"Путин попросит прокуратуру проверить ситуацию с правами геев в Чечне"...

Президент РФ Владимир Путин пообещал уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой "переговорить" с генпрокурором и главой МВД по поводу проверки сообщений о преследовании геев в Чечне. Ситуацию с преследованием в Чечне гомосексуалов Путин публично прокомментировал впервые, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Meduza".
"Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации", - сказал Путин.
Президент РФ добавил, что надеется на отклик и поддержку со стороны МВД и Генпрокуратуры.
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не ужели не кадырку))?
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этот выебыш уже сам себе не верит, про шо говорит или обещает "разобраться".
как кацапские овцы на него ещё ведутся?!
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У крысы чутье - с кем лучше не связываться
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Реально интересно. На Европу? Мы проверили, все в порядке...
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Наконец-то руцкие решили своих не бросать? )
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Лучше пусть проверит ситуацию с правами геев в кремле
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-Так точно!Геи в Чечне,ездят без прав
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