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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минобороны (5043) реестр (119) военнослужащие (3634)

 В мае электронный реестр военнообязанных заработает в тестовом режиме, - спикер Минобороны

Электронный реестр военнообязанных украинцев начинает работу в тестовом режиме в мае.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге в пятницу в Киеве.

"В этом месяце в нескольких военных комиссариатах Украины начинается эксперимент по внедрению электронного реестра военнообязанных, в ходе которого состоится тестирование системы электронного учета граждан. Работа реестра в тестовом режиме позволит на ранних этапах эксплуатации выявить возможные недостатки в программе и исправить их до массового внедрения электронной системы учета в 2019 году", - сказал он.

Праута отметил, что за основу единого реестра военнообязанных взяты информационные базы единого реестра избирателей и Государственной фискальной службы Украины.

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Реестр будет включать данные о пригодных и непригодных к военной службе граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также постоянно обновляемую базу данных призывников, военнообязанных и офицеров.

"Доступ к формированию реестра будут иметь только соответствующие должностные лица с помощью специальных электронных ключей", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 16 марта Рада одобрила создание Единого государственного реестра военнообязанных.
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заработает в тестовом режиме

Будут забирать кого-попало?
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инструкцию для военных хоть, по работе разработали?!
делай раз, делай два!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ мае электронный реестр военнообязанных заработает в тестовом режиме, - спикер Минобороны
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