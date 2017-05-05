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Все про:права человека (685) Путин (23712) секс (399) Чечня (539) меньшинство (8)

 Путин попросит прокуратуру проверить ситуацию с правами геев в Чечне

Ситуацию с преследованием в Чечне гомосексуалов Путин публично прокомментировал впервые.

Президент РФ Владимир Путин пообещал уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой "переговорить" с генпрокурором и главой МВД по поводу проверки сообщений о преследовании геев в Чечне. Ситуацию с преследованием в Чечне гомосексуалов Путин публично прокомментировал впервые, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Meduza".

"Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия Асада всецело отдана в руки путинских генералов, - журналист. ФОТО

Президент РФ добавил, что надеется на отклик и поддержку со стороны МВД и Генпрокуратуры.
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Содомія є такою наболілою темою для скрєпних.. Співпадіння?
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Пусть Кадырку на ночь позвет, он ему обьяснит (чем хуйло от козы отличается).
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На что "прокуратура чечни" ответила - А шо тут с вами не так?
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кого оно будет поддерживать ?!
не ужели не кадырку))?
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после проверки геям чечни будут выдавать права с категорией "Ё"
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То-есть, казаки будут иметь права с категорией "Ё"?
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Забавно в кацапах те що вони кричать різко проти гомосексуалізму. Але чомусь читаєш їх в інтернеті і кожний другой підарас.
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геи Чечни, ховайтесь! если еще и прокуратура начнет проверять... хотя, возможно, кто-то любит и садо-мазо...
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Это оно скрепя сердце... Ху*лу, конечно, ближе тема педофилов...
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писец!
этот выебыш уже сам себе не верит, про шо говорит или обещает "разобраться".
как кацапские овцы на него ещё ведутся?!
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В каком-нибудь Тамбове - путин бы поручил, а в Чечне даже не попросил, а попросит, а может и нет
У крысы чутье - с кем лучше не связываться
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Лучше бы ГИБДД попросил. Они и права проверять мастаки, да и геи они еще те.
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А смысл пуйлу говорить с его мвд и генпрокуром? У него есть власть в чечне? А кадырка разрешение дал генпрокуратуре и мвд ? Или забыли в масквабаде, что чечня - это круто?
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Он это сказал с румянцем на щеке и стесняясь !?! Переговоры обязали наверно ))) раздумий много ответ один ,,, ПУТИН Х У Й ЛОООО ЛАЛАЛА ЛА! ЛАЛА ЛА ЛАЛА
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Интересно, на кого эта клоунада рассчитана?
Реально интересно. На Европу? Мы проверили, все в порядке...
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Логично. Прокуратура российская все через жопу делает. Наша, кстати, тоже.
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Какая прокуратура? Сразу обращаться к падишаху. Только с поклонами и подарками.
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"Путин попросит прокуратуру проверить ситуацию с правами геев в Чечне"...

Наконец-то руцкие решили своих не бросать? )
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Завтра всех, кто нарушал права геев в Чечне, вые...ут
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а как их это остановит?! будут нажираться в номерах.
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Генпрокуратура педерашки в Чечню не поедетеще жить хочется . А с Мацквабада много напроверяешь? Так что слова окурка это сказки для лохов
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Путин попросит прокуратуру проверить ситуацию с правами геев в Чечне

Лучше пусть проверит ситуацию с правами геев в кремле
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Прижала немка.... с нею - не у Проньки за столом, не пёрднешь. Пришлось реагировать, а так не хотелось. Ну, кадыров расскажет, куда, чего и как. Пучкин опять получит плевок от этого волосатика.
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Ну что,проверили права?,-спросил Пуйло.
-Так точно!Геи в Чечне,ездят без прав
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Не знаю как с там в чечне с геями...а у педерастов типа кадырова там все хорошо....
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пристроились кадырки неплохо -или ишака или друг друга, на бабу тратиться не нужно
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шо они там курят? махорка злая, что аж мозг кипит.
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Кадыров приведет пару назначенных чеченских геев к Путину и объяснят, что у них в Чечне не жизнь, а малина.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин попросит прокуратуру проверить ситуацию с правами геев в Чечне
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