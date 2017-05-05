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Все про:иностранец (232) Киев (16998) Нацполиция (7232) стрельба (2323)

 Стрельба в Киеве: иностранец ранен в ногу, стрелок - скрылся, - Нацполиция

В результате конфликта в столичном кафе пострадал иностранец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.

По данным полиции, происшествие произошло в Соломенском районе столицы. Правоохранители опросили очевидцев и потерпевшего.

Иностранец рассказал, что с участниками конфликта познакомился в кафе. Во время застолья они поссорились и вышли на улицу. Там началась драка, в результате которой один из оппонентов достал пистолет и начал стрелять. Стрелок с места происшествия скрылся, а его сообщника задержали. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с ранением ноги.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Неизвестный обстрелял из пневматического оружия пассажирский автобус в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Отмечается, что полиция изъяла на месте гильзы и другие вещественные доказательства.

Сведения о событии должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации события.
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Иностранец рассказал? Из россии иностранец?
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стал бы патриот пить с русским? вернее всего был поляк.
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Патриот не стал бьі пить с россиянином, но в статье про "патриотов" нет. Вьі что-то знаете?
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чурка скорее всего, азер чухчен или дог из догистана
их много понаехало в последнее время
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От Вас попахивает европейскими ценностями прав человека
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Х8йло Аваков прокментуй щось в фейсбуці))які ти успіхи робиш
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венесуєльці скадидають комуняцький прокремлівський диктаторський режим.
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По ногам у нас обычно Пашинский стреляет. Если его не посадят оно ещё много народа обездвижит. Хоть пистолет у наго заберите.

Стрельба в Киеве: иностранец ранен в ногу, стрелок - скрылся, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1391
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Хреново иностранцам в Украине приходится ...
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може попробовать поменять министра, а то страшно жить как-то, и чем дальше - тем страшней?! каждый день сводки ужасней одна другой, а этот квадратный фейсбук-министр, нихера не делает и на всё и всех забил уй!
може пора(давно) его нахер выгнать, с полным аудитом его "работы"?
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Надо подарить ему парабелум. Пусть застрелится. Можно и без аудита
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придёт время и примется решение, и спросится по полной программе, и конфискуется "нажитое непосильным трудом", и посадится тело на жёсткие нары.
если будет иначе, тогда всё пережитое не имеет смысла. тогда нам полный пиздец.
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А почему не голову прострелили ??? оборона значит была ,,, неадекват может алкашный прыгал на всех с ножом ???
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Такі от вони - реалії нинішнього життя на Україні..........
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Якщо потерпілий руське лайно, то за цю добру справу стрілка треба заохотити.
Нехай щастить.
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Не достигли консенсуса между шансоном и попсой.
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отличная реклама украины перед Евровиденьем!
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