 В мае электронный реестр военнообязанных заработает в тестовом режиме, - спикер Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге в пятницу в Киеве.
"В этом месяце в нескольких военных комиссариатах Украины начинается эксперимент по внедрению электронного реестра военнообязанных, в ходе которого состоится тестирование системы электронного учета граждан. Работа реестра в тестовом режиме позволит на ранних этапах эксплуатации выявить возможные недостатки в программе и исправить их до массового внедрения электронной системы учета в 2019 году", - сказал он.
Праута отметил, что за основу единого реестра военнообязанных взяты информационные базы единого реестра избирателей и Государственной фискальной службы Украины.
Реестр будет включать данные о пригодных и непригодных к военной службе граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также постоянно обновляемую базу данных призывников, военнообязанных и офицеров.
"Доступ к формированию реестра будут иметь только соответствующие должностные лица с помощью специальных электронных ключей", - подчеркнул он.
Как сообщалось, 16 марта Рада одобрила создание Единого государственного реестра военнообязанных.
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Будут забирать кого-попало?
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