську високодуховну скрєпну красуню Варнаву не пустять. Це знущання!
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никогда даже и не слышал про такую, но запреты кацапам это хорошо
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Притула сам выбирал ее в программу "Кто сверху", да и Варнава вроде бы никогда ничего плохого не говорила, чтобы ей делать запрет. Разве что посетила Крым. Но таких, как она много и запрещают не всем, а через раз выступать в Украине. Двойные стандарты в СБУ, хотя я ей не симпатизирую.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ запретила въезд в Украину российской телеведущей Варнаве, - Гитлянская
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