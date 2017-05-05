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Все про:Минобороны (5046) ранение (1635) военнослужащие (3635) Антитеррористическая операция (16626)

 На лечении в медучреждениях Минобороны находится 81 раненый участник АТО, еще 50 - на реабилитации

На данный момент на лечении находится 81 военный, получивший ранения в ходе АТО, еще 50 – на реабилитации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге в пятницу в Киеве.

"Сегодня на лечении в учреждениях здравоохранения Минобороны находится 81 военнослужащий ВСУ, которые получили ранения во время проведения антитеррористической операции. Семь военнослужащих проходят лечение за рубежом. В частности, трое - в Венгрии, двое - в Португалии и по одному - в Германии и США", - сказал он.

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По словам Прауты, 50 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ.

Напомним, всего с начала АТО реабилитацию в военных медицинских учреждениях прошли 3 тыс. 235 военнослужащих, в том числе 275 - в этом году.
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Найшвидшого одужання пораненим воїнам.. Здоров'я..
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Вот скоро Ющенки достроят "больницу будущего" и все будет нормально.
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