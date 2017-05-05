 Стрельба в Киеве: иностранец ранен в ногу, стрелок - скрылся, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.
По данным полиции, происшествие произошло в Соломенском районе столицы. Правоохранители опросили очевидцев и потерпевшего.
Иностранец рассказал, что с участниками конфликта познакомился в кафе. Во время застолья они поссорились и вышли на улицу. Там началась драка, в результате которой один из оппонентов достал пистолет и начал стрелять. Стрелок с места происшествия скрылся, а его сообщника задержали. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с ранением ноги.
Отмечается, что полиция изъяла на месте гильзы и другие вещественные доказательства.
Сведения о событии должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации события.
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их много понаехало в последнее время
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може пора(давно) его нахер выгнать, с полным аудитом его "работы"?
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если будет иначе, тогда всё пережитое не имеет смысла. тогда нам полный пиздец.
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Нехай щастить.
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